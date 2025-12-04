ଇତିହାସ ରଚିଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେଶ ଷ୍ଟେସନ; ଏକାବେଳେ ଡକ୍ ହେଲା 8ଟି ସ୍ପେଶକ୍ରାଫ୍ଟ
ମହାକାଶରେ ସ୍ଥାପିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେଶ ଷ୍ଟେସନ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ଏଠାରେ ଏକାସାଥୀରେ ଡକ୍ ହୋଇଛନ୍ତି 8ଟି ସ୍ପେଶକ୍ରାଫ୍ଟ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : December 4, 2025 at 8:53 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହାକାଶରେ ସ୍ଥାପିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର (ISS) ଏକ ଐତିହାସିକ ଭାବେ ପ୍ରଥମ କରି ଏକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ଏହାର ସମସ୍ତ 8ଟି ଡକିଂ ପୋର୍ଟ ଏବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମହାକାଶଯାନ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ । ଏହି ଅଭୂତପୂର୍ବ ଘଟଣା NASA ଦ୍ବାରା ନିକଟରେ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । ଯେତେବେଳେ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ମହାକାଶ ଗସ୍ତ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ISS ସହିତ ଡକ୍ କରି ସେଠାରେ ରହି ମହାକାଶ ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା କରନ୍ତି ।
ISS ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି SpaceX ଡ୍ରାଗନ୍ ମହାକାଶଯାନ (ଗୋଟିଏ କ୍ରୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାର୍ଗୋ), ନର୍ଥ୍ରପ୍ ଗ୍ରୁମ୍ୟାନଙ୍କ Cygnus-23 କାର୍ଗୋ ମହାକାଶଯାନ, ଜାପାନର HTV-X1 କାର୍ଗୋ କ୍ରାଫ୍ଟ, ଦୁଇଟି Roscosmos Soyuz କ୍ରୁ ଯାନ ଏବଂ ଦୁଇଟି Progress କାର୍ଗୋ ଜାହାଜକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 8ଟି ମହାକାଶଯାନ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ।
For the first time ever, all spacecraft ports at the space station are full with 8 docked vehicles as 10 crewmembers conduct cutting-edge science in orbit. The station will shift to a seven-person crew next week as a Soyuz trio returns to Earth. https://t.co/nFCB5lKphG— International Space Station (@Space_Station) December 1, 2025
ISSର ବ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନରେ କେବଳ 8ଟି ଡକିଂ ପୋର୍ଟ ଅଛି । ଗତ ସପ୍ତାହରେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମସ୍ତ 8ଟି ପୋର୍ଟ ଏକକାଳୀନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା । ନୂତନ ଋଷୀୟ Soyuz MS-28 ସ୍ପେସଶିପ୍ 3ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବାକି ନଥିଲା । ତେଣୁ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷକୁ ଏକ ବଡ଼ ରୋବୋଟିକ୍ ଆର୍ମ (CanadArm-2) ବ୍ୟବହାର କରି ସିଗ୍ନସ୍ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ (Cygnus-23)କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅନଡକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବାୟୁରେ ଧରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ ସୋୟୁଜ୍ ଡକିଂ ହେବା ପରେ ସିଗ୍ନସ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପୁନଃସଂଲଗ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ସବୁକିଛି ନିରାପଦ ଏବଂ ସୁଗମ ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା । ଷ୍ଟେସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜାହାଜ ପୁଣି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ 2030ରେ ଅବସର ନେବା ପୂର୍ବରୁ ISS କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ଭିଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି ।
ISSରୁ ଆଗାମୀ ପ୍ରସ୍ଥାନ
ଡିସେମ୍ବର 8, 2025: Soyuz MS-28 ଖୁବଶୀଘ୍ର ନାସା ମହାକାଶଚାରୀ ଜନି କିମ୍ (ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ାଣ), ରୋସକସ୍ମୋସ୍ ମହାକାଶଚାରୀ ସେର୍ଗେ ରାଇଜିକୋଭ୍ (ତୃତୀୟ ଉଡ଼ାଣ) ଏବଂ ଆଲେକ୍ସି ଜୁବ୍ରିଟସ୍କି (ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ାଣ)ଙ୍କୁ ନେଇ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ISSରୁ ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ବାହାରି କାଜାଖସ୍ତାନରେ ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ସ୍ପ୍ଲାସଡାଉନ୍ କରିବ ।
ଏପ୍ରିଲ 2026: 2025 ଅଗଷ୍ଟ ପହିଲାରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ନାସା ଓ ସ୍ପେଶଏକ୍ସର ମିଳିତ କ୍ରୁ-11 ମିଶନ 2026ରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ । ଏହି ମିଶନରେ ମହାକାଶଚାରୀ ତଥା କମାଣ୍ଡର ଜେନା କାର୍ଡମ୍ୟାନ୍, ପାଇଲଟ୍ ମାଇକ୍ ଫିଙ୍କେ, JAXAର କିମିଆ ୟୁଇ ଏବଂ ରୋସକସ୍ମୋସ୍ର ଓଲେଗ୍ ସାମିଲ । ପ୍ରଥମେ 6 ମାସ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଏହି ମିଶନ ଏବେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଯୋଗୁଁ 8 ମାସକୁ ଘୁଞ୍ଚିଛି । ଏହି ମିଶନରେ ଥିବା ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଫେରିବା ସମୟରେ ହାରମୋନି ମଡ୍ୟୁଲର ଫରୱାର୍ଡ ପୋର୍ଟରୁ ଅନଡକ୍ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଉପକୂଳରେ ସ୍ପ୍ଲାସଡାଉନ କରିବେ ।
ISSର ଭବିଷ୍ୟତ
ଏହି ଷ୍ଟେସନଟି 2030 ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତା’ପରେ ସ୍ପେଶଏକ୍ସ ଯାନ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯିବ । ଏହା ପରେ, ଘରୋଇ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ (ଆକ୍ସିଅମ୍, ଷ୍ଟାରଲାବ୍, ଭାଷ୍ଟ ଆଦି) ନିମ୍ନ-ପୃଥିବୀ କକ୍ଷପଥ ଗବେଷଣା ଏବଂ କ୍ରୁ ଉପସ୍ଥିତି ଦାୟିତ୍ବ ନେବେ । ନାସା ଏହାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସହଭାଗିତା ବିକାଶ କରି ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମିଶନ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ ଭାବରେ ଲୁନାର ଗେଟୱେକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ବ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।