ଭାରତରେ IPhone 18 Pro ଓ Pro Max ବିକ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ, ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋର ବାହାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼
ଆପଲ୍ ଭାରତରେ iPhone 18 Pro ଏବଂ Pro Max ମଡେଲର ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଗୁଡିକର ବିକ୍ରି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଖବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋର ଲିଷ୍ଟ
Published : September 18, 2026 at 1:55 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ଠାରୁ ଭାରତରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ iPhone 18 Pro ଆଣ୍ଡ Pro Maxର ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । iPhone 17 Pro ମଡେଲର ଆଗାମୀ ଭର୍ସନକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଥିବା ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋର ବାହାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଖଚାଖଚ୍ ଭିଡ଼ ଜମିଛି । ଦିଲ୍ଲୀ, ନୋଏଡା, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରହକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଆଜି ସକାଳ ସମୟ ପ୍ରାୟ 8ଟା ବେଳେ ଏହି ଫୋନ୍ ବିକ୍ରୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
VIDEO | Mumbai: People queue up outside Apple Store at Bandra Kurla Complex as iPhone 18 series set to go on sale from today.— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026
"iPhone 18Pro has a fresh camera set up. New colours are available. I like iPhone... Apple," says a customer.#Mumbai #iPhone18
(Full video available… pic.twitter.com/nVpIrpQuxh
ଦାମ୍ ଓ କଲର ଭାରିଏଣ୍ଟ:
ତଳେ iPhone 18 Pro ଓ iPhone 18 Pro Maxର ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲର ଦାମ ଦିଆଯାଇଛି ।
|ମଡେଲ ଓ
ଫୋନ୍
|iPhone 18 Pro
|iPhone 18 Pro Max
|256GB
|1,64,900 ଟଙ୍କା
|1,79,900 ଟଙ୍କା
|512GB
|1,89,900 ଟଙ୍କା
|2.04 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|1TB
|2,39,900 ଟଙ୍କା
|2.54 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|2 TB
|2,39,900 ଟଙ୍କା
|3.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
କଲର୍ ଅପ୍ସନ୍:
ଉଭୟ ମଡେଲ 4ଟି ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ,
- ବର୍ଗଣ୍ଡି
- ଗ୍ଲାସିୟର୍
- ସିଲଭର
- ବ୍ଲାକ୍
ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ବର୍ଗଣ୍ଡି ହିଟ୍ ବା ହିରୋ କଲର୍ ଭାବେ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ କସ୍ମିକ୍ ଅରେଞ୍ଜ ରଙ୍ଗ iPhone 17 Pro ସିରିଜ୍ ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଛି ।
VIDEO | Delhi: People line up outside Apple Store at Select Citywalk Mall ahead of the official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max in India.#Apple #iPhone18Pro— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/8PXqrTlwS2
iPhone 18 Pro ସିରିଜ୍ର ସ୍ପେଶିଫିକେସନ୍:
ଚଳିତବର୍ଷର ଆପଲ୍ ପ୍ରୋ ମଡେଲରେ A20 ଚିପ୍ସେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହାଇଲାଇଟ୍ ଅଟେ । ଉଭୟ ଫୋନ୍ରେ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ସହିତ ଏକ ଛୋଟ ଏବଂ ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ଯୁକ୍ତ 'ଡାଇନାମିକ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ' (Dynamic Island) ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଆକାରରେ ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନାହିଁ । iPhone 18 Pro ରେ 6.3-ଇଞ୍ଚର ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ iPhone 18 Pro Maxରେ ଏକ ବଡ଼ 6.9-ଇଞ୍ଚର ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିଛି ।
VIDEO | Mumbai: Sale of newly-launched iPhone 18 series begins. Visuals from Apple Store at Bandra Kurla Complex.#iPhone18 #Mumbai— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/fieDJ86U93
ଆପଲ୍ ଉଭୟ ମଡେଲରେ ନୂତନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ସିରି (Siri) ସହିତ ଆପଲ୍ ଇନ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ, କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ, iPhone 18 Pro ଗୋଟିଏ ଥର ଚାର୍ଜ କରିଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରିବ । iPhone 18 Pro Max ଗୋଟିଏ ଥର ଚାର୍ଜରେ 30 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।
VIDEO | Delhi: Apple Store at Select Citywalk Mall opens up for the official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max in India.#Apple #iPhone18Pro— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/zigNPb6tRI
ଉଭୟ ମଡେଲରେ ଟ୍ରିପଲ୍ ଲେୟାର କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ଅପ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଭାରିଏବଲ୍ ଆପେରାଚର୍ ସହିତ 48MP କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା, ଗୋଟିଏ 48MP ଟେଲି ଫଟୋ ଲେନ୍ସ ଓ 48MP ଅଲ୍ଟ୍ରା- ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଭାରତରେ ଆଜି ଠାରୁ iPhone 18 Pro ସିରିଜ୍ର ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଲଞ୍ଚ୍ ଦିନର ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ Apple-ର ସର୍ବଶେଷ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ Pro ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣିବାର ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
VIDEO | Delhi: iPhone 18 Series sale begins. Visuals from Apple Store, Select City Walk Mall, Saket. A customer says, " it is just a phone... rest we will use it and know how it performs. i just need to upgrade from my (iphone) 15 plus. it (iphone 18) has many upgraded feature and… pic.twitter.com/XJheLkUcio— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026
ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋର:
#WATCH | Maharashtra: Apple begins the official sale of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max; a large number of people throng the company's store at Jio World Drive in Mumbai pic.twitter.com/PyFjeG24ag— ANI (@ANI) September 18, 2026
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି:
|ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋର ନାମ
ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ
ଅଞ୍ଚଳ
|ଠିକଣା
ଆପଲ୍ ସାକେତ୍
(Apple Saket)
|ଦିଲ୍ଲୀ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ସାକେତ୍
F-11, ସିଲେକ୍ଟ ସିଟିୱକ୍ (Select CITYWALK)
ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର, ସାକେତ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଦିଲ୍ଲୀ, 110017
ଆପଲ୍ ହେବାଲ୍
(Apple Hebbal)
|କର୍ଣ୍ଣାଟକ
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ହେବାଲ୍
F-39-F-43, ଫିନିକ୍ସ ମଲ୍ ଅଫ୍ ଏସିଆ, ବେଲ୍ଲାରୀ ରୋଡ୍, ବ୍ୟାଟାରାୟାନାପୁରା
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ୫୬୦୦୯୨
ଆପଲ୍ ବିକେସି
(Apple BKC)
|ମହାରାଷ୍ଟ୍ର
ମୁମ୍ବାଇ, ବକ୍ସ
G1-G2, ଜିଓ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ୍
ବାନ୍ଦ୍ରା କୁର୍ଲା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ
ମୁମ୍ବାଇ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, 400051
ଆପଲ୍ ବୋରିଭାଲି
(Apple Borivali)
G4, ସ୍କାଏ ସିଟି ମଲ୍
ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହାଇୱେ ନିକଟରେ, ବୋରିଭାଲି
ମୁମ୍ବାଇ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, 400066
ଆପଲ୍ କୋରେଗାଓଁ ପାର୍କ
(Apple Koregaon Park)
ପୁଣେ, କୋରେଗାଓଁ ପାର୍କ
G8-G10, କୋପା
କୋରେଗାଓଁ ପାର୍କ
ପୁଣେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, 411001
ଆପଲ୍ ନୋଏଡା
(Apple Noida)
|ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ
ନୋଏଡା, ନୋଏଡା
D123-D128, ଡିଏଲ୍ଏଫ୍ (DLF) ମଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ