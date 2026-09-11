ETV Bharat / technology

ଭାରତ ଅପେକ୍ଷା ଏହି 5ଟି ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ମିଳୁଛି iPhone 18 Pro! ସିଧା ବଞ୍ଚିବ 56,000 ଟଙ୍କା

ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀର ଲେଟେଷ୍ଟ iPhone 18 Pro ଏବେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଇସ୍ ତୁଳନାରେ ବିଦେଶୀ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ କମ୍ ଦାମ୍‌ରେ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁଏସ୍ ଏବଂ କାନାଡ଼ା ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ।

In India, the starting price of the iPhone 18 Pro is ₹1,64,900, and the price of the iPhone 18 Pro Max starts at ₹1,79,900.
ଇଣ୍ଡିଆରେ iPhone 18 Proର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 1,64,900 ଟଙ୍କା ଏବଂ iPhone 18 Pro Max ର ପ୍ରାଇସ୍ 1,79,900 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । (Image Credit: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 11, 2026 at 8:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9, 2026ରେ ଆୟୋଜିତ ତାର ଆନୁଆଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଅନେକ ନୂଆ ଡିଭାଇସ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ iPhone 18 Pro ଏବେ ଏବଂ iPhone 18 Pro Max ସାମିଲ ଅଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଫୋନରେ ଆପଲ୍‌ର ପାୱାରଫୁଲ୍ A20 Pro ଚିପ୍, ଉନ୍ନତ କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଡିସପ୍ଲେ କ୍ୱାଲିଟିରେ ବଡ଼ ସୁଧାର କରାଯାଇଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ନେଇ ହୋଇଛି, କାରଣ ଏଥର କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରୋ ମଡେଲକୁ ମାର୍କେଟକୁ ଆଣିଛି । କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏହି ଦୁଇଟି ମଡେଲର ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ୟୁଜର୍ସ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରାଇସ୍ ଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି । ଇଣ୍ଡିଆରେ iPhone 18 Proର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 1,64,900 ଟଙ୍କା ଏବଂ iPhone 18 Pro Max ର ପ୍ରାଇସ୍ 1,79,900 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ।

ୟୁଏସ୍ ଏବଂ କାନାଡ଼ାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସେଭିଙ୍ଗସ୍:

ଆମେରିକା (USA) ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରୋ ମଡେଲ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ମାର୍କେଟ ଅଟେ । ୟୁଏସରେ iPhone 18 Proକୁ 1,199 ଡଲାରରେ କିଣାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ପ୍ରାୟ 1,14,200 ଟଙ୍କା ହେବ ଏବଂ ଏହା ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇସ୍ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 50,700 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା । ସେହିପରି iPhone 18 Pro Maxର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 1,299 ଡଲାର (ପ୍ରାୟ 1,23,700 ଟଙ୍କା) ରହିଛି, ଯାହା ଇଣ୍ଡିଆ ତୁଳନାରେ ପୂରା 56,200 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା । ଏହି ଲିଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ କାନାଡ଼ା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରାଇସ୍ ୟୁଏସ୍ ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ । କାନାଡ଼ାରେ ପ୍ରୋ ମଡେଲର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 1,749 CAD (ପ୍ରାୟ 1,20,700 ଟଙ୍କା) ଯାହା 44,200 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସର ପ୍ରାଇସ୍ 1,899 CAD (ପ୍ରାୟ 1,31,100 ଟଙ୍କା) ଯାହା ଇଣ୍ଡିଆ ରେଟ୍ ଠାରୁ 48,800 ଟଙ୍କା କମ୍ ।

ଦେଶଆଇଫୋନ୍ ୧୮ ପ୍ରୋଭାରତରୁ ସଞ୍ଚୟ (ପ୍ରାୟ)iPhone 18 Pro Maxଭାରତରୁ ସଞ୍ଚୟ (ପ୍ରାୟ)
ଭାରତ1,64,900 ଟଙ୍କା1,79,900 ଟଙ୍କା
ଆମେରିକା$1,199 (1,14,200 ଟଙ୍କା)50,700 ଟ$1,299 (₹1,23,700)₹56,200
କାନାଡାCAD 1,749 (1,20,700 ଟଙ୍କା)44,200 ଟଙ୍କାCAD 1,899 (1,31,100 ଟଙ୍କା)48,800 ଟଙ୍କା
ହଂକଂHKD 10,499 (1,27,600 ଟଙ୍କା)37,300 ଟଙ୍କାHKD 11,499 (1,39,700 ଟଙ୍କା)40,200 ଟଙ୍କା
ମାଲେସିୟାRM 5,499 (1,28,300 ଟଙ୍କା)₹36,600RM 5,999 (₹1,40,000)₹39,900
ୟୁଏଇ (ଦୁବାଇ)AED 5,099 (1,32,000 ଟଙ୍କା)32,900 ଟଙ୍କାAED 5,499 (1,42,400 ଟଙ୍କା)37,500 ଟଙ୍କା

ହଂକଂ, ମାଲେସିଆ ଏବଂ ଦୁବାଇର ପ୍ରାଇସ୍:

ଲିଷ୍ଟର ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ହଂକଂ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍‌ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏକ ପପୁଲାର ମାର୍କେଟ୍ । ହଂକଂରେ iPhone 18 Proର ପ୍ରାଇସ୍ 10,499 HKD (ପ୍ରାୟ 1,27,600 ଟଙ୍କା) ଯାହା 37,300 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ଏବଂ Pro Maxର ପ୍ରାଇସ୍ 11,499 HKD (ପ୍ରାୟ 1,39,700 ଟଙ୍କା) ଯାହା 40,200 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ଅଟେ ।

ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମାଲେସିଆରେ ପ୍ରୋ ମଡେଲର ପ୍ରାଇସ୍ 5,499 RM (ପ୍ରାୟ 1,28,300 ଟଙ୍କା) ଏବଂ ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସର ପ୍ରାଇସ୍ 5,999 RM (ପ୍ରାୟ 1,40,000 ଟଙ୍କା) ରହିଛି । ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବରରେ ୟୁଏଇ (ଦୁବାଇ) ରହିଛି, ଯାହା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବାୟର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଅପ୍ସନ ।

ଦୁବାଇରେ iPhone 18 Proର ପ୍ରାଇସ୍ 5,099 AED (ପ୍ରାୟ 1,32,000 ଟଙ୍କା) ଯାହା 32,900 ଟଙ୍କା କମ୍ ଏବଂ iPhone 18 Pro Maxର ପ୍ରାଇସ୍ 5,499 AED (ପ୍ରାୟ 1,42,400 ଟଙ୍କା) ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଇଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ 37,500 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜାପାନ, ସାଉଥ୍ କୋରିଆ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରାଇସ୍ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା ।

ଦେଶiPhone 18 Proଭାରତରୁ ସଞ୍ଚୟ (ପ୍ରାୟ)iPhone 18 Pro Maxଭାରତରୁ ସଞ୍ଚୟ (ପ୍ରାୟ)
ଜାପାନJPY 219,800 (1,36,500 ଟଙ୍କା)28,400 ଟଙ୍କାJPY 239,800 (1,48,900 ଟଙ୍କା)31,000 ଟଙ୍କା
ସାଉଥ କୋରିଆKRW 1,990,000 (1,41,200 ଟଙ୍କା)23,700 ଟଙ୍କାKRW 2,190,000 (1,55,700 ଟଙ୍କା)20,900 ଟଙ୍କା
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆAUD 2,099 (1,44,400 ଟଙ୍କା)20,500 ଟଙ୍କାAUD 2,299 (1,58,100 ଟଙ୍କା)21,800 ଟଙ୍କା

କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ:

କେବଳ ପ୍ରାଇସ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଟୋଟାଲ କଷ୍ଟରେ କେବଳ ଫୋନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସାମିଲ ନଥାଏ । ଏହା ସହିତ ସେଠାକାର ଲୋକାଲ ସେଲ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସ, କରେନ୍ସି କନଭରଜନ ଚାର୍ଜ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ହୋଟେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଏବଂ ଆପଲ୍‌ର ୱାରେଣ୍ଟି କଣ୍ଡିସନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କିଛି ଦେଶରୁ କିଣାଯାଇଥିବା ଫୋନ୍‌ର ସର୍ଭିସ ସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଜରିଆରେ ମଗାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ହିଁ ବିଦେଶରୁ ଆଇଫୋନ୍ କିଣିବା ସ୍ମାର୍ଟ ଅପ୍ସନ ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଣିଲା ବଡ଼ ପ୍ରାଇଭେସି ଫିଚର! ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭିରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲକ୍ କରିବା ସହଜ, ଜାଣନ୍ତୁ ସେଟ୍ ଅପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍‌

ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ PC ପାଇଁ ଆସିଲା ଗୁଗଲ୍ Gemini ଆପ୍‌! କୀ-ବୋର୍ଡ ସର୍ଟକଟ୍‌ରେ ଚାଲିବ ଏହି ସୁପର AI

TAGGED:

IPHONE 18 PRO MAX CHEAPEST COUNTRY
IPHONE 18 PRO PRICE USA
IPHONE 18 PRO PRICE IN INDIA
IPHONE 18 PRO MAX PRICE IN INDIA
IPHONE 18 PRO PRICE DUBAI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.