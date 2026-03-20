ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆଣିଲା ନୂଆ ଫିଚର୍ସ, ରିଲ୍ସ ଦେଖିବା ବେଳେ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା
Published : March 20, 2026 at 1:20 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ଫିଚର୍ସ । ଏଣିକି ରିଲ୍କୁ ପଜ୍(ସ୍ଥିର) କରିବାକୁ ଆଉ ସ୍କ୍ରିନକୁ ଦବାଇ ରଖିବାକୁ ପଡିବନି । କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନକୁ ଟ୍ୟାପ୍ (ଛୁଇଁବା) ଦ୍ବାରା ଯେକୌଣସି ରିଲକୁ ପଜ୍ କରିପାରିବେ । ପୂର୍ବରୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରିଲକୁ ପଜ୍(Pause) କରିବା ଏକ କଷ୍ଟକର କାମ ଥିଲା ।
କେବଳ ରିଲ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭିଡିଓଟି ପଜ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭିଡିଓ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ । କମ୍ପାନୀ ଗତ ବୁଧବାର(18 ମାର୍ଚ୍ଚ) ଏହି ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଫିଚର ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ।
ଏବେ ଆପଣ ରିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବେ:
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର କ୍ରିଏଟର୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥ୍ରେଡ୍ର୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପଜ୍ ପରେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଏକ ମ୍ୟୁଟ୍ ବିକଳ୍ପ ଦେଖାଯାଏ । ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଭିଡିଓକୁ ରିୱାଇଣ୍ଡ ନକରି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ସହଜରେ ସାଉଣ୍ଡକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ।
ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ କିମ୍ବା ଟେକ୍ସଟ୍-ହେଭି ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ମୁଖ୍ୟ ଆଡାମ ମୋସେରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଧରି ଟେଷ୍ଟିଙ୍ଗରେ ଅଛି ଏବଂ କିଛି ଉପଭୋକ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଆକ୍ସେସ୍ ପାଇସାରିଛନ୍ତି । ଏବେ ଏହା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ iOS ଉଭୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଯଦି ଟ୍ୟାପ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ପଜ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ମ୍ୟୁଟ୍ ଫିଚର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆସିନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟ୍ସ ଏବଂ ଟିକ୍ଟକ୍ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଳନା କରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଟୁ ପଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ସହଜ ଥିଲା । ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତି, ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେବା କିମ୍ବା ପଢିବା କଷ୍ଟକର କରୁଥିବାରୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଏହା ଦାବି କରୁଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସମ୍ପ୍ରତି ରିଲ୍ସ୍ ପାଇଁ AI-ଚାଳିତ ଭଏସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି । କ୍ରିଏଟରମାନେ ଏବେ ଚିପ୍ମଙ୍କ୍, ଡେମନ୍, ଆଲେନ, ରୋବୋଟ୍, ଅଣ୍ଡରୱାଟର, ଷ୍ଟାଡିୟମ, ୱୋବେଲ ଓ ଫ୍ଲାସବାୱଲ୍ ସମେତ ଆଠଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭଏସ୍ ଫିଲ୍ଟର ମଧ୍ୟରୁ ବାଛିପାରିବେ । ଏ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେକୌଣସି ଚାଟ୍ ୱିଣ୍ଡୋରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଭିଡିଓର ଅଡିଓରେ ମଜା ନେଇ ପାରିବେ ।