ETV Bharat / technology

ଆସୁଛି ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଆଇଫୋନ୍! ଲିକ୍ ହେଲା iPhone 18 ସିରିଜ୍‌ର ଲଞ୍ଚ୍ ତାରିଖ, ଦାମ୍ ଶୁଣି ଉଡ଼ିଯିବ ହୋସ୍

ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ନିଜର ଆଗାମୀ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ iPhone 18 ସିରିଜ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।

The iPhone 18 series may be expensive, this image shows the Pro models of the iPhone 17 series.
ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ iPhone 18 ସିରିଜ୍‌ର, ଏହି ଛବିଟି iPhone 17 ସିରିଜର Pro ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । (Image Credit: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 29, 2026 at 2:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଆପଲ୍ (Apple) ନିଜର ଆଗାମୀ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସିରିଜ୍ iPhone 18କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସିରିଜ୍ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ବଜାରକୁ ଆସିପାରେ । ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ମାର୍କ ଗୁରୁମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର କିମ୍ବା 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026ରେ ଆପଲ୍‌ର ଏହି ବଡ଼ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ । ଏହି ବର୍ଷ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଲାଇନଅପ୍‌ରେ iPhone 18 Pro ଏବଂ iPhone 18 Pro Max ସହିତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ (Foldable) ଆଇଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିପାରେ, ଯାହାର ନାମ iPhone Ultra ରଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

ମୂଲ୍ୟରେ ହେବ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି:

ବଜାର ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଆଇଡିସି (IDC)ର ନୂଆ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ପ୍ରୋ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ସିରିଜ୍ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ହେତୁ ଆପଲ୍ ନିଜର ନୂଆ iPhone 18 Pro ଏବଂ Pro Max ମଡେଲରେ ପ୍ରାୟ 200 ଡଲାର (ପ୍ରାୟ 18,800 ଟଙ୍କା) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଇସ୍ ହାଇକ୍ କରିପାରେ । ଯଦି ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାର୍କେଟରେ iPhone 18 Proର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦାମ୍ 1,249 ଡଲାରରୁ 1,299 ଡଲାର ମଧ୍ୟରେ ରହିବ । ସେହିପରି ଟପ୍-ଏଣ୍ଡ୍ ମଡେଲ୍ iPhone 18 Pro Maxର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 1,349 ଡଲାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1,399 ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଲ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ୍‌ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦାମ୍ ପ୍ରାୟ 2,500 ଡଲାର (ପ୍ରାୟ 2.36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ରଖାଯାଇପାରେ ।

କାହିଁକି ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି ଆଇଫୋନ୍:

ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁଯାୟୀ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମାର୍କେଟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସଙ୍କଟ ଏବଂ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସର ଦାମ୍ ବଢ଼ିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ । ନିକଟରେ ଦି ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ନାଲ୍‌ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଇଫୋନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଡିରାମ୍ (DRAM) ମେମୋରୀର ମୂଲ୍ୟ 39 ଡଲାରରୁ ସିଧାସଳଖ ବଢ଼ି 145 ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିପରି ଫୋନ୍‌ର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କଷ୍ଟ୍‌ ମଧ୍ୟ 13 ଡଲାରରୁ ବଢ଼ି ପ୍ରାୟ 51 ଡଲାର ହୋଇଯାଇଛି ।

ମେମୋରୀ ଏବଂ ଆଇସି ଚିପ୍ସର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ହେତୁ ଆଗାମୀ iPhone 18 Proର ମୋଟ ମେନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କୋଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା 25 ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିଯାଇଛି । ନିକଟରେ ଆପଲ୍ ସିଇଓ ଟିମ୍ କୁକ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ନିଜେ ବହନ କରିବା ସମ୍ଭବପୂର ନୁହେଁ । ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ମ୍ୟାକବୁକ୍ ଏବଂ ଆଇପ୍ୟାଡ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ପରେ ଏବେ ଆଇଫୋନ୍ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ।

ଆପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ ଫିଚର୍ସ:

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଲ୍ ନିଜର ଆଗାମୀ ବେସ୍ ମଡେଲ୍ iPhone 18 ଏବଂ iPhone 18e ରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଆପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (Apple Intelligence)କୁ ଆହୁରି ସ୍ମୁଥ୍ କରିବା ପାଇଁ 9GBର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାମ୍ (RAM) ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରୋ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ପଛ କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ମୋଟା ଏବଂ ବଡ଼ ଲେନ୍ସ ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ନୂଆ ଆଇଫୋନ୍ ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ ବଡ଼ ଖୁଲାସା! ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ Tata Sierra EV, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍ ଏବଂ ରେଞ୍ଜ୍

ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ସହିତ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା 2026 TVS Ntorq 125, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଦାମ୍

ମାର୍କେଟରେ ଧମାକା କରିବ ନୂଆ Renault Kwid Facelift! ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲା ନୂଆ Hero Passion+ Disc, ଦମଦାର ବ୍ରେକିଂ ସହିତ ମିଳିବ 71 କିଲୋମିଟର ମାଇଲେଜ୍

TAGGED:

ଆଇଫୋନ୍ 18 ପ୍ରୋ
IPHONE 18 PRICE HIKE
APPLE FOLDABLE IPHONE
IPHONE ULTRA LAUNCH
IPHONE 18 SERIES LAUNCH DATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.