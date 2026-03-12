ETV Bharat / technology

ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା iQOO Z11x 5G, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ଫିଚର୍ସ୍‌

ଏହି ଫୋନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋସେସର୍ ଏବଂ ଭଲ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ 16ରୁ ଆମାଜନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ

Etv BharatiQOO Z11x 5G will be available in Prismatic Green and Titan Black colors
iQOO Z11x 5G ପ୍ରିଜମାଟିକ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ଟାଇଟାନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ (Image Credit: iQOO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 12, 2026 at 4:35 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମାଟଫୋନ ବଜାରରେ ଅନେକ ନୂଆ ଫୋନ ଲଞ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀ iQOO ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡିନାହଁ । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ କମ୍ପାନୀ ଏକ ନୂଆ ଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଫୋନର ନାମ iQOO Z11x 5G । ଏହି ଫୋନ୍‌ର ବିକ୍ରୟ 16 ମାର୍ଚ୍ଚ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ଟାରେ Amazonରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନ୍‌କୁ ପ୍ରିଜମାଟିକ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ଟାଇଟାନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ମାଟଫୋନର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଫିଚର୍ସ ସର୍ମ୍ପକରେ ଅବଗତ ହେବା ।

iQOO Z11x 5Gର ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସର୍:

iQOO Z11x 5G ରେ ଏକ 6.76-ଇଞ୍ଚ LCD ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସପୋର୍ଟ କରେ, ଯାହା ସ୍କ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ଗେମିଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସୁଗମ କରିଥାଏ । ଏହି ଡିସପ୍ଲେର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ 1200 ନିଟସ୍ ଏବଂ 1080x2344ର ପିକ୍ସେଲ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଫୋନଟି IP68 ଏବଂ IP69+ ରେଟିଂଯୁକ୍ତ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଥାଏ ।

ପରଫମାନ୍ସ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଏକ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି 7400 Turbo ପ୍ରୋସେସର ରହିଛି, ଯାହା 4nm ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ମିତ । ଫୋନ୍ 8GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ LPDDR4x ରାମ୍ ଏବଂ 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UFS 3.1 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରେ । ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ, ଏହାର ସାଇଡରେ ଏକ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ରହିଛି ।

iQOO Z11x 5Gର କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ:
କ୍ୟାମେରା କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, iQOO Z11x 5G ରେ ଡୁଆଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିଛି । ଏଥିରେ 50MP ପ୍ରାଥମିକ କ୍ୟାମେରା ସହିତ 2MP bokeh ସେନ୍ସର ରହିଛି । ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପାଇଁ, ଫୋନରେ 32MP ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଅଛି । ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ଦମଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ । ଏଥିରେ 44W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ 7,200mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ରଖାଯାଇଛି । କନେକ୍ଟିଭିଟି ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ 5G, 4G LTE, ଡୁଆଲ୍-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇ-ଫାଇ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.4 ଏବଂ ଏକ USB ଟାଇପ୍-C ପୋର୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଫୋନ୍, ଏହାର ଭଲ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋସେସର୍ ଏବଂ ଭଲ କ୍ୟାମେରା ସହିତ, ମିଡ୍ ରେଞ୍ଜ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ସାମନାକୁ ଆସିଛି ।

iQOO Z11x 5Gର ମୂଲ୍ୟ, ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ଅଫର

iQOO Z11x 5G ଭାରତରେ ତିନୋଟି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ମୂଳ ଭାରିଆଣ୍ଟ 6GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ₹18,999 ଅଟେ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରିଆଣ୍ଟ 8GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ₹20,999 ଅଟେ । ତୃତୀୟ ଭାରିଆଣ୍ଟ 8GB RAM ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ₹22,999 ଅଟେ ।

ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଫୋନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା SBI କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ₹2,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ । ଏହି ଫୋନ୍‌ର ବିକ୍ରୟ 16 ମାର୍ଚ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ଟାରେ Amazonରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନ୍‌କୁ ପ୍ରିଜମାଟିକ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ଟାଇଟାନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

