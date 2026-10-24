ଫୋନ୍ ନ ଛୁଇଁଲେ ବି ହ୍ୟାକ୍ ହେବ ଆଇଫୋନ୍: ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଉଡ଼ିଯାଉଛି ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ, ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ!
ଫୋନ୍ ନ ଛୁଇଁଲେ ବି ହ୍ୟାକ୍ ହେବ ଆଇଫୋନ୍: ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଉଡ଼ିଯାଉଛି ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ, ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ!
Published : October 24, 2026 at 9:03 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ କୁହାଯାଉଥିବା ଏପଲ୍ର ଆଇଫୋନ୍ (iPhone)କୁ ନେଇ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସାଇବର ଆଟାକ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଇଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ଲିଙ୍କ୍ କିମ୍ବା ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ନକରି ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାକିଂର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଗ୍ରାହକମାନେ କେବଳ ନିଜ ଡିଭାଇସ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଏହି ବିପଜ୍ଜନକ ମାଲୱେର୍ କୋଡ୍ ସିଧାସଳଖ ଆଇଫୋନ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଛି । ଏହି ଆଟାକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରକୃତ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ଶିକାର ବନାଉଛି ।
କିପରି କାମ କରୁଛି ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ହ୍ୟାକିଂ ଟ୍ରିକ୍?
ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥା iVerify ଏବଂ Report URI ପକ୍ଷରୁ 22 ଅକ୍ଟୋବର 2026ରେ ଏହି ବଡ଼ ସାଇବର ଅପରେସନ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରାଯାଇଛି । ଗବେଷକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାୟ 6,600ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକୃତ ୱେବସାଇଟ୍ର ମାଲିକମାନଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ସେମାନଙ୍କ ସାଇଟ୍ରେ ମାଲୱେର୍ କୋଡ୍ ଲୋଡ୍ କରାଯାଇଛି । ୟୁଜର୍ସ କୌଣସି ଖରାପ ସାଇଟ୍କୁ ନଯାଇ କେବଳ ସାଧାରଣ ଭାବେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଲୱେର୍ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଉଛି ।
Forgotten website tags are being turned into spyware delivery routes. Working with iVerify, we traced DeadTag: 660+ hijacked domains, thousands of sites, and traffic feeding the Coruna and DarkSword iPhone exploit kits. The investigation: https://t.co/iwh7rNhDBv https://t.co/XI6iBreI3T— Report URI (@reporturi) October 22, 2026
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ କେବଳ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ (Instagram)ରେ ଏକ ଫୁଟବଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଇଫୋନ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହି ମାଲିସିୟସ୍ କୋଡ୍ ତୁରନ୍ତ ଫୋନ୍ର ଆଇଓଏସ୍ (iOS) ସିଷ୍ଟମ ଯାଞ୍ଚ କରି କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ୱାଲେଟ୍ ଏବଂ ଲଗଇନ୍ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ ।
DeadTag ଗ୍ରୁପ୍ ର ବିପଜ୍ଜନକ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍:
ସୁରକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 'DeadTag' ନାମକ ଏକ ସାଇବର ଅପରାଧୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଏହି ବିପଜ୍ଜନକ ଡେଲିଭରି ସ୍ଲଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି । ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରାୟ 630ଟି ଏକ୍ସପାୟାର୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ଡୋମେନ୍ କିଣି ନେଇଛି, ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଚାଚ୍ବଟ୍ ଏବଂ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଟୁଲ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 8,000 ରୁ ଅଧିକ ୱେବସାଇଟ୍ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Your iPhone wallet could be at risk just from scrolling past an ad You may not need to click anything Report URI and iVerify uncovered DeadTag, a campaign abusing expired analytics domains still loaded by thousands of websites 660+ domains linked to an operation reaching around 135M visits a month Some of that traffic gets pushed to a fake Polymarket page that can drop spyware on vulnerable iPhones iVerify also documented a finance worker infected while scrolling past a football themed Instagram ad The spyware targets Binance, Coinbase Wallet, OKX, Bitget, Trust Wallet, Exodus, TronLink and Bitpie It can also steal passwords saved in your iPhone’s keychain The bigger lesson is that not every attack starts with a suspicious link Sometimes the website or ad loads the malicious code for you Update to the latest iOS today and take mobile security seriously if you hold crypto Your wallet security is only as strong as the device protecting it 🧘♂️— Crypto_Rexy🧘♂️ (@Promirexy) October 22, 2026
ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରାୟ 10ଟି ନୂଆ ମାଲିସିୟସ୍ ଡୋମେନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାଇବର କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛି । ଆଇଫୋନ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦୁଇଟି ପୁରୁଣା ଆଟାକ୍ ଟୁଲକିଟ୍ (Coruna ଏବଂ DarkSword) ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦେଶର ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପାଖରେ ଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଲିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ:
ଏପଲ୍ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ନିଜର ଆଇଓଏସ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଥିବା ଏହି ପୁରୁଣା ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ୟାଚ୍ (ସଂଶୋଧନ) କରି ଦିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ସାଇବର ଆଟାକରମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେହି ସମସ୍ତ ଆଇଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଶିକାର ବନାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ୱାଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ ଆଇଫୋନ୍ର କି-ଚେନ୍ (Keychain) ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାସୱାର୍ଡ ସେଭ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ଫୋନ୍କୁ ସର୍ବଶେଷ iOS ସଫ୍ଟୱେର୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ ।