ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା iQOO 15; ଦାମ, ଫିଚର୍ସ ଜାଣନ୍ତୁ
ଆଇକୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଆଜି ନୂଆ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ iQOO 15କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହାର ସେଲ୍ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 26, 2025 at 1:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚାଇନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ iQOO ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ ଭାରତରେ ଏହାର iQOO 15କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏହି ଫୋନ ବିଷୟରେ ଟିଜ୍ କରିଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ iQoo 13ର ସ୍ଥାନ ନେବାକୁ ଯାଉଛି । iQOO 15 ଚୀନରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିସାରିଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ଏଥିରେ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିଛି ।
କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ନୂଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ OriginOS 6 ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ । ଏହି ନୂଆ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଚୀନରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହାକି ଆପଲ୍ର ଲିକ୍ବିଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଡିଜାଇନ ସହିତ ସମାନ ଅଛି । ଏହି ନୂଆ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବା ପରେ ଏକ ଗୋଲାକାର ଆପ୍ ଆଇକନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ରିଅଲ-ଟାଇମ ବ୍ଲର ଇଫେକ୍ଟ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ବ୍ଲର ଓ ଷ୍ଟାକଡ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଭଳି ଫିଚର ଆସିଛି । ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଫିଚର ହେଉଛି ଆଟମିକ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯାହା ଆପଲ୍ର ଡାଇନାମିକ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ବାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ । ଏହା ସ୍କ୍ରିନରେ ଲାଇଭ୍ ଆଲର୍ଟ ଦେଖାଏ ଏବଂ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଷ୍ଟପୱାଚ୍ ଆରମ୍ଭ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ସଂଗୀତ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ପରିଚାଳନା କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଦିଏ ।
iQOO 15: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
ଭାରତରେ iQOO 15 ଦୁଇଟି ଭାରିଏଣ୍ଟ ସହିତ ଆସିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ
- 12GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍: 72,999 ଟଙ୍କା
- 16GB RAM + 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍: 79,999 ଟଙ୍କା
ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଫରର ଅଂଶ ଭାବରେ, ଟେକ୍ ଫାର୍ମ 7000 ଟଙ୍କାର ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିହାତି ଦେଉଛି, ଯାହା ଦୁଇଟି ଭାରିଏଣ୍ଟର ପ୍ରଭାବୀ ମୂଲ୍ୟକୁ 64,999 ଏବଂ 71,999 ଟଙ୍କାକୁ ନେଇଯାଉଛି । ନୂତନ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଦିନ 12ଟାରୁ ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ Amazon ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରାୟୋରିଟି ପାସ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଡିସେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନରୁ ଫୋନ କିଣିପାରିବେ। iQOO 15 ଲିଜେଣ୍ଡ ଏବଂ ଆଲଫା କଳା ରଙ୍ଗରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
iQOO 15: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 144Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, 2K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍, 508 ppi ପିକ୍ସେଲ ଘନତା ଏବଂ 6000 ନିଟ୍ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ସହିତ 6.85-ଇଞ୍ଚ Samsung M14 8T LTPO AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ସହ ଆସିଛି । ଏଥିରେ 1Hz ସର୍ବଦା-ଅନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସ୍କ୍ରିନରେ ଏକ ଆଣ୍ଟି-ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ୍ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଓଦା ଫିଙ୍ଗର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଓଦା କିମ୍ବା ଝାଳ ହାତରେ କଲ୍ କରିବାକୁ, ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ, ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ସେନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ।
ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ଟି Android 16-ଆଧାରିତ OriginOS 6 ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ । କମ୍ପାନୀ ଫୋନ ପାଇଁ 5ଟି Android ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ 7 ବର୍ଷର ସୁରକ୍ଷା ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି । ପ୍ରୋସେସର କଥା କହିଲେ, ଏହା କ୍ବାଲକମ୍ର ଅକ୍ଟା-କୋର 3nm ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 8 ଏଲିଟ୍ ଜେନ୍ 5 ଚିପସେଟ୍ ସହିତ ଆସିଛି, ଯାହାକି Adreno GPU, 16GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ LPDDR5x RAM ଓ 512GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UFS4.1 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ।
କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, iQOO 15ରେ ଏକ ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ଯାହା 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ Sony IMX921 ପ୍ରାଥମିକ ସୁଟର ଯାହା 1/1.56-ଇଞ୍ଚ ସେନ୍ସର ଏବଂ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ (OIS) ସହିତ ଆସିଛି । ସେହିପରି ଫୋନରେ 3x ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଜୁମ୍, 3.7x "ଲସଲେସ୍ ଜୁମ୍" ଏବଂ 10x ଜୁମ୍ କ୍ଷମତା ସହିତ ଏକ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ Sony IMX882 1/1.95-ଇଞ୍ଚ ଟେଲିଫଟୋ ପେରିସ୍କୋପ୍ କ୍ୟାମେରା, 1/2.76-ଇଞ୍ଚ ସେନ୍ସର ସହିତ ଏକ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି ।
ସାମ୍ନା ଭାଗରେ, iQOO 15ରେ 90-ଡିଗ୍ରୀ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ସହିତ 32-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଏହା 60 fps ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ AI ଭିଜୁଆଲ୍ ଏବଂ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଇରେଜ୍ ଫିଚର ସହିତ ଆସିଛି, ଯାହା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ କ୍ୟାମେରା ମୋଡ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
ବ୍ୟାଟେରୀ କଥା କହିଲେ, ଏହା 100W ତାରଯୁକ୍ତ ଏବଂ 40W ତାରଯୁକ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ସହିତ 7000mAh ସିଲିକନ୍-କାର୍ବନ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଆସିଛି । ଏହାର ମୋଟେଇ 8.17 ମିମି । iQOO 15 ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP68 + IP69 ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନ ଥର୍ମାଲ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, 8000 ବର୍ଗ ମିମିର ତାପ ଅପଚୟ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଏକ 8K VC କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ । ଏଥିରେ ଏକ ନୂତନ Monster Halo ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ପଛ କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ତଳେ ରଖାଯାଇଛି ।
