ସ୍ନାପଚାଟ୍‌କୁ ଟକ୍କର ଦେବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ: ଆସିଲା ନୂଆ ‘Instants’ ଆପ୍

ଏହି ଆପ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଥିରେ ସେୟାର କରାଯାଉଥିବା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଥରେ ଦେଖିବା ପରେ ଆପେ ଆପେ ଡିଲିଟ୍ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ ।

Instagram launches new 'Instants' app to compete with Snapchat
ସ୍ନାପଚାଟ୍‌କୁ ଟକ୍କର ଦେବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ: ଆସିଲା ନୂଆ ‘Instants’ ଆପ୍ (Image Credit: Google Play Store)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 24, 2026 at 8:44 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜଗତର ଅଗ୍ରଣୀ କମ୍ପାନୀ ମେଟା (Meta) ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ ‘ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟସ’ (Instants) ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ତତ୍କାଳ ଫଟୋ ସେୟାରିଂ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିବା (Disappearing) ମେସେଜ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ସ୍ନାପଚାଟ୍ (Snapchat)କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।

କ’ଣ ଏହି ‘ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟସ’ ଆପ୍?

ଏହି ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଲଗା । ସାଧାରଣତଃ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଡିଟ୍ ହୋଇଥିବା ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ‘ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟସ’ (Instants) ରେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ସାଧାରଣ ଏବଂ ବିନା ଏଡିଟିଂର ଫଟୋ ସେୟାର କରାଯାଏ । ଏହି ଆପ୍‌ରେ ସ୍ନାପଚାଟ୍, ଲକେଟ୍ ଏବଂ ବି-ରିଅଲ୍ ଭଳି ଆପ୍‌ର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଯେପରି କୌଣସି ଚାପ ନଥାଇ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, ତାହା ହିଁ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

Instagram has previously tested
Instagram ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦେଶରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ "Instants" ପରୀକ୍ଷଣ କରିସାରିଛି।

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ଦେଶରେ ନିଜର ମୂଳ ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ ‘ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟସ’ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିସାରିଛି । ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି । ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଏହାର ଅନେକ ସଂସ୍କରଣ (Versions) ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ଆପଣ ନିଜର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଲୋଅର୍ସ କିମ୍ବା ‘କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍’ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଏହି ଫଟୋ ସେୟାର କରିପାରିବେ । ଉଭୟ ଆପ୍‌ରେ ଏହି ତାଲିକା ଏକା ରହିବ । ଏହି ଆପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଓଏସ୍ (iOS) ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଉଭୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

With this, the camera opens and a photo is clicked with just a single tap.
ଏହା ସହିତ, କ୍ୟାମେରା ଖୋଲିଯାଏ ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାପ୍ ସହିତ ଏକ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରାଯାଏ।

‘ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟସ’ ହେଉଛି ଏକ ‘କ୍ୟାମେରା-ଫାଷ୍ଟ’ ଆପ୍ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆପ୍ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାରକାରୀ କୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ୟାପଚର କରିପାରିବେ । ଏହି ଆପ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଥିରେ ସେୟାର କରାଯାଉଥିବା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଥରେ ଦେଖିବା ପରେ ନିଜେ ନିଜେ ଡିଲିଟ୍ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ । ଯଦି ବ୍ୟବହାରକାରୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଫଟୋଟିକୁ ନ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଆପେ ଆପେ ଏକ୍ସପାୟାର ହୋଇଯିବ ।

ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ:
1. ସାଧାରଣ ଏବଂ ସହଜ: ଏଥିରେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଏଡିଟିଂ ଟୁଲ୍ସ କିମ୍ବା ଫିଲ୍ଟର୍ ରହିବ ନାହିଁ । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ RAW ଏବଂ 'ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍' ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ।
2. ଗ୍ୟାଲେରି ଅପଲୋଡ୍ ମନା: ଏହି ଆପ୍‌ରେ କେବଳ ସେହି ଫଟୋ ସେୟାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପ୍ କ୍ୟାମେରାରୁ ଉଠାଯାଇଥିବ । ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାର ସୁବିଧା ଏଥିରେ ନାହିଁ ।
3. ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସହ ସଂଯୋଗ: ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି ବା ‘ଜେନ୍-ଜି’ (Gen-Z) ଅଧିକ ସମୟ ପଲିସଡ୍ କିମ୍ବା ସଜାସଜି ହୋଇଥିବା ଫଟୋ ଅପେକ୍ଷା କାଜୁଆଲ୍ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଫଟୋ ସେୟାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ‘ଷ୍ଟୋରିଜ୍’ ଏବଂ ‘ଡାଇରେକ୍ଟ ମେସେଜ୍’ (DM)ରେ ଏହି ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ସହଜ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।


ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆପ୍‌କୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶ ଯଥା ଇଟାଲୀ ଏବଂ ସ୍ପେନ୍‌ରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ଏହି ଆପ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆଇଓଏସ୍ (iOS) ଉଭୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାମ କରିବ।

