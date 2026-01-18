ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି iPhone, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଓ କିପରି କିଣିବେ
ଯଦି ଆପଣ iPhone କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ଆମାଜନର ଗ୍ରେଟ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ସେଲରେ iPhone 17 ସିରିଜ୍, iPhone Air ଏବଂ iPhone 15 ରିହାତିରେ ଏବେ ଉପଲବ୍ଧ
Published : January 18, 2026 at 3:07 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: iPhone କିଣିବାକୁ ବହୁ ଦିନରୁ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଣିପାରୁନାହାଁନ୍ତି ? ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଯାଇଛି । ଆସି ଯାଇଛି ଏବେ ସେଲ୍ ସିଜନ । iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ଓ iPhone Air ଉପରେ ମିଳିବ ଭାରି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟସ୍ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ iPhoneର Pro Max ମଡେଲ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହା ସହିତ iPhone 15 ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଦାମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତରେ କେବେ ଓ କେଉଁଠି iPhones ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିବ ।
କେଉଁଠି ମିଳୁଛି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ:
iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ଓ iPhone Air ଭଳି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ ଭାରତରେ Amazonର Great Republic Day Sale ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ । ଏହି ସେଲ ଜାନୁଆରୀ 16, 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ସେଲରୁ କିଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଫାଇଦା ତଥା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫର ମିଳିବ ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ SBI କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଲିଷ୍ଟେଡ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ ଓ EMI ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଉପରେ ତତ୍କାଳ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ । ଆପଣ Amazon Pay, ICICI କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ 5 ପ୍ରତିଶତ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପାରିବେ । ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ Rewards Gold ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ 5 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ ପାଇପାରିବେ ।
iPhone 17 Pro ଓ iPhone 17 Pro Max:
ଆମାଜନର Great Republic Day Sale ସମୟରେ iPhone 17 Pro ନିଜର ଲିଷ୍ଟେଡ ଦାମ୍ 1,34,900 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 1,25,400 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହା ଠାରୁ ବଡ଼ ମଡେଲ iPhone 17 Pro Max ନିଜର ଲିଷ୍ଟେଡ ଦର 1,49,900 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 1,40,400 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ । ଏହି ଦୁଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ Appleର A19 Pro ଚିପ୍ସେଟ ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଟ୍ରିପଲ 48MP ରିଅର କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ଅପ୍ ରହିଛି । 18MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଏହା iOS 26 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଏହା ଚାଳିତ । ଏଥିରେ Apple Intelligence ସୁଟର ଫିଚର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
iPhone Air:
ଏହା ବ୍ୟତୀତ iPhone Air କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା Great Republic Day Saleରେ ନିଜର ଲିଷ୍ଟେଡ ଦାମ୍ 99,000 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 91,249 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏଥିରେ 6.5-ଇଞ୍ଚର ସୁପର ରେଟିନା XDR ଡିସ୍ପ୍ଲେ ମିଳିଥାଏ । ଯେଉଁଥିରେ 120Hz ରିଫ୍ରେସ ରେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥାଏ । ଏଥିରେ A19 ପ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା N1 ଓ C1X ନେଟୱାର୍କିଂ ଚିପ୍ସ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହା ସ୍ପେସ୍ ବ୍ଲାକ, କ୍ଲାଉଡ ହ୍ବାଇଟ, ଲାଇଟ ଗୋଲ୍ଡ ଓ ସ୍କାଇ ବ୍ଲୁ ଭଳି ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ ।
|ମଡେଲ
|ଲିଷ୍ଟେଡ ପ୍ରାଇସ୍
|ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପରେ ଦାମ୍
|iPhone 17 Pro
|1,34,900 ଟଙ୍କା
|1,25,400 ଟଙ୍କା
|iPhone 17 Pro Max
|1,49,900 ଟଙ୍କା
|1,40,400 ଟଙ୍କା
|iPhone Air
|99,000 ଟଙ୍କା
|91,249 ଟଙ୍କା
|iPhone 15
|59,900 ଟଙ୍କା
|50,249 ଟଙ୍କା
iPhone 15:
ଯେଉଁମାନେ Appleର ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ବଜେଟ ମାତ୍ର 60,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସେମାନେ ବି ଏବେ iPhone 15 କିଣିବା ବିଷୟରେ ଭାବି ପାରିବେ । ଏହା ଏକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଫର ମନି ଡିଭାଇସ୍ ଅଟେ । iPhone 17ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଭାଇସ୍ ପରେ ଏକ ଭଲ ଚଏସ୍ ଅଟେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
Suzuki Gixxerକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ କଲର ଅପଡେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କ୍ଲାସି ରଙ୍ଗରେ ମିଳିବ
ବଜାରକୁ ଆସିଲା Zelio Logix କାର୍ଗୋ ଇ-ସ୍କୁଟରର ଏହି ଭାରିଆଣ୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ
Great Republic Day Sale ସମୟରେ iPhone 15 ନିଜର 59,900ଟଙ୍କା ଲିଷ୍ଟେଡ ଦର ପରିବର୍ତ୍ତେ 50,249ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏଥିରେ 60Hz ସୁପର ରେଟିନା,XDR OLED ଡିସ୍ପ୍ଲେ, ଏକ A16 ବାୟୋନିକ ଚିପ୍ ଓ 48MP + 12MP ଡୁଆଲ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ମିଳିଥାଏ । ଏଥିରେ ଟାଇପ୍ -C ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ।