ETV Bharat / technology

ଫୋନ୍ ନ ଛୁଇଁଲେ ବି ହ୍ୟାକ୍ ହେବ ଆଇଫୋନ୍: ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଉଡ଼ିଯାଉଛି ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ, ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ!

ଫୋନ୍ ନ ଛୁଇଁଲେ ବି ହ୍ୟାକ୍ ହେବ ଆଇଫୋନ୍: ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଉଡ଼ିଯାଉଛି ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ, ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ!

ଆଇଫୋନ ହ୍ୟାକିଂ ଆଲର୍ଟ IPHONE HACKING NEWS DEADTAG SPYWARE IOS SECURITY UPDATE IPHONE SPYWARE ADS
ଗବେଷକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାୟ 6,600ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକୃତ ୱେବସାଇଟ୍‌ର ମାଲିକମାନଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ସେମାନଙ୍କ ସାଇଟ୍‌ରେ ମାଲୱେର୍ କୋଡ୍ ଲୋଡ୍ କରାଯାଇଛି । (ଫଟୋ: Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 24, 2026 at 9:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ କୁହାଯାଉଥିବା ଏପଲ୍‌ର ଆଇଫୋନ୍ (iPhone)କୁ ନେଇ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସାଇବର ଆଟାକ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଇଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ଲିଙ୍କ୍ କିମ୍ବା ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ନକରି ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାକିଂର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଗ୍ରାହକମାନେ କେବଳ ନିଜ ଡିଭାଇସ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଏହି ବିପଜ୍ଜନକ ମାଲୱେର୍ କୋଡ୍ ସିଧାସଳଖ ଆଇଫୋନ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଛି । ଏହି ଆଟାକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରକୃତ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ଶିକାର ବନାଉଛି ।

କିପରି କାମ କରୁଛି ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ହ୍ୟାକିଂ ଟ୍ରିକ୍?

ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥା iVerify ଏବଂ Report URI ପକ୍ଷରୁ 22 ଅକ୍ଟୋବର 2026ରେ ଏହି ବଡ଼ ସାଇବର ଅପରେସନ୍‌ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରାଯାଇଛି । ଗବେଷକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାୟ 6,600ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକୃତ ୱେବସାଇଟ୍‌ର ମାଲିକମାନଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ସେମାନଙ୍କ ସାଇଟ୍‌ରେ ମାଲୱେର୍ କୋଡ୍ ଲୋଡ୍ କରାଯାଇଛି । ୟୁଜର୍ସ କୌଣସି ଖରାପ ସାଇଟ୍‌କୁ ନଯାଇ କେବଳ ସାଧାରଣ ଭାବେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଲୱେର୍ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଉଛି ।

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ କେବଳ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ (Instagram)ରେ ଏକ ଫୁଟବଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଇଫୋନ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହି ମାଲିସିୟସ୍ କୋଡ୍ ତୁରନ୍ତ ଫୋନ୍‌ର ଆଇଓଏସ୍ (iOS) ସିଷ୍ଟମ ଯାଞ୍ଚ କରି କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ୱାଲେଟ୍ ଏବଂ ଲଗଇନ୍ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ ।

ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ବଡ଼ ଝଟକା: 1 ଜାନୁଆରୀ 2027ରୁ ବିନା ଆକ୍ଟିଭ୍ ସିମ୍‌ରେ ଫୋନ୍‌ରେ ଚାଲିବନି WhatsApp ଓ Telegram

DeadTag ଗ୍ରୁପ୍ ର ବିପଜ୍ଜନକ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍:

ସୁରକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 'DeadTag' ନାମକ ଏକ ସାଇବର ଅପରାଧୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଏହି ବିପଜ୍ଜନକ ଡେଲିଭରି ସ୍ଲଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି । ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରାୟ 630ଟି ଏକ୍ସପାୟାର୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ଡୋମେନ୍ କିଣି ନେଇଛି, ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଚାଚ୍‌ବଟ୍‌ ଏବଂ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଟୁଲ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 8,000 ରୁ ଅଧିକ ୱେବସାଇଟ୍ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରାୟ 10ଟି ନୂଆ ମାଲିସିୟସ୍ ଡୋମେନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାଇବର କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛି । ଆଇଫୋନ୍‌କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦୁଇଟି ପୁରୁଣା ଆଟାକ୍ ଟୁଲକିଟ୍ (Coruna ଏବଂ DarkSword) ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦେଶର ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପାଖରେ ଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଲିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

343 କିମି ରେଞ୍ଜ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Ultraviolette X-47 Venom ବାଇକ୍‌, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ଫିଚର୍ସ

ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ:

ଏପଲ୍ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ନିଜର ଆଇଓଏସ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଥିବା ଏହି ପୁରୁଣା ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ୟାଚ୍ (ସଂଶୋଧନ) କରି ଦିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ସାଇବର ଆଟାକରମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେହି ସମସ୍ତ ଆଇଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଶିକାର ବନାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ୱାଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ ଆଇଫୋନ୍‌ର କି-ଚେନ୍ (Keychain) ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାସୱାର୍ଡ ସେଭ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ଫୋନ୍‌କୁ ସର୍ବଶେଷ iOS ସଫ୍ଟୱେର୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ ।

Artemis III Mission: ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କଠିନ ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷା, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି

TAGGED:

ଆଇଫୋନ ହ୍ୟାକିଂ ଆଲର୍ଟ
IPHONE HACKING NEWS
DEADTAG SPYWARE
IOS SECURITY UPDATE
IPHONE SPYWARE ADS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.