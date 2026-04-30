iQOO Neo 10: 7,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫିଚର୍ସ ସହିତ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ
Published : April 30, 2026 at 8:20 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଜଗତରେ ନିଜର ଦମଦାର୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ରାଣ୍ଡ iQOO ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଫୋନ୍ iQOO Neo 10କୁ ନୂଆ କଲର ଅପ୍ସନ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଫୋନ୍ଟି ବିଶେଷ କରି ଗେମିଂ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ହେଭି ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା 7,000mAh ର ବିଶାଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଡିଜାଇନକୁ ବହୁତ ପତଳା ଏବଂ ହାଲୁକା ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
iQOO Neo 10ର ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ ପରଫମାନ୍ସ:
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏଥିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ Snapdragon 8 Gen 3 ପ୍ରୋସେସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗେମିଂ ଏବଂ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଗମ କରିଥାଏ । ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଅନୁଭବ ଦେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 6.78-inch ର LTPO AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ରିଫ୍ରେସ ରେଟ୍ 144Hz ରହିଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଏବଂ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ସମୟରେ ଅତି ଉଚ୍ଚମାନର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏବଂ କ୍ଲାରିଟି ମିଳିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନକୁ କିଛି ନୂଆ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗରେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି, ଯାହା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ।
iQOO Neo 10ର କ୍ୟାମେରା:
କ୍ୟାମେରା ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ iQOO Neo 10 ବହୁତ ଉନ୍ନତ । ଏହାର ପଛ ଭାଗରେ 50MP ର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଓପ୍ଟିକାଲ୍ ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ (OIS) ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ କମ୍ ଆଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଫଟୋ ଉଠାଯାଇପାରିବ । ସେହିଭଳି ସେଲଫି ପାଇଁ ଏଥିରେ 16MP ର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । 7,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ 120W ର ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟରେ ଫୋନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ ।
ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଫୋନରେ ଅଲଟ୍ରାସୋନିକ ଇନ୍-ଡିସପ୍ଲେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରେ । ଏହା Android 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ Funtouch OS 15 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଚାଲିଥାଏ । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ₹35,000 ରୁ ₹40,000 ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଏହି ବଜେଟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫୋନ୍ ଖୋଜୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହେବ ।