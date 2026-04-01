ପ୍ରି-ବୁକିଂ କଲେ ମିଳିବ ମାଗଣା Earbuds ! ଜାଣନ୍ତୁ iQOO 15 Apexର ମୂଲ୍ୟ

ଗ୍ରାହକମାନେ ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ 12ଟାରେ iQOO ଇଣ୍ଡିଆ ୱେବସାଇଟ୍, ଆମାଜନ୍‌, ଭିଭୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟୋର, Reliance Digital ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ରିଟେଲ ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ କିଣିପାରିବେ ।

New iQOO 15 Apex Edition Launched
IQOO 15 ଆପେକ୍ସ ଏଡିସନ୍‌ ଲଞ୍ଚ (Image Credit: iQOO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 1, 2026 at 8:28 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ iQOO ନିଜର iQOO 15 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ର Apex Edition ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଭିଭୋ(Vivo) ସବ୍‌ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଲାଟେଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଗସିପ୍‌ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ର iQOO 15 ଏକ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଏଡିସନ୍ ଅଟେ । ପୂର୍ଚରୁ ଥିବା ଆଲଫା ଏବଂ ଲିଜେଣ୍ଡ କଲର ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଏହି iQOO 15 ଆପେକ୍ସ ଏଡିସନ୍‌ ଲଞ୍ଚ ହେବ । 7000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ144 Hzର ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ୍ ସହ ବଜାରକୁ ଆସୁଛି ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମଡେଲ୍‌ ।

iQOO 15 ଆପେକ୍ସ ଏଡିସନ୍‌ର ଫିଚର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍‌:

ଡୁଆଲ୍-ସିମ୍ (Nano + Nano) iQOO 15 ଆପେକ୍ସ ଏଡିସନ୍‌ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ OriginOS 6ରେ ଚାଲିଥାଏ । ଏହା ପାଞ୍ଚଟି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ସାତ ବର୍ଷର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି । ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ରେ 6.85-ଇଞ୍ଚ ସାମସଙ୍ଗ M14 8T LTPO ଆମୋଲେଡ୍‌ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି ଯାହାର ରିଫ୍ରେସ୍ ହାର 144Hz, 2K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍, ପିକ୍ସେଲ ଡେନ୍‌ସିଟି 508 ppi ଏବଂ ପିକ୍‌ ବ୍ରାଇଟ୍‌ନେସ୍‌ 6,000 nits ରହିଛି । ପରଫମାନ୍ସ ପାଇଁ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 8 ଇାଇଟ୍‌ ଜେନ୍ 5 ଚିପସେଟ୍ ପ୍ରୋସେସର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, 16GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ LPDDR5x RAM, 512GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UFS4.1 ଇଣ୍ଟରନାଲ୍‌ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ ଏକ Q3 ସୁପରକମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଚିପ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଏହି ଫୋନ ।

iQOO 15 ଆପେକ୍ସ ଏଡିସନ୍‌ର କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ:

କ୍ୟାମେରା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ନୂତନ iQOO 15 ଆପେକ୍ସ ଏଡିସନ୍‌ରେ ଏକ ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି । ଏହି ଫୋନରେ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ (OIS) ସହିତ ଏକ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ Sony IMX921 ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା, 3x ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଜୁମ୍ ସହିତ ଏକ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ Sony IMX882 1/1.95-ଇଞ୍ଚ ପେରିସ୍କୋପ୍ ଟେଲିଫୋଟୋ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଏକ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍-ଏଙ୍ଗଲ୍ ଲେନ୍ସ ରହିଛି । ସାମ୍ନାରେ, ଫୋନରେ ଏକ 32-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ଅଛି ।

ଏହା ଛଡା 7000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ 100wର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ 40wର ୱେୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂର ସପୋର୍ଟ ରହିଛି । IP68 + IP69 ରେଟେଡ୍‌ ବିଲ୍ଡ ସହ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ।

ଭାରତରେ iQOO 15 ଆପେକ୍ସ ଏଡିସନ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ:
12GB RAM ଏବଂ 256GB ଅନବୋର୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ 72,999 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏହାର ମୂଳ ଭାରିଆଣ୍ଟ । ଏହା 16GB + 512GB ବିନ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 79,999 ଟଙ୍କା । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ଫୋନରେ 6,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁରନ୍ତ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 66,999 ଟଙ୍କା ଏବଂ 73,999 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।

ନିୟୁ iQOO 15 ଆପେକ୍ସ ଏଡିସନ୍‌ ଆଜି ଠାରୁ ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ 12ଟାରେ iQOO ଇଣ୍ଡିଆ ୱେବସାଇଟ୍, ଆମାଜନ୍‌, ଭିଭୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟୋର, Reliance Digital ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ରିଟେଲ ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ କିଣିପାରିବେ । ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ପ୍ରି-ବୁକ୍ କରିବେ ସେମାନେ 1,899 ମୂଲ୍ୟର ଏକ ମାଗଣା iQOO TWS ପାଇବେ । ଏହା ସହିତ, 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋ-କଷ୍ଟ EMI ଅଫର ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ।

