ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ସହିତ ଲଞ୍ଚ ହେଲା iPhone 18 Pro ଏବଂ Pro Max ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍, ଭାରିଏଣ୍ଟ ଓ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ୍
ଆପଲ୍ ଭାରତରେ ଆଗାମୀ ପିଢିର iPhone 18 Pro ଏବଂ Pro Max ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଏଥିରେ iPhone ଇତିହାସର ଅଧିକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି।
Published : September 10, 2026 at 8:24 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଜାରକୁ ଆସିଯାଇଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ iPhonesର ନୂଆ ପ୍ରୋ-ମଡେଲସ୍ । ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆପଲ୍ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆଗାମୀ ପିଢିର (Next gen) iPhone 18 Pro ଓ iPhone 18 Pro Max ଭାରତ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ନୂତନ ମଡେଲ ଫୋନ୍ଗୁଡିକରେ ଏହାର ପୂର୍ବ ମଡେଲ ଗୁଡିକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଫିଚର୍ସ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।
ଏହି ନୂତନ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୋ-ମଡେଲ ଫୋନ୍ରେ iPhoneରେ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ କ୍ୟାମେରା ଫିଚର୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ଗ୍ରେଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ସହିତ AI ଓ Siriକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଚାଲନ୍ତୁ ନୂଆ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା 18 Pro ଓ iPhone 18 Pro Max ମଡେଲର ଦାମ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା...
iPhone 18 Pro ଓ iPhone 18 Pro Max ଦାମ୍:
- iPhone 18 Pro ମଡେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ମିଳିବ ।
|ଭେରିଆଣ୍ଟ
|ଦାମ୍
|256GB
|1.64 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|512GB
|1.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|1TB
|2.39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|2TB
|3.14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
- ସେହିପରି iPhone 18 Pro Max ମଡେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ମିଳିବ । ଯାହାର ଦାମ୍ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି...
|ଭେରିଆଣ୍ଟ
|ଦାମ୍
|256GB
|1.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|512GB
|2.04 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|1TB
|2.54 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|2TB
|3.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଏହି iPhone Pro ମଡେଲ ଗୁଡିକ ବର୍ଗଣ୍ଡି (Burgundy), ଗ୍ଲାସିୟର୍ (Glacier), ସିଲଭର (Silver) ଓ କଳା (Black) ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
କେଉଁଠାରୁ ବୁକ୍ କରିବେ:
ଏହି ନୂତନ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା iPhone 18 Pro ଓ iPhone 18 Pro Max ମଡେଲ ଗୁଡିକୁ Appleର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12, 2026 ତାରିଖରୁ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସଂନ୍ଧ୍ଯା 5:30ରୁ ଆପଣ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ । ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18, 2026 ତାରିଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ସିଲିକନ୍ ନିର୍ମିତ କେସ୍, କ୍ରସ ବଡି ଷ୍ଚ୍ରାପ୍, ୱାଲେଟ୍ ଓ ରିଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ଭଳି ନୂଆ ଆକ୍ସେସୋରିଜ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
ସ୍ପେଶିଫିକେସନ୍:
ଉଭୟ ଫୋନ୍ରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ୟୁନିବଡ଼ି ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ କଲର ଫ୍ରେମ୍ ରହିଛି । ଏଥିରେ ସୁପର ରେଟିନା XDR OLED ଡିସ୍ପ୍ଲେ ସହିତ ProMotio ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । iPhone 18 Proରେ 6.3 ଇଞ୍ଚ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ iPhone 18 Pro Maxରେ 6.9 ଇଞ୍ଚ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଚିପ୍ସେଟ୍:
2ଟି ଯାକ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ରେ A20 Pro ଚିପ୍ସେଟ୍ ବ୍ୟବାହର କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ TSMCର 2 ନାନୋମିଟର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରୋସେସର୍ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍, ଆପଲ୍ ଡୁଓ (Apple Duo)ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
କ୍ୟାମେରା:
ଉଭୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । 48MP ଫ୍ୟୁଜନ୍ ମେନ୍ ସେନସର୍ ସହିତ ଭାରିଏବଲ୍ ଆପେରାଚର୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାରେ 18MP ସେନ୍ସର୍ ସହିତ ଅଟୋ ଫୋକୋସ୍ ଓ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଜ୍ ଫୋକସ୍ ଭଳି ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଆପଲ୍ ନିଜ ନୂଆ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପୋନ୍ ବିଷୟରେ କହିଛି 18 Pro Max ମଡେଲ୍ ଥରେ ଚାର୍ଜ କରିଲେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ 43 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ଲେ ବ୍ୟାକ୍ ଟାଇମ୍ ଓ 29 ଘଣ୍ଟାର ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହାକୁ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ଓ ୱାୟାରଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜରରେ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ । iPhone 18 Pro ମଡେଲ୍ 15 ମିନିଟରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଉଭୟ ଡିଭାଇସ୍ iOS 27 ରେ ଚାଲିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 'ଆପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ' (Apple Intelligence) ଫିଚର୍ ଏବଂ ନୂଆ Siri AI ରହିଛି।