ଏବେ TVରେ ଦେଖିପାରିବେ Reels; ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଣିଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆପ୍
ଏଣିକି ୟୁଜର ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରିବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ । ଏଥିଲାଗି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଟିଭି ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ ଆଣିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : December 18, 2025 at 1:57 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ Instagram Reels ଦେଖି ଥକି ଗଲେଣି, ତେବେ ଆପଣ ଏବେ ଏହି ସର୍ଟ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିରେ ଦେଖିପାରିବେ । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ Reels ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଏକ ସମର୍ପିତ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ । ଏହି ଫିଚର ବିଷୟରେ କିଛି ସମୟ ଧରି ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । Reelsର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ଟିଭିରେ ଏହାର ଉପଲବ୍ଧତା ସହିତ YouTube କଠିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଦି ଭର୍ଜ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ମୁଖପାତ୍ର କ୍ରିଷ୍ଟିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆପ୍ରେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ରିଲ୍ସ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଟିଭି ଆପରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକର ଏକ ନୂତନ ବିଭାଗ ଦେଖାଯିବ। ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରେ ରିଲ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ବିଷୟ, ଥିମ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଗୋଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା କ୍ରୀଡା, ରୋଷେଇ, ସଙ୍ଗୀତ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଋତୁକାଳୀନ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଖୋଜିବା ସହଜ କରିବ। କିଛି ଚ୍ୟାନେଲ ସମଗ୍ର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ।
Introducing Instagram for TV 📺🍿— Instagram (@instagram) December 16, 2025
We’re starting a test that brings reels to a bigger screen, so you can watch with your friends. Rolling out today on @amazonfiretv in the US in English to start. pic.twitter.com/DTB51q7hVp
TVରେ କେମିତି କାମ କରିବ ଆପ୍ ?
ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ଆପଣଙ୍କ Fire TVରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ । ଟିଭି ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବା ପରେ ୟୁଜର ସଙ୍ଗୀତ, କ୍ରୀଡ଼ା ହାଇଲାଇଟ୍ସ, ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସଂଗଠିତ ରିଲ୍ସ ଦେଖିବେ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ କହିଛି ଯେ ଏହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହୀ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଖୋଜିବା ସହଜ କରିବ। ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଥମ୍ବନେଲ୍ର ଏକ ଭୂସମାନ୍ତର ସଂଗ୍ରହ ରହିବ। ଯେକୌଣସି ଥମ୍ବନେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ବାରା କ୍ୟାପସନ୍ ସହିତ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖାଯିବ ।
ମୋବାଇଲ୍ ପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ରିଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉପରକୁ ସ୍ବାଇପ୍ କରିହେବ। ଆପଣ Instagram ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ରେ ଥିବା ସେଟିଂସ୍ ବୁକମାର୍କରୁ ସିଧାସଳଖ ଏହାକୁ ଖୋଲିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କିଛି ସହଜ ପଦକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିରେ ଏକ ପୃଥକ Instagram ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ।
ଏକାସାଥୀରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେବ 5ଟି ଆକାଉଣ୍ଟ
Instagram TV ଆପ୍ରେ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଫିଚର୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଟିଭିରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ରିଲ୍ସ-ଆଧାରିତ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖିବା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଜଡିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହାସହିତ ଟିଭି ଆପ୍ରେ ଏକକାଳୀନ 5ଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରିଲ୍ସ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ।
ଭାରତରେ କେବେ ଆସିବ ଏହି ଫିଚର ?
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏଯାବତ ଏହି ଆପ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି ଓ ଏହାକୁ କେବଳ ଆମେରିକାର ଆମାଜନ ଫାୟର ଟିଭି ଡିଭାଇସ ଲାଗି ପାୟଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛି । ଏଠାରୁ ୟୁଜରଙ୍କ ମତାମତ ନେବା ପରେ କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ଜରୁରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଲଞ୍ଚ କରିବ । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଗି କିଛି ସପ୍ତାହ ଲାଗିପାରେ ।