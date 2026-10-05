Exclusive: ସ୍ପେସ୍ ସେକ୍ଟରରେ ବଢ଼ିବ ସହଯୋଗ! ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ EON କୋ-ଫାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ
502-ଗ୍ରାମ ପେଲୋଡ୍ ନଅଟି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 9.2-ମିଟର ଭୂମି ନମୁନା ଦୂରତା (GSD) ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ।
By Anubha Jain
Published : October 5, 2026 at 9:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଡିପଟେକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ EON ସ୍ପେସ୍ ଲ୍ୟାବ୍ସର MIRA ମଲ୍ଟିସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଆର୍ଥ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପେଲୋଡ୍ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସର ଫାଲକନ୍ 9 ରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର-18 ରାଇଡସେୟାର ମିଶନର ଅଂଶ ଭାବରେ କକ୍ଷପଥରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଲଞ୍ଚ ଯାନଟି ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ କାଲିଫର୍ନିଆର ଭାଣ୍ଡେନବର୍ଗ ସ୍ପେସ୍ ଫୋର୍ସ ବେସ୍ ରୁ 12:02 AM IST ରେ ପ୍ରାୟ 130 ପେଲୋଡ୍ ବହନ କରି ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା।
502-ଗ୍ରାମ ପେଲୋଡ୍ ନଅଟି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 9.2-ମିଟର ଭୂମି ନମୁନା ଦୂରତା (GSD) ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। MIRA ଏକ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ EON ର ସ୍ୱଦେଶୀ ମୋନୋଲିଥିକ୍ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହା ଫ୍ୟୁଜ୍ଡ୍ ସିଲିକାର ଏକ ଖଣ୍ଡ ଚାରିପାଖରେ ନିର୍ମିତ।
MIRA TakeMe2Space ର MOI-1A ସ୍ପେସକ୍ରାଫ୍ଟ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ , ଯାହା କକ୍ଷପଥରେ ଡାଟା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ NVIDIA Orin NX-ଆଧାରିତ ଅନବୋର୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ବହନ କରେ। ଏହା କକ୍ଷପଥରେ ଚୟନିତ ପ୍ରତିଛବି-ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରେ, ଯାହା ଭୂମିକୁ ପ୍ରେରିତ କଞ୍ଚା ତଥ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରେ। EON ପ୍ରାୟ ଅକ୍ଟୋବର 10-14 ରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଛବି ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି।
EON ସ୍ପେସ୍ ଲ୍ୟାବ୍ସ ସାଟେଲାଇଟ୍, ଡ୍ରୋନ୍, UAV ଏବଂ ଭୂମି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଇମେଜିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିକଶିତ କରୁଛି। କମ୍ପାନୀ ISRO ସହିତ ଆଉ ଏକ MIRA ଉଡ଼ାଣ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ OrbitAID ଏବଂ TakeMe2Space ସମେତ ଗ୍ରାହକମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଉପ-4-ମିଟର ଏବଂ 1.5-ମିଟର-ଶ୍ରେଣୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ସମେତ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଇମେଜିଂ ପେଲୋଡ୍ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ସିରିଜ୍ A1 ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି।
ETV ଭାରତ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ, EON ସ୍ପେସ୍ ଲ୍ୟାବ୍ସର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପୁନିତ ବଡ଼େକା, MIRAର କ୍ଷମତା ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପୃଥିବୀ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ EONର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସାକ୍ଷାତକାରର ଏକ ଅଂଶ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି:
ଅନୁଭା ଜୈନ (AJ): MIRA ର ଓଜନ ମାତ୍ର 502 ଗ୍ରାମ କିନ୍ତୁ ଏହା ନଅଟି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 9 ମିଟରରୁ କମ୍ ମଲ୍ଟିସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଇମେଜେରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସଫଳତା ଥିଲା ଯାହା EON କୁ ଏତେ କମ୍ପାକ୍ଟ ପେଲୋଡ୍ରେ ଏହି ସ୍ତରର କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା?
ପୁନିତ ବଡ଼େକା (PB): ଆମର ଦଳ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଥିରେ କାମ କରିଆସୁଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହାକୁ ପୃଥିବୀ ଛାଡିବା ଦେଖିବା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆମେ LEO (ନିମ୍ନ ପୃଥିବୀ କକ୍ଷପଥ) ରୁ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ MIRA କୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଟେଲିସ୍କପ୍-ଆଧାରିତ ଇମେଜିଂ ସିଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିଛୁ। ଡିଜାଇନର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ଏହା ଏକ କାଚରୁ ତିଆରି ଏକ ଫ୍ୟୁଜଡ୍-ସିଲିକା ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏହା ଆମକୁ ଏକ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମ ପାଇଁ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କେବଳ କ୍ୟାମେରାକୁ ଛୋଟ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ସିଙ୍ଗଲ୍-ପିସ୍ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମରୁ ଆମେ କ୍ୟାପଚର୍ କରିପାରିବା ଉପଯୋଗୀ ସୂଚନାକୁ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ସାଟେଲାଇଟ୍ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ଏକ ବହୁତ କମ୍ପାକ୍ଟ ପେଲୋଡ୍ରେ ଏହି ସ୍ତରର ପ୍ରତିଛବି କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ହାସଲ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
AJ: MIRA ମଧ୍ୟ AI-ଆଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଅନବୋର୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ। କକ୍ଷପଥରେ କି ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିଛବି-ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କିମ୍ବା ଚିହ୍ନଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ଏହି ଧାର-AI କ୍ଷମତା ପୃଥିବୀ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଉପାୟକୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ?
PB: ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଉଠାଇବା ନୁହେଁ। MIRA ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା କୃଷି, ପରିବେଶଗତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ସାମୁଦ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଖଣି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପୃଥିବୀ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ।
ପ୍ରାୟ 9.2 ମିଟର GSD ରେ, MIRA କୁ କୃଷି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ବିସ୍ତୃତ କ୍ଷେତ୍ର ନିରୀକ୍ଷଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନବୋର୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ସହିତ, ଚୟନିତ ପ୍ରତିଛବି-ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପଗ୍ରହରେ ହିଁ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ତଥ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାର ନିକଟତର। ଏହା ଆମକୁ ସମସ୍ତ କଞ୍ଚା ତଥ୍ୟକୁ ଭୂମିକୁ ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଛବିରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସୂଚନା ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହା ଡାଉନଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଡାଟାର ପରିମାଣକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ କରିପାରିବ। ଆଗକୁ ବଢ଼ି, ଆମେ 4.5-ମିଟର ଏବଂ 1.5-ମିଟର GSD ସହିତ ସିଷ୍ଟମ ବିକଶିତ କରିବୁ। ସେଠାରୁ, ଆମେ ସବ୍-ମିଟର ଏବଂ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ-ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଇମେଜିଂ କ୍ଷମତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବୁ।
AJ: 9 ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରଲ୍ କ୍ଷମତା ଏବଂ 9-ମିଟରରୁ କମ୍ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନର ଏହି ମିଶ୍ରଣ ସହିତ ଆପଣ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି?
PB: AI-at-the-edg ଉପାଦାନଟି TakeMe2Space ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆମେ ସହ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ। ସେମାନେ ରିଡଆଉଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, AI ମଡେଲ୍ ଏବଂ ବହୁବିଧ ସେନ୍ସର ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫସଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାଟି ଆର୍ଦ୍ରତା ଉପରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ସମାନ ତଥ୍ୟ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ।
|MIRA ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ବିଶେଷତା
|ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଡିଜାଇନ୍
|କ୍ୟାଟାଡିଓପ୍ଟ୍ରିକ୍, ଏକପାଖିଆ
|ଆପାର୍ଚର୍
|୪୫ ମିମି
|F-ନମ୍ବର
|ଏଫ୍/୬.୬୭
|ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପରିସର
|୪୦୦-୮୫୦ ନମି
|ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍
|୨୦୪୮ × ୧୦୮୮
|ପିକ୍ସେଲ୍ ଆକାର
|୫.୫ ମାଇକ୍ରୋମିଟର
|ଫ୍ରେମ୍ ରେଟ୍
|୧୧୧ fps
|ଇଣ୍ଟରଫେସ୍
|ଇଥରନେଟ୍
|ପରିମେୟ ପରିସର
|୫୪ × ୫୪ × ୮୭ ମିମି
|ଓଜନ
|<502 ଗ୍ରାମ
|GSD (500 କିମିରେ)
|୯.୧୬୭ ମିଟର ପାନ
|ସ୍ୱାଥ୍ ପ୍ରସ୍ଥ
|୧୮.୭୭୩ କିମି
ଯେହେତୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ମହାକାଶରୁ ଡାଟାସେଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ଏହି AI କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ଭଳି ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆମେ ଜାହାଜର ଗତିବିଧିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବା, ଯାହାକୁ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପେଲୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ମହାକାଶରୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ।
ପ୍ରକୃତ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମେ ଇମେଜିଂ ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଡାଟା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏହା ଆମକୁ କେବଳ କଞ୍ଚା ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାଧାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବିକାଶ କରିବାକୁ ନମନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏକ 9-ମିଟର GSD ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କଭର କରିବା ଏବଂ ଘଟୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ପରିସ୍ଥିତିଗତ ସଚେତନତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତଥାପି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ, ଆମେ 4 ମିଟରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1.5 ମିଟର ଏବଂ ଶେଷରେ ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ-ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ସିଷ୍ଟମ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ।
AJ: ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ପାଇବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ ହେବ?
PB: ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ପେଲୋଡ୍ ବୈଧ କରିବା ଏବଂ କକ୍ଷପଥରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା। ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଥିରେ AI ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରକୃତ କକ୍ଷପଥରେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଆମର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସିମୁଲେସନ୍ ଠାରୁ ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରିଥିଲୁ ତାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିବୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବିକଶିତ କରିଛୁ, ଆମେ ପ୍ରତିଛବି ଗୁଣବତ୍ତା, GSD ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବୁ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିପାରିବା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବୁ। ଆମେ ପ୍ରତିଛବି ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନର 502 ଗ୍ରାମରୁ ଓଜନକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିପାରିବା କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବୁ।
ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଉଭୟରେ ଭୂମିରେ ଉତ୍ପାଦର ବ୍ୟାପକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିସାରିଛୁ। କକ୍ଷପଥରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ଫାଙ୍କ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିପାରିବୁ।
AJ: MIRA ରୁ ଶିଖିବା EON ର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚ-ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଇମେଜିଂ ପେଲୋଡ୍, ଯେଉଁଥିରେ ସବ୍-୪-ମିଟର ଏବଂ ୧.୫-ମିଟର-କ୍ଲାସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, କିପରି ଭରଣା କରିବ?
ପିବି: ଆକାର ଏବଂ ଓଜନକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିବା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ। ଆମେ କେବଳ ଅପ୍ଟିକ୍ସ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେନ୍ସର ଏବଂ ସମଗ୍ର ଅପ୍ଟୋମେକାନିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସାମଗ୍ରିକ ପେଲୋଡ୍ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏବଂ ହାଲୁକା ରଖି।
MIRA ର କକ୍ଷପଥରେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଇନପୁଟ୍ ଦେବ। ଆମେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ଏବଂ ଆମର ଡିଜାଇନ୍ ଆଶା ଏବଂ କକ୍ଷପଥରେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବଧାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବୁ। ଏହି ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଡିଜାଇନ୍, ପୃଷ୍ଠ ଫିନିସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ-ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆଡକୁ ଗତି କରୁ। MIRA ରୁ ଆମେ ଯାହା ଶିଖୁ ତାହା ସିଧାସଳଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡିଜାଇନ୍, ପ୍ରଥମେ ସବ୍-୪-ମିଟର ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ତା'ପରେ 1.5-ମିଟର ଶ୍ରେଣୀରେ ଫିଡ୍ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ସାମଗ୍ରିକ ପେଲୋଡ୍ ର ଆକାର ଏବଂ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବ।
ଏଜେ: ଭାରତ ଏହାର ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଘରୋଇ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବା ସହିତ, ପୃଥିବୀ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପାଣ୍ଠି, ତଥ୍ୟ, ନିୟମ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦର୍ଶନରୁ ସ୍ଥାୟୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବ?
ପିବି: ଭାରତରେ ଏବେ ଏକ ଦୃଢ଼ ମହାକାଶ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗୁଡିକ ରକେଟ୍ ଏବଂ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ପେଲୋଡ୍ ଏବଂ ପୃଥିବୀ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ମହାକାଶରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିସାରିଛନ୍ତି।
ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ PPP ମଡେଲ୍ ଏହି କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କୃଷି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରୟୋଗ ଭଳି ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ମହାକାଶ-ଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସହିତ କାମ କରିପାରିବେ, ନିୟମିତ, ପ୍ରାୟ-ପ୍ରକୃତ-ସମୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ଯାହା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ। ଲଞ୍ଚ ଆକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ସ୍କାଏରୁଟ୍ ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ବାରମ୍ବାର ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ପରି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଏବଂ ପେଲୋଡ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ ମହାକାଶକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଅନ୍ୟଥା, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଏବଂ କକ୍ଷପଥରେ ଏକ ପେଲୋଡ୍ ପାଇବାକୁ ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ।
TakeMe2Space ସହିତ ଆମର ସହଯୋଗ ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଛଅରୁ ଆଠ ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଆମେ ମହାକାଶକୁ ଆମର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଭାରତର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ମିଳାଇଲୁ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ MIRA ପାଇଁ ଦୁଇଟି କକ୍ଷପଥ ଉଡ଼ାଣ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛୁ। ଆମେ ଭାରତୀୟ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଅଧିକ ଥର ପେଲୋଡ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ। ଭାରତରେ MIRA ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆମକୁ ପ୍ରାୟ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉଡ଼ାଣ-ପ୍ରସ୍ତୁତ ପେଲୋଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ପେଲୋଡ୍ ପାଇଁ ଛଅରୁ ଆଠ ମାସର ଲିଡ୍ ସମୟ ତୁଳନାରେ। ଏହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କମ୍ ସମୟସୀମା, ଅଧିକ ନମନୀୟତା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଆମେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁସ୍ଥିତ କେପଲର ଏରୋସ୍ପେସ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାଟେଲାଇଟ୍ ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ପେଲୋଡ୍ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ। ଧାରଣାଟି ସରଳ: ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପାନୀ ଯାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ କରେ ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। MIRA ର ଉଡ଼ାଣ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାଟେଲାଇଟ୍ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମିଳିବ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରପ୍ତାନି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ର ପେଲୋଡ୍ ପାଇଁ ଆମେ ୟୁରୋପୀୟ ବଜାରରୁ ଆଗ୍ରହ ପାଇଛୁ, ଯାହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଶହ ଶହ ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ଆଗ୍ରହ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁଯୋଗକୁ ଦର୍ଶାଏ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ସହଯୋଗ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ହାତ ମିଳାଇ ପରସ୍ପରର ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ପାଇଁ ଉଚ୍ଚମାନର ମହାକାଶ ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ।