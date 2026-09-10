ETV Bharat / technology

ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ସହିତ ଲଞ୍ଚ ହେଲା iPhone 18 Pro ଏବଂ Pro Max ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍, ଭାରିଏଣ୍ଟ ଓ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ୍

ଆପଲ୍ ଭାରତରେ ଆଗାମୀ ପିଢିର iPhone 18 Pro ଏବଂ Pro Max ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଏଥିରେ iPhone ଇତିହାସର ଅଧିକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି।

iPhone 18 Pro and Pro Max handsets launched.
ଲଞ୍ଚ ହେଲା iPhone 18 Pro ଏବଂ Pro Max ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 10, 2026 at 8:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଜାରକୁ ଆସିଯାଇଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ iPhonesର ନୂଆ ପ୍ରୋ-ମଡେଲସ୍ । ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆପଲ୍‌ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆଗାମୀ ପିଢିର (Next gen) iPhone 18 Pro ଓ iPhone 18 Pro Max ଭାରତ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ନୂତନ ମଡେଲ ଫୋନ୍‌ଗୁଡିକରେ ଏହାର ପୂର୍ବ ମଡେଲ ଗୁଡିକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଫିଚର୍ସ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।

ଏହି ନୂତନ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୋ-ମଡେଲ ଫୋନ୍‌ରେ iPhoneରେ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ କ୍ୟାମେରା ଫିଚର୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଅପ୍‌ଗ୍ରେଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ସହିତ AI ଓ Siriକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଚାଲନ୍ତୁ ନୂଆ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା 18 Pro ଓ iPhone 18 Pro Max ମଡେଲର ଦାମ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା...

iPhone 18 Pro ଓ iPhone 18 Pro Max ଦାମ୍:

  • iPhone 18 Pro ମଡେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ମିଳିବ ।
ଭେରିଆଣ୍ଟଦାମ୍
256GB 1.64 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
512GB1.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
1TB2.39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
2TB3.14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
  • ସେହିପରି iPhone 18 Pro Max ମଡେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ମିଳିବ । ଯାହାର ଦାମ୍ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି...
ଭେରିଆଣ୍ଟଦାମ୍
256GB 1.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
512GB2.04 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
1TB2.54 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
2TB3.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ଏହି iPhone Pro ମଡେଲ ଗୁଡିକ ବର୍ଗଣ୍ଡି (Burgundy), ଗ୍ଲାସିୟର୍ (Glacier), ସିଲଭର (Silver) ଓ କଳା (Black) ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

କେଉଁଠାରୁ ବୁକ୍ କରିବେ:
ଏହି ନୂତନ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା iPhone 18 Pro ଓ iPhone 18 Pro Max ମଡେଲ ଗୁଡିକୁ Appleର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍‌ରୁ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12, 2026 ତାରିଖରୁ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସଂନ୍ଧ୍ଯା 5:30ରୁ ଆପଣ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ । ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18, 2026 ତାରିଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ସିଲିକନ୍ ନିର୍ମିତ କେସ୍‌, କ୍ରସ ବଡି ଷ୍ଚ୍ରାପ୍, ୱାଲେଟ୍ ଓ ରିଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ଭଳି ନୂଆ ଆକ୍‌ସେସୋରିଜ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।

ସ୍ପେଶିଫିକେସନ୍:
ଉଭୟ ଫୋନ୍‌ରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ୟୁନିବଡ଼ି ଡିଜାଇନ୍‌ ସହିତ କଲର ଫ୍ରେମ୍ ରହିଛି । ଏଥିରେ ସୁପର ରେଟିନା XDR OLED ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ ସହିତ ProMotio ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । iPhone 18 Proରେ 6.3 ଇଞ୍ଚ ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ iPhone 18 Pro Maxରେ 6.9 ଇଞ୍ଚ ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଚିପ୍‌ସେଟ୍:
2ଟି ଯାକ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ରେ A20 Pro ଚିପ୍‌ସେଟ୍ ବ୍ୟବାହର କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ TSMCର 2 ନାନୋମିଟର ପ୍ରୋସେସ୍‌ରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରୋସେସର୍‌ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍‌, ଆପଲ୍ ଡୁଓ (Apple Duo)ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।

କ୍ୟାମେରା:
ଉଭୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ରେ ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । 48MP ଫ୍ୟୁଜନ୍‌ ମେନ୍ ସେନସର୍ ସହିତ ଭାରିଏବଲ୍ ଆପେରାଚର୍‌ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାରେ 18MP ସେନ୍‌ସର୍ ସହିତ ଅଟୋ ଫୋକୋସ୍ ଓ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଜ୍ ଫୋକସ୍ ଭଳି ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଆପଲ୍ ନିଜ ନୂଆ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପୋନ୍ ବିଷୟରେ କହିଛି 18 Pro Max ମଡେଲ୍‌ ଥରେ ଚାର୍ଜ କରିଲେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ 43 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ଲେ ବ୍ୟାକ୍ ଟାଇମ୍ ଓ 29 ଘଣ୍ଟାର ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହାକୁ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ଓ ୱାୟାରଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜରରେ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ । iPhone 18 Pro ମଡେଲ୍‌ 15 ମିନିଟରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଉଭୟ ଡିଭାଇସ୍ iOS 27 ରେ ଚାଲିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 'ଆପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ' (Apple Intelligence) ଫିଚର୍ ଏବଂ ନୂଆ Siri AI ରହିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

Apple ଆଜି ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ iPhone: ବଦଳିଯିବ ଡିଜାଇନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିବ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ!

Apple Event 2026: ଆଜି ଲଞ୍ଚ ହେବ iPhone 18 Pro ସିରିଜ୍ ଓ Foldable Ultra ; ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍!

TAGGED:

IPHONE 18 PRO
IPHONE 18 PRO PRICE
IPHONE 18 PRO MAX PRICE
ଆଇଫୋନ 18 ପ୍ରୋ ଦାମ
IPHONE 18 PRO SPECIFICATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.