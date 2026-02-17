ଲଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଖୁଲାସା ହେଲା iPhone 18 Proର ଫିଚର
ସେପ୍ଟମ୍ୱର ମାସରେ iPhone 18 Pro ଏବଂ iPhone 18 Pro Max ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ରହିବ ଡ଼ିଜାଇନ, କ୍ୟାମେରା, ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ।
Published : February 17, 2026 at 5:42 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ମାସରେ Apple ନିଜ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସିରିଜ୍ ଆଇଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଥାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଇଫୋନର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସିରିଜ୍ iPhone 18 Pro ଏବଂ iPhone 18 Pro Max ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯଦିଓ ଆଇଫୋନ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଆହୁରି 6 ମାସ ବାକି ଅଛି ଏବେଠୁ ଏହାର ଫିଚ଼ର ଲିକ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । ତବେ ଏ ପଯ୍ୟନ୍ତ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ବ୍ୟାଟେରୀ, କ୍ୟାମେରା, ପରଫମାନ୍ସ ଓ ଅପଗ୍ରେଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ମଳିଛି । ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୂତନ ଡିଭାଇସକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ଉଚିତ ନା ଆହୁରି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ । ଆସନ୍ତୁ ତା'ଉପରେ ଅଧିକ ନଜର ପକାଇବା ।
iPhone 18 Pro ଓ iPhone 18 Pro Maxର ଦାମ୍:
Apple ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟମ୍ୱର ମାସରେ iPhone 18 Pro ଏବଂ iPhone 18 Pro Max ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯଦିଓ ଏ ପଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଦାମ୍ ବିଷୟରେ ଖୁଲାସା ହୋଇନାହିଁ ତଥାପି ଭାରତରେ iPhone 17 Pro ଏବଂ iPhone 17 Pro Maxର ଦାମ୍ ଯଥାକ୍ରମେ 1,34,900 ଓ 1,49,900 ରହିଥିଲା । ସାମନା୍କୁ ଆସିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ Apple ନିଜ ଡ଼ିଜାଇନ୍ ଓ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅପଗ୍ରେଡ଼ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ସେହି ସମାନ ପରିସରରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ।
କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ଅପ୍:
ଏକ ଲିକ୍ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ iPhone 18 Proର ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରାରେ ଏକ ଆପେର୍ଚର ସିଷ୍ଟମ ରହିବ ଯାହା ଲେନ୍ସରେ ଆଲୋକର ପରିମାଣକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବ । ଏହା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ଲରକୁ ଅଧିକ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଦେଖାଇବ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭର ନକରି କମ୍ ଆଲୋକରେ ଭଲ ଫଟୋ ଉଠାଇପାରିବ । କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଫିଚ଼ର କେବଳ iPhone 18 Pro Maxରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
ଡ଼ିସପ୍ଲେ ଓ ଡ଼ିଜାଇନ୍:
iPhone 18 Proରେ 6.3 ଇଞ୍ଚ ଓ Pro Maxରେ 6.9 ଇଞ୍ଚ ର ଡ଼ିସପ୍ଲେ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଆଇଫୋନର ଡ଼ିସପ୍ଲେରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଡ଼ାଇନାମିକ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହଟେଇ ଦିଆ ଯାଇପାରେ କିମ୍ୱା ଛୋଟ କରି ଦିଆଯାଇପାରେ । ଏହା ବଦଳରେ Appleର ନେକ୍ସଟ୍ ଜେନର C2 ମଡ଼ର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ । ଡ଼ିଜାଇନ୍ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ Apple ଏବେ ଡ଼ିସପ୍ଲେ ଫେସ୍ ଆଇଡ଼୍ ଟେକନୋଲଜି ଉପରେ ଟେଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଚଲାଇଛି ଯାହା ଅଧିକ ସେନସର ଭୁକ୍ତ ଅଟେ । ଯାହାଫଳରେ ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ଫ୍ରଣ୍ଟ କଟ୍ଆଉଟ୍ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ମଝିରେ ଆସିବା ବଦଳରେ ସ୍କ୍ରିନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇପାରେ ।
ପ୍ରୋସେସର୍ ଓ ବ୍ଯାଟେରୀ:
Appleର ଆଗାମୀ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଆଇଫୋନରେ A20 ପ୍ରୋସେସର୍ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । TSMCର ଆଗାମୀ 2nm ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ମିତ, ଏହି ଚିପ୍ ଏକ ନୂତନ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ RAM ସିଧାସଳଖ CPU, GPU ଏବଂ Neural Engine ପରି ସମାନ ୱେଫରରେ ଲଗାଯିବ। ଯାହାଫଳରେ ଉତ୍ତମ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ, ପରଫମାନସ୍ ସହିତ ଏକ ଭଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମଳିବ । ଆଗାମୀ ଆଇଫୋନର ଡିଜାଇନ୍ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥାନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଉନ୍ନତ କୁଲିଂ ଏବଂ ଏକ ବଡ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାଯାଇପାରିବ । iPhone 18 Pro Max ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । iPhone 18 Pro Maxରେ ପ୍ରାୟ 5,100mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ଓଜନ 240 ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ।