Apple iOS 27 Features Leak, Google Gemini Siri Chatbot, iOS 27 Wallet Create a Pass, iPhone 18 Software Update, ଆପଲ୍ ନୂଆ ଆଇଓଏସ୍ 27 ଓଡ଼ିଆ

ଲିକ୍ ହେଲା iOS 27ର ଫିଚର୍ସ, ବଦଳିଯିବ Siri ଏବଂ ମିଳିବ ଡିଜିଟାଲ୍ ୱାଲେଟ୍ ପାସ୍ ସେବା (Image Credit: Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : June 2, 2026 at 7:35 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ୍ (Apple) କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଜ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ଆଣିଥାଏ, ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ WWDC 2026 ଇଭେଣ୍ଟ୍‌ରେ ପେଶ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆଗାମୀ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଅପଡେଟ୍‌ର ନାମ iOS 27 ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ମାସରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ନୂଆ iPhone 18 ସହିତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଏହି ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପାନୀ ପୁରୁଣା iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ଏବଂ iPhone SE (2nd Generation)କୁ ସପୋର୍ଟ ଲିଷ୍ଟରୁ ବାହାର କରିଦେବ । ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ iPhone 12 କିମ୍ବା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ମଡେଲ୍ ଅଛି, ତେବେ ହିଁ ଆପଣ ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍‌ର ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରିବେ । ତେବେ ଏହାର ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ Apple Intelligence ବା AI ଫିଚର୍ସଗୁଡ଼ିକ କେବଳ iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 ଏବଂ ତାର ଉପର ମଡେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।

ଆପଲ୍‌ର ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ Siriର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରଣ:

ଏହି ନୂଆ iOS 27 ଅପଡେଟ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚମକ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଆପଲ୍‌ର ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ‘ସିରି’ (Siri)ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରଣ । ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରିପୋର୍ଟର ମାର୍କ ଗୁରମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କ ଲିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂଆ Siri ଗୁଗଲର ଶକ୍ତିଶାଳୀ Google Gemini AI ମଡେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ମାର୍ଟ ଆପ୍ ରହିବ । ଏହି ଏଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ କଣ ଚାଲିଛି ତାହା ଦେଖି ସଠିକ୍ ଜବାବ ଦେବା ସହ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟ ଆପ୍‌କୁ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ କହିବେ "ମୋର ଆଜିର ଫଟୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ ପଠାଅ", ତେବେ Siri ନିଜେ Photos ଆପ୍ ଖୋଲି ଫଟୋ ଖୋଜିବ ଏବଂ ତାହାକୁ WhatsAppରେ ସିଧାସଳଖ ସେୟାର୍ କରିଦେବ । ଏହା ସହିତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଡାଇନାମିକ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ (Dynamic Island)ରୁ ସ୍ୱାଇପ୍ କରି Siriର ଏହି ନୂଆ ଚାଟ୍‌ବୋଟ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍‌କୁ ସହଜରେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ ।

Photos, Camera ଏବଂ Wallet ଆପ୍ସରେ ଆସିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ଆପଲ୍ ଏହି ସଫ୍ଟୱେର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଆପ୍ସଗୁଡ଼ିକରେ କେତେକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଗ୍ରେଡ୍ କରିଛି, ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:

Photos ଆପ୍ AI: ଏଥିରେ ଫଟୋସପ୍ (Photoshop) ଭଳି ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ ଆସିବ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁଜର୍ସ ଯେକୌଣସି ଫଟୋ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ Google Reverse Image Search ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ।

Genmoji ଓ କଷ୍ଟମ୍ ୱାଲପେପର୍: ଏଥିରେ ଇମେଜ୍ କ୍ୱାଲିଟି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ହେବା ସହ ଗ୍ରାହକମାନେ AI ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଷ୍ଟମ୍ ୱାଲପେପର୍ (Custom Wallpapers) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ଏପରିକି ଏହାର ରାଇଟିଂ ଟୁଲ୍ସ ବାକ୍ୟର ଗଠନଗତ ଭୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିଦେବ ।

Wallet ଆପ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ପାସ୍: ୱାଲେଟ୍ ଆପ୍ ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ ଚମତ୍କାର ଫିଚର୍ 'Create a Pass' ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ନିଜର ସିନେମା ଟିକେଟ୍ କିମ୍ବା ଜିମ୍ ସଦସ୍ୟତା କାର୍ଡର ଫଟୋ ଉଠାଇ ତାହାକୁ ଅତି ସହଜରେ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ପାସ୍ (Digital Pass)ରେ ପରିଣତ କରି ନିଜ ଫୋନ୍‌ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସେଭ୍ କରି ରଖିପାରିବେ ।

ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଆଗାମୀ iPhone Foldର ପ୍ରସ୍ତୁତି:

ସଫ୍ଟୱେରର ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଲ୍ ତାର iOS 26ର ପୁରୁଣା 'ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍' ଡିଜାଇନ୍‌ ଶୈଳୀରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ, କେବଳ କିଛି ନୂଆ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ଅପ୍ସନ ଯୋଡ଼ାଯିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଲ୍ ତାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ 'iPhone Fold' କିମ୍ବା 'iPhone Ultra Fold' ଲଞ୍ଚ କରିବା ନେଇ ବଜାରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି । ସେଥିପାଇଁ iOS 27 ସଫ୍ଟୱେର୍‌କୁ ସେହି ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ପାଇଁ ଏକାସଙ୍ଗେ ଦୁଇଟି ଆପ୍ (Dual Apps Setup) ଅତି ସହଜରେ ଚଲାଇ ପାରିବେ ।

