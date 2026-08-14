ETV Bharat / technology

10 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋଗୋ ବଦଳାଇଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ହେଲେ ୟୁଜର୍ସ କାହିଁକି କଲେ ହଙ୍ଗାମା?

ମେଟା ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ନିଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟେକ୍ସଟ୍-ଓନଲି ଲୋଗୋ 'Wordmark' କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଏକ ନୂଆ ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।

Instagram's new logo
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ନୂଆ ଲୋଗୋ ((Image Credit: Meta)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2026 at 8:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ମେଟା ଅଧିନସ୍ଥ ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'Wordmark' ବା ଟେକ୍ସଟ-ଓନଲି ଲୋଗୋକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦାଳାଇ ଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଲୋଗୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧୁନିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହିସାବରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଆଡାମ ମୋସରୀ (Adam Mosseri) ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍‌ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଥ୍ରେଡ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍:

କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ଲୋଗୋକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଶାର୍ପ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଡେଲ୍ ଅନ୍ଦାଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଆଡାମ ମୋସେରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ବହୁତ ସରଳ ଅଟେ ଯାହା ନିଜର ପୁରୁଣା କ୍ଲାସିକ୍ ଲୁକ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଥାଏ । ଯଦିଓ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍‌ର ପୁରୁଣା ଲୋଗୋ ବଦଳିବାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଏହି ନୂଆ ଫଣ୍ଟ୍ (Font) ଡିଜାଇନକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି । ଏହି ଅଫିସିଆଲ୍ ନୂଆ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଆଧୁନିକ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏବେ ଗୁଗଲରେ ଖୁବ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ୍ ଟ୍ରୋଲ୍:

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଏହି ନୂଆ ରୂପ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ମଜାଦାର ଟ୍ରୋଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ନୂଆ ଡିଜାଇନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଫଣ୍ଟ୍‌ରେ 'r' ଅକ୍ଷରର ଗଠନ ଏପରି କରାଯାଇଛି ଯେ, ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ 'g' କିମ୍ବା 'z' ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ମଜା ଆନ୍ଦାଜରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବଦଳରେ "Instagzam" (ଇନଷ୍ଟାଗଜାମ) ଭଳି ପଢ଼ାଯାଉଛି । ତେବେ ଟେକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବିଶ୍ୱର ଏତେ ବଡ଼ ଏବଂ ସଫଳ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଯେ ଏହାର କଳାତ୍ମକ ଡିଜାଇନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଚିହ୍ନିପାରିବେ ।

କର୍ସିଭ୍ ରାଇଟିଂ ଓ ପୁରୁଣା ଇତିହାସ:

ଏହି ନୂଆ ୱର୍ଡମାର୍କ ଲୋଗୋର ଗଠନ ଶୈଳୀକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ପୁରୁଣା କାଳର କର୍ସିଭ୍ ରାଇଟିଂ ବା ହାତଲେଖା ଶୈଳୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ 's', 'r' ଏବଂ 'g' ଅକ୍ଷରରେ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ପୁରୁଣା ବକ୍ରରେଖା ବା କର୍ଭସ୍ (Curves) ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ଏହା ଏକ ରୋଚକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଟେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି ବା ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ଅଧିକାଂଶ କର୍ସିଭ୍ ଲେଖା ଶିଖୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି 's' ଅକ୍ଷରଟି ଏକ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାର ପାଲ ଭଳି ଦେଖାଯାଇପାରେ ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଗତ 2016 ମସିହାରେ ନିଜର ଓଭରାଲ୍ ଡିଜାଇନ ବଦଳାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ପୁରୁଣା କ୍ଲାସିକ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ରେନବୋ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ ଲୋଗୋକୁ ହଟାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗୀନ ପିଙ୍କ୍ ଗ୍ରାଡିଏଣ୍ଟ୍ (Pink Gradient) କ୍ୟାମେରା ଆଇକନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । ମେଟା କମ୍ପାନୀ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପ୍ ର ମୁଖ୍ୟ ଆଇକନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିଜାଇନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ଅଫିସିଆଲି କୌଣସି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଖୁଲାସା କରିନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Pixel Watch 5 ଓ Buds Pro 2, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଦାମ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Googleର ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟ ଟ୍ରାକର୍‌, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କାମ କରେ ଏହି ଗ୍ୟାଜେଟ୍‌

ଗୁଗଲ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍‌ Google Pixel 11 Pro Fold , ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଫିଚର୍ସ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Google Pixel 11 ସିରିଜ୍‌, ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁ ମଡେଲର ପ୍ରକୃତ ଦାମ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

INSTAGRAM NEW LOGO 2026
ADAM MOSSERI THREADS UPDATE
INSTAGZAM FONT DESIGN
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ନୂଆ ଲୋଗୋ
INSTAGRAM WORDMARK REDESIGN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.