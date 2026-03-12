ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା iQOO Z11x 5G, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ଫିଚର୍ସ୍
ଏହି ଫୋନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋସେସର୍ ଏବଂ ଭଲ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ 16ରୁ ଆମାଜନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ
Published : March 12, 2026 at 4:35 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମାଟଫୋନ ବଜାରରେ ଅନେକ ନୂଆ ଫୋନ ଲଞ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀ iQOO ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡିନାହଁ । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ କମ୍ପାନୀ ଏକ ନୂଆ ଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଫୋନର ନାମ iQOO Z11x 5G । ଏହି ଫୋନ୍ର ବିକ୍ରୟ 16 ମାର୍ଚ୍ଚ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ଟାରେ Amazonରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନ୍କୁ ପ୍ରିଜମାଟିକ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ଟାଇଟାନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ମାଟଫୋନର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଫିଚର୍ସ ସର୍ମ୍ପକରେ ଅବଗତ ହେବା ।
iQOO Z11x 5Gର ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସର୍:
iQOO Z11x 5G ରେ ଏକ 6.76-ଇଞ୍ଚ LCD ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସପୋର୍ଟ କରେ, ଯାହା ସ୍କ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ଗେମିଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସୁଗମ କରିଥାଏ । ଏହି ଡିସପ୍ଲେର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ 1200 ନିଟସ୍ ଏବଂ 1080x2344ର ପିକ୍ସେଲ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଫୋନଟି IP68 ଏବଂ IP69+ ରେଟିଂଯୁକ୍ତ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଥାଏ ।
Full Day. Fully Loaded.— iQOO India (@IqooInd) March 12, 2026
The iQOO Z11x is now LIVE.
Meet the Segment’s Fastest Smartphone* with the Segment’s Biggest Battery**. Make the greatest power move yours. Full day. Fully loaded. Built for smooth scrolling and everything in between.
Starting at ₹17,499.***
Sale… pic.twitter.com/i2AsctStOE
ପରଫମାନ୍ସ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଏକ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି 7400 Turbo ପ୍ରୋସେସର ରହିଛି, ଯାହା 4nm ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ମିତ । ଫୋନ୍ 8GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ LPDDR4x ରାମ୍ ଏବଂ 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UFS 3.1 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରେ । ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ, ଏହାର ସାଇଡରେ ଏକ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ରହିଛି ।
iQOO Z11x 5Gର କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ:
କ୍ୟାମେରା କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, iQOO Z11x 5G ରେ ଡୁଆଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିଛି । ଏଥିରେ 50MP ପ୍ରାଥମିକ କ୍ୟାମେରା ସହିତ 2MP bokeh ସେନ୍ସର ରହିଛି । ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପାଇଁ, ଫୋନରେ 32MP ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଅଛି । ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ଦମଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ । ଏଥିରେ 44W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ 7,200mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ରଖାଯାଇଛି । କନେକ୍ଟିଭିଟି ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ 5G, 4G LTE, ଡୁଆଲ୍-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇ-ଫାଇ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.4 ଏବଂ ଏକ USB ଟାଇପ୍-C ପୋର୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଫୋନ୍, ଏହାର ଭଲ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋସେସର୍ ଏବଂ ଭଲ କ୍ୟାମେରା ସହିତ, ମିଡ୍ ରେଞ୍ଜ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ସାମନାକୁ ଆସିଛି ।
iQOO Z11x 5Gର ମୂଲ୍ୟ, ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ଅଫର
iQOO Z11x 5G ଭାରତରେ ତିନୋଟି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ମୂଳ ଭାରିଆଣ୍ଟ 6GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ₹18,999 ଅଟେ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରିଆଣ୍ଟ 8GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ₹20,999 ଅଟେ । ତୃତୀୟ ଭାରିଆଣ୍ଟ 8GB RAM ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ₹22,999 ଅଟେ ।
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଫୋନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା SBI କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ₹2,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ । ଏହି ଫୋନ୍ର ବିକ୍ରୟ 16 ମାର୍ଚ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ଟାରେ Amazonରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନ୍କୁ ପ୍ରିଜମାଟିକ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ଟାଇଟାନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।