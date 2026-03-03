ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା iPhone 17e, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେଠୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବ୍ ସାଇଟରେ ହେବ ବିକ୍ରି ...

ଆଇଫୋନ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନରେ Ceramic Shield 2 ପ୍ରୋଟେକସନ୍ ଯୋଡ଼ିଛି । ପୂର୍ବ ମଡେଲ ତୁଳନାରେ ଏହା ତିନିଗୁଣା ଅଧିକ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ସ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି କମ୍ପାନୀ ।

iPhone 17e launched in India
ଆଇଫୋନ 17e ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି (Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 3, 2026 at 4:02 PM IST

IPHONE 17 SERIES, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକାର ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍ iPhone 17e କୁ ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ କରିଥିବା iPhone 16eର ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଭର୍ସନ ହେଉଛି ଏହି ଫୋନ । ଆଇଫୋନ 17 ସିରିଜର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ମଡେଲ ଏହି ଫୋନ । କମ୍ପାନୀ ନୂଆ ମଡେଲରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ଯେମିତିକି A19 ଚିପ୍, ମ୍ୟାଗସେଫ୍ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସେରାମିକ୍ ସିଲ୍ଡ 2 ପ୍ରୋଟେକସନ୍ । ଏହା ସହିତ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଷ୍ଟୋରେଜରେ ଏକ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଇଫୋନ୍ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ।

IPHONE 17 ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ :

ଆଇଫୋନ 17eରେ 6.1 ଇଞ୍ଚ Super Retina XDR OLED ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ 1170x2532 ପିକ୍ସେଲ । ଏଥିରେ 60Hzର ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ,ସ୍କ୍ରିନରେ True Zone ସପୋର୍ଟ ଏବଂ 800 ନିଟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଡିଜାଇନ୍ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ ।ପୂର୍ବ ମଡେଲ ଆଇଫୋନ 16e ପରି ଅଛି । କମ୍ପାନୀ ଏଥର ଏହି ଫୋନରେ Ceramic Shield 2 ପ୍ରୋଟେକସନ୍ ଯୋଡ଼ିଛି ଏବଂ ଦାବି ରଖିଛି ଯେ, ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଏହା ତିନି ଗୁଣା ଅଧିକ ସ୍କ୍ରାଚ଼ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ସ ଭାବେ କାମ କରିବ । ଫୋନ୍ IP68 ରେଟିଙ୍ଗ ସହ ମିଳୁଛି । ଅର୍ଥାତ ଏହା ପାଣି ଏବଂ ଧୂଳିଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ ।

iPhone 17e wireless
ଆଇଫୋନ 17e ୱୟାରଲେସ (iPhone)

ପରଫରମାନ୍ସ ଓ ସଫ୍ଟୱେୟାର :

ଏହି ସ୍ମାଟଫୋନରେ ଆପଲର ନୂଆ A19 ଚିପସେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 6-କୋର ସିପିୟୁ, 4-କୋର ଜିପିୟୁ ଏବଂ 16-କୋର ନିୟୁରାଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିଛି । ଫୋନରେ 8GB ରାମ୍ ମିଳୁଛି । ଏହା iOS 26 ଓ ଆପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଷ୍ଟୋରେଜ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ପେସ୍ ଓ ଷ୍ଟୋରଜ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । କାରଣ ଏହା ସିଧା 256GB ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଏହା ଡୁଆଲ ସିମ୍ ସପୋର୍ଟ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ନାନୋ ସିମ୍ ଓ ଇସିମ୍ ବିକଳ୍ପ ସହିତ Action Button ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ।

iPhone 17e varient colour
ଆଇଫୋନ 17eର କଲର ଅପସନ୍ (iPhone)

କ୍ୟାମେରା:

ଆଇଫୋନ୍ 17e ଫୋନର ପଛରେ 48MPର ସିଙ୍ଗଲ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହାର ଆପ୍ରେଚ f/1.6 ଅଟେ । ଏହା 24MP ଓ 48MP ଦୁଇଟି ରିଜୋଲ୍ୟୁସନରେ ଫଟୋ ନେଇପାରିବ । ଏଥିରେ ଅପ୍ଟିକାଲ ଇମେଜ ସ୍ଟେବିଲାଇଜେସନର ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ମଳିପାରିବ । 2x ଅପ୍ଟିକାଲ କ୍ୱାଲିଟି ଜୁମ୍ ଫିଚ଼ର ଅଛି ଯାହା ଇନ୍-ସେନ୍ସର କ୍ରପିଂ ବ୍ୟବହାର କରି 12MP ଇମେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଆଗ ଭାଗରେ f/1.9 ଆପେର୍ଚର ସହିତ 12MP TrueDepth କ୍ୟାମେରା ଅଛି। ତଥାପି, ଏଥିରେ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ ଏବଂ ସିନେମାଟିକ୍ ଭିଡିଓ ଭଳି କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଅଭାବ ଅଛି, ଯାହା ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା iPhone 17 ମଡେଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

କନେକ୍ଟିଭିଟି ଓ ଚାର୍ଜିଂ:

iPhone 17e ରେ MagSafe ସପୋର୍ଟ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ମଡେଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ଏହାକୁ 20W ଚାର୍ଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାର୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା 7.5W MagSafe ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂକୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରେ । କନେକ୍ଟିଭିଟି ମଧ୍ୟରେ 5G, 4G,ଏଲଟିଇ , ୱାଇ-ଫାଇ 6, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.3, ଏନଏଫସି, ଜିପିଏସ, ଗ୍ଲୋନାସ୍, ଗାଲିଲିଓ, BeiDou ଏବଂ NavIC ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

iPhone 17e
ଆଇଫୋନ 17e (Apple)
କାଟାଗୋରୀସ୍ପେସିଫିକେସନ୍
ଡିସପ୍ଲେ6.1-ଇଞ୍ଚ ସୁପର ରେଟିନା XDR OLED, ସେରାମିକ୍ ସିଲ୍ଡ 2
ପ୍ରୋସେସର୍ A19 ଚିପସେଟ୍,6-କୋର ସିପିୟୁ, 4-କୋର ଜିପିୟୁ ଏବଂ 16-କୋର ନିୟୁରାଲ ଇଞ୍ଜିନ୍
ମୋଡେମ୍C1X (Apple-ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା 5G ମୋଡେମ୍)
ପଛ କ୍ୟାମେରା48MP
ସାମ୍ନା କ୍ୟାମେରା12MP
କନେକ୍ଟିଭିଟି 5G, 4G,ଏଲଟିଇ , ୱାଇ-ଫାଇ 6, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.3, ଏନଏଫସି, ଜିପିଏସ, ଗ୍ଲୋନାସ୍, ଗାଲିଲିଓ, BeiDou ଏବଂ NavIC
ଷ୍ଟୋରେଜ୍‍ 256GB, 512GB
ରଙ୍ଗBlack, White, Soft Pink (ପ୍ରମିୟମ୍ ମ୍ୟାଟ୍ ଫିନିଶ)
ମୂଲ୍ୟ64,900 ଟଙ୍କା

ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ iPhone 17 ସିରିଜ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜର ବଜେଟ୍ କୁ ମନରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ iPhone 17e ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଏହାର ବିକ୍ରି ମାର୍ଚ୍ଚ 11ରେ ଆପଲ୍ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

