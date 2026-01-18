ETV Bharat / technology

ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି iPhone, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଓ କିପରି କିଣିବେ

ଯଦି ଆପଣ iPhone କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ଆମାଜନର ଗ୍ରେଟ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ସେଲରେ iPhone 17 ସିରିଜ୍, iPhone Air ଏବଂ iPhone 15 ରିହାତିରେ ଏବେ ଉପଲବ୍ଧ

iPhone 17 Series Pro
iPhone 17 Series Pro (Apple)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 18, 2026 at 3:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: iPhone କିଣିବାକୁ ବହୁ ଦିନରୁ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଣିପାରୁନାହାଁନ୍ତି ? ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଯାଇଛି । ଆସି ଯାଇଛି ଏବେ ସେଲ୍ ସିଜନ । iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ଓ iPhone Air ଉପରେ ମିଳିବ ଭାରି ଡିସ୍‌କାଉଣ୍ଟସ୍ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ iPhoneର Pro Max ମଡେଲ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହା ସହିତ iPhone 15 ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଦାମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତରେ କେବେ ଓ କେଉଁଠି iPhones ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିବ ।

Apple iPhone 15
Apple iPhone 15 (Flipkart)

କେଉଁଠି ମିଳୁଛି ଡିସ୍‌କାଉଣ୍ଟ:

iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ଓ iPhone Air ଭଳି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ ଭାରତରେ Amazonର Great Republic Day Sale ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ । ଏହି ସେଲ ଜାନୁଆରୀ 16, 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ସେଲରୁ କିଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଫାଇଦା ତଥା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫର ମିଳିବ ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ SBI କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଲିଷ୍ଟେଡ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ ଓ EMI ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଉପରେ ତତ୍କାଳ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ । ଆପଣ Amazon Pay, ICICI କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ 5 ପ୍ରତିଶତ କ୍ୟାସ୍‌ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପାରିବେ । ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ Rewards Gold ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ 5 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ ପାଇପାରିବେ ।

iPhone 17 Pro ଓ iPhone 17 Pro Max:

ଆମାଜନର Great Republic Day Sale ସମୟରେ iPhone 17 Pro ନିଜର ଲିଷ୍ଟେଡ ଦାମ୍ 1,34,900 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 1,25,400 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହା ଠାରୁ ବଡ଼ ମଡେଲ iPhone 17 Pro Max ନିଜର ଲିଷ୍ଟେଡ ଦର 1,49,900 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 1,40,400 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ । ଏହି ଦୁଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ Appleର A19 Pro ଚିପ୍‌ସେଟ ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଟ୍ରିପଲ 48MP ରିଅର କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍‌ଅପ୍ ରହିଛି । 18MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଏହା iOS 26 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଏହା ଚାଳିତ । ଏଥିରେ Apple Intelligence ସୁଟର ଫିଚର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

Apple iPhone Air
Apple iPhone Air (Apple)

iPhone Air:

ଏହା ବ୍ୟତୀତ iPhone Air କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା Great Republic Day Saleରେ ନିଜର ଲିଷ୍ଟେଡ ଦାମ୍ 99,000 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 91,249 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏଥିରେ 6.5-ଇଞ୍ଚର ସୁପର ରେଟିନା XDR ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ ମିଳିଥାଏ । ଯେଉଁଥିରେ 120Hz ରିଫ୍ରେସ ରେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥାଏ । ଏଥିରେ A19 ପ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା N1 ଓ C1X ନେଟୱାର୍କିଂ ଚିପ୍ସ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହା ସ୍ପେସ୍ ବ୍ଲାକ, କ୍ଲାଉଡ ହ୍ବାଇଟ, ଲାଇଟ ଗୋଲ୍ଡ ଓ ସ୍କାଇ ବ୍ଲୁ ଭଳି ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ ।

ମଡେଲଲିଷ୍ଟେଡ ପ୍ରାଇସ୍ଡିସ୍‌କାଉଣ୍ଟ ପରେ ଦାମ୍
iPhone 17 Pro 1,34,900 ଟଙ୍କା1,25,400 ଟଙ୍କା
iPhone 17 Pro Max1,49,900 ଟଙ୍କା 1,40,400 ଟଙ୍କା
iPhone Air99,000 ଟଙ୍କା 91,249 ଟଙ୍କା
iPhone 1559,900 ଟଙ୍କା 50,249 ଟଙ୍କା
iPhone 17 Series Pro
iPhone 17 Series Pro (Apple)

iPhone 15:

ଯେଉଁମାନେ Appleର ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ବଜେଟ ମାତ୍ର 60,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସେମାନେ ବି ଏବେ iPhone 15 କିଣିବା ବିଷୟରେ ଭାବି ପାରିବେ । ଏହା ଏକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଫର ମନି ଡିଭାଇସ୍ ଅଟେ । iPhone 17ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଭାଇସ୍ ପରେ ଏକ ଭଲ ଚଏସ୍ ଅଟେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

Suzuki Gixxerକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ କଲର ଅପଡେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କ୍ଲାସି ରଙ୍ଗରେ ମିଳିବ

ବଜାରକୁ ଆସିଲା Zelio Logix କାର୍ଗୋ ଇ-ସ୍କୁଟରର ଏହି ଭାରିଆଣ୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ

Great Republic Day Sale ସମୟରେ iPhone 15 ନିଜର 59,900ଟଙ୍କା ଲିଷ୍ଟେଡ ଦର ପରିବର୍ତ୍ତେ 50,249ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏଥିରେ 60Hz ସୁପର ରେଟିନା,XDR OLED ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ, ଏକ A16 ବାୟୋନିକ ଚିପ୍ ଓ 48MP + 12MP ଡୁଆଲ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ମିଳିଥାଏ । ଏଥିରେ ଟାଇପ୍ -C ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ।

TAGGED:

APPLE IPHONE 17 PRO PRICE
IPHONE 17 PRO MAX PRICE
IPHONE AIR PRICE
IPHONE 17 SERIES IN INDIA
DISCOUNT ON IPHONE 17 SERIES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.