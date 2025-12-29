2025ରେ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ହେଲା iPhone 16
2025ରେ ଆଇଫୋନ 16ର ବଢିଲା ଲୋକପ୍ରିୟତା । ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଭାବେ କଲା ରେକର୍ଡ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : December 29, 2025 at 3:03 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକାର ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଆପଲ୍ 2025ର ପ୍ରଥମ 11 ମାସରେ ପ୍ରାୟ 6.5 ନିୟୁତ ଆଇଫୋନ 16 ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି କରିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କରିଛି । କାଉଣ୍ଟରପଏଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆପଲ୍ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଗବେଷଣାର ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, କାରଣ ଆଇଫୋନ 15 ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5ଟି ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଆପଲ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏକ ବଜାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କ୍ରେତା ଆଚରଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି ।
ଏହା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଏବଂ ଚୀନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଲ୍ ଦ୍ବାରା ଏକ ରଣନୈତିକ ଚାପ ଦ୍ବାରା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ଆପଲ୍ ସମ୍ପ୍ରତି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ପୁଣେ ଏବଂ ନୋଏଡାରେ 3ଟି ନୂତନ ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିଛି, ଯାହା ଭାରତରେ ଏହାର ମୋଟ ଖୁଚୁରା ଉପସ୍ଥିତିକୁ 5ଟି ଷ୍ଟୋରକୁ ନେଇଛି ।
ବିନା ମୂଲ୍ୟର EMI, କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଭଳି ଆର୍ଥିକ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ-ସମ୍ପନ୍ନ ଫୋନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଉପଲବ୍ଧ କରିଦେଇଛି । ସଦ୍ୟତମ ଶିଳ୍ପ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଲ୍ ଇନକର୍ପୋରେଟେଡ୍ ଭାରତରୁ ସର୍ବାଧିକ ରପ୍ତାନି କରିଥିଲା, ଯାହା $2 ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର ଆଇଫୋନ ପଠାଯାଇଥିଲା ।
ଆପଲ୍ ନଭେମ୍ବରରେ ଭାରତରୁ ସର୍ବାଧିକ ରପ୍ତାନି କରିଥିଲା, $2 ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର ଆଇଫୋନ ପଠାଯାଇଥିଲା । ନଭେମ୍ବରରେ, ଏକ କମ୍ପାନୀ ଫାଇଲିଂ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ ଆପଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ FY25ରେ $9 ବିଲିୟନର ରେକର୍ଡ ଉଚ୍ଚ ଘରୋଇ ବିକ୍ରୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଏବଂ FY25ରେ ବିଶ୍ବ ସ୍ତରରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତି 5ଟି ଆଇଫୋନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ/ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀର ଉତ୍ପାଦନ ଆପଲ୍ର ବିଶ୍ବ ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟର 12 ପ୍ରତିଶତ ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲା । iPhone ନିର୍ମାତା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ହାଇ-ଏଣ୍ଡ Pro ଏବଂ Pro Max ମଡେଲ୍ ଆଇଫୋନର ସ୍ଥାନୀୟ ସମାବେଶ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କମ୍ପାନୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ ଆମେରିକା FY25ରେ $178.4 ବିଲିୟନ ଆଣିଥିଲା ଆପଲ୍ର ବିଶ୍ବ ରାଜସ୍ବର ପ୍ରାୟ 43 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ସେହି ଆଇଫୋନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅଂଶ ଭାରତରୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ।