iPhone Duo ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଚଳାଇବାରେ ସମସ୍ୟା: ଆପ୍ ଡିଜାଇନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ଆଦାମ୍ ମୋସରୀ
ଆପଲର ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ ଡୁଓ ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆପ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ବେଶ୍ କଷ୍ଟକର ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ମୁଖ୍ୟ ଆଡାମ୍ ମୋସେରି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ।
Published : November 17, 2026 at 7:50 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏପଲ୍ର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡବେଲ୍ ଫୋନ୍ 'iPhone Duo' ଆସିବା ପରେ ଏବେ ଆପ୍ ଡିଜାଇନକୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଆଦାମ୍ ମୋସରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପଲ୍ର iPhone Duo ପାଇଁ Instagram ଆପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଯେତିକୁ ସହଜ ଲାଗୁଛି, ବାସ୍ତବରେ ତା'ଠାରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର । ଏକ ଥ୍ରେଡ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଫୋଲ୍ଡବଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆପ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଦେବା ବେଶ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ, ଏବଂ ସେ ଏହାର ଆକରକୁ ଏକ ଜଟିଳ ଫର୍ମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଏପଲ୍ ନିଜ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍କୁ 'Made For iPhone Duo' ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୋସରୀଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ବଟନ୍କୁ ନେଇ ବଢୁଛି ସମସ୍ୟା:
ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ମୋସରୀ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ iPhone Duo ଅଫ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏପଲ୍ ଏହାର ନାଭିଗେସନ୍ ବଟନ୍ଗୁଡିକୁ ସ୍କ୍ରିନର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଏଜ୍ରେ ରଖେ । ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର ବଟନ ରଖିଥାଏ । ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବଟନ୍ ପରସ୍ପର ସହ ଧକ୍କା ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।
ଆପ୍ ଗୁଡିକୁ କାହିଁକି ବଦଳାଇବାକୁ ପଡୁଛି ନିଜର ଲେଆଉଟ୍:
iPhone Duo ହେଉଛି ଏପଲ୍ର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍, ଯାହାର ଡିଜାଇନ୍ ଅନେକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ତଳ ବଦଳରେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନେଇଯାଇଛି । ସାଧାରଣ 20:9 ଲମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଆପ୍ ଗୁଡିକ ଏହି ନୂଆ ଲେଆଉଟରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଫିଟ୍ ହେଉନାହିଁ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଫୋନ ଖୋଲିବା ପରେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରାଗ୍ରାମ୍ ମଝିରେ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ରହୁଥିଲା । ଫୋନକୁ ରୋଟେଟ୍ କଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗୁଡିକ ପୁଣି ତଳକୁ ଚାଲିଆସୁଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟାକ ବଟନ୍ ଉପର-ବାମ କୋଣକୁ ଡେଇଁ ଯାଉଥିଲା । ଏପରିକି ଷ୍ଟୋରୀଜ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ।
Instagram ର ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅପ୍ଟିମାଇଜଡ୍ ଆପ୍
Over 200,000 apps are now optimized for iPhone Duo! That number DOUBLED in just over a week. I’m excited by how quickly developers have embraced iPhone Duo, and I can’t wait to see what they build next.— Greg Joswiak (@gregjoz) November 16, 2026
ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ Instagram ଏବେ iPhone Duo ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣ ଜାରି କରିଛି । ଫୋନ୍ ଖୋଲା ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଖ୍ୟ ଫିଡ୍ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଲେଆଉଟରେ ଦେଖାଯାଉଛି । Reels ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ ଚାଲିବା ସହ ତା’ ପାଖରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ସହ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିପାରିବେ । କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବଟନ୍ ଏବେ ସାଇଡବାରରେ ରହିଛି ଏବଂ ମେସେଜ୍ ଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦୁଇଟି କଲମରେ ଖୋଲୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇନବକ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଚାଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏପଲ୍ର ମାର୍କେଟିଂ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରେଗ୍ ଜୋସୱିଆକ୍ ନଭେମ୍ବର 16ରେ Xରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 200,000 ରୁ ଅଧିକ ଆପ୍ iPhone Duo ପାଇଁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଥିବା 100,000 ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇଗୁଣ ଅଟେ । ଏଥିରେ iOS 27.1 SDK କିମ୍ବା ତା’ପରର ଭର୍ସନରେ ନିର୍ମିତ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାମିଲ ଅଛି । ତେବେ Instagramର ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ କେବଳ ଖୋଲା ସ୍କ୍ରିନରେ ସୁଧାର ଆଣିଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଦ ଫୋନରେ Stories ଏବଂ Reels ପୁରୁଣା ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଫର୍ମାଟରେ ଚାଲୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବଟନ୍ ସମସ୍ୟା ଏବେ ବି ରହିଛି ।