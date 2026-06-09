ETV Bharat / technology

ଲାଇଭ୍ ହେଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ ରିଅର୍ଡର୍ ଫିଚର୍; ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ବଦଳାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ସ୍ଥାନ

ଏହି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ବିଶେଷ ଭାବେ କ୍ରିଏଟର୍ସ, ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ସ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ।

Instagram Grid Reorder Feature Goes Live
ଲାଇଭ୍ ହେଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ ରିଅର୍ଡର୍ ଫିଚର୍ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 9, 2026 at 5:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ (Instagram) ତାର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଏକ ଜରୁରୀ ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫିଚର୍ ଅଫିସିଆଲି ରୋଲ୍‌ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଧୁନିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ନାମ Profile Grid Rearrange ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ସୁବିଧା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ । ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ହେଉଛି, ଗ୍ରିଡ୍‌ର ଡିଜାଇନ୍‌ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରକୃତ ତାରିଖ କିମ୍ବା ତା ଭିତରେ ଥିବା କଣ୍ଟେଟ୍ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ. ଏହି ଫିଚର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍‌ର ସୁନ୍ଦରତା ଏବଂ ପ୍ରୋଫାଇଲର ଆକର୍ଷଣୀୟ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

'Reorder Grid' ଫିଚର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପଦକ୍ଷେପ:

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନୂତନ Reorder Grid ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ସରଳ ଅଟେ, ଯାର ସୂଚନା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:

ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ: ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍‌ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆପ୍ ଖୋଲି ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ Profile Pageକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ: ଏବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫଟୋ ବା ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟର ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡ (Press and Hold) କରି ରଖନ୍ତୁ ।

ତୃତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ: ଏହାପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ Pop-up Menu ଆସିବ, ସେଥିରୁ ନୂଆ 'Reorder Grid' ଅପ୍ସନକୁ ବାଛନ୍ତୁ ।

ଚତୁର୍ଥ ପଦକ୍ଷେପ: ଏବେ ଆପଣ ସେହି ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ସହଜରେ ଡ୍ରାଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରପ୍ କରି ନିଜ ମନମୁତାବକ ଯେକୌଣସି ନୂଆ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ପାରିବେ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ସେଭ୍ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ବାହାର ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏହି ନୂଆ ଗ୍ରିଡ୍ ଡିଜାଇନ୍‌ ହିଁ ଦେଖାଯିବ ।

କ୍ରିଏଟର୍ସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଫାଇଦା:

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ପ୍ରମୁଖ ଆଦମ ମୋସେରୀ (Adam Mosseri) ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, କମ୍ପାନୀ ଏହି ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ଦାବି ଯୋଗୁଁ ମେଟା ଏହାକୁ ଅତି ସ୍ମାର୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ଏହି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ବିଶେଷ ଭାବେ କ୍ରିଏଟର୍ସ, ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ସ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଏବେ ସେମାନେ ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟର ତାରିଖକୁ ଚିନ୍ତା ନକରି, ନିଜର ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିମ୍ବା ମାର୍କେଟିଂ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଅନୁସାରେ ନିଜର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍‌ର ଟପ୍‌ରେ ସଜାଇ ପାରିବେ ।

ସାଧାରଣ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ, କାରଣ ଏବେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍‌କୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ପୁନର୍ବାର ରିପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ସୁବିଧା ଆସିବା କାରଣରୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବେ ବଜାରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଷୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ କଡ଼ା ଟକ୍କର ପ୍ରଦାନ କରିବ । କମ୍ପାନୀ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍‌କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଭାରତର ସମସ୍ତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆଇଓଏସ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍‌ରେ ଏହି ସୁବିଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ନୁହେଁ ଏବେ ସପିଂର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି Instagram Reels: ମେଟା ରିପୋର୍ଟରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ଭାରତର 97% ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓ

ନୂଆ ଲୁକ୍‌ ସହ ଲଞ୍ଚ୍‌ ହେଲା 2026 Toyota Innova Crysta, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ଖାସ୍‌

TAGGED:

HOW TO USE INSTAGRAM REORDER GRID
INSTAGRAM NEW FEATURE 2026
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଗ୍ରିଡ ଫିଚର
ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍‌
INSTAGRAM GRID REARRANGE FEATURE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.