ଏଣିକି Instagram Story ପୋଷ୍ଟ କରିବାର 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କରିପାରିବେ ଏଡିଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ରହିଛି ଷ୍ଟେପ
ପୋଷ୍ଟ କରିବାର 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ନହରାଇ Instagram Story ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ ୟୁଜର୍ସ, ଏହାସହ Reels ରେ ଆଫିଲିଏଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଯୋଡ଼ିବାର ନୂଆ ଫିଚର ଆସିଲା ।
Published : November 19, 2026 at 8:29 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Instagram ଏବେ ନିଜ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁବିଧା ଆଣିଛି । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଏବେ ୟୁଜର୍ସମାନେ Story ପୋଷ୍ଟ କରିବାରେ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଷ୍ଟୋରୀର ଭ୍ୟୁଜ୍, ଲାଇକ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହରାଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟ ଆଦାମ ମୋସେରୀ ପ୍ଲାର୍ଟଫାର୍ମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଫିଚର ପାଇଁ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଅପଡେଟ୍ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ କ’ଣ ବଦଳାଇ ପାରିବେ?
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଅନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପ୍ ତୁଳନାରେ ପଛରେ ଥିଲା, କାରଣ ଏକ ଛୋଟ ବନାନ ତ୍ରୁଟି, ଭୁଲ୍ ଷ୍ଟିକର୍ କିମ୍ବା ଭୁଲ୍ ଗୀତ ଯୋଗୁଁ ପୂରା Story ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ସାଧାରଣ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ 15 ମିନିଟର କିଛି ଭ୍ୟୁଜ୍ ହରାଇବା ବଡ଼ କଥା ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କ୍ରିଏଟର୍ସ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ଭ୍ୟୁ ଓ ରିଆକ୍ସନ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା Story ରେ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଟେକ୍ସଟ୍ , ମ୍ୟୁଜିକ୍ , ଷ୍ଟିକର୍ସ ଏବଂ ଡ୍ରଇଂରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ Storyର ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ପୂର୍ବଭଳି ରହିବ । ତେବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ Storyକୁ କିପରି ଏଡିଟ୍ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପ୍-ବାଏ-ଷ୍ଟେପ୍ ଜାଣିବା ।
କିପରି ଏଡିଟ୍ କରିବେ Story:
Step 1: ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ଫିଚର ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଏଡିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା Story ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।
Step 2:ଏହାପରେ ତଳ-ଡାହାଣ କୋଣରେ ଥିବା ଥ୍ରୀ-ଡଟ୍ ମେନୁରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।
Step 3: ସେଠାରେ 'Edit Story' ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାହୁଁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡିକୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରନ୍ତୁ ।
ଅପଲୋଡ୍ କରିବାର 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ । ଏଡିଟ୍ ହୋଇଥିବା Storyରେ ଏକ 'Edited' ଲେବଲ୍ ଦେଖାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଦର୍ଶକ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ତେବେ କ’ଣ ବଦଳାଯାଇଛି କିମ୍ବା ମୂଳ ଭର୍ସନ୍ କ’ଣ ଥିଲା ତାହା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ । ଏହା ସହିତ Instagram ନୂଆ ଷ୍ଟିକର୍ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ଟୁଲ୍, ଷ୍ଟିକର୍ ସିଟ୍, ମଲ୍ଟି-ଫଟୋ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି ।
Reels ଓ ଫିଡ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଆଫିଲିଏଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ସୁବିଧା:
ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ Instagram ଏକ ନୂଆ ଆଫିଲିଏଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଫିଚର ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ରିଏଟର୍ସମାନେ Reels, ଫିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ, Stories, DM ଏବଂ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବାୟୋରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଯୋଡ଼ି କମିଶନ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକୀୟ କ୍ରିଏଟର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ Amazon Influencer ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି Reelରେ 30ଟି ଏବଂ ପ୍ରତି ଫିଡ୍ ପୋଷ୍ଟରେ 20ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିପାରିବେ । Instagram ଏହି ରୋଜଗାରରୁ କୌଣସି ଭାଗ ନେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଫିଲିଏଟ୍ ପାର୍ଟନର ସିଧାସଳଖ କମିଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।
ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଚର ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ Flipkart ଏବଂ Myntra ଅଫିସିଆଲ୍ ଆଫିଲିଏଟ୍ ପାର୍ଟନର ଅଟନ୍ତି । ଭାରତରେ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ କ୍ରିଏଟରଙ୍କର ଏକ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ସହ ବୟସ ଅତିକମରେ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା, ଭାରତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା, 2,000ରୁ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ ଥିବା ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡର ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।