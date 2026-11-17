ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ଭାରତରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଓ ହିଂସାତ୍ମକ ପୋଷ୍ଟ ରୋକିବାକୁ ଲାଗିଲା ନୂଆ AI ଫିଲ୍ଟର
ଭାରତରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରସାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ନିଜର ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଉନ୍ନତ AI ମଡେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ।
Published : November 17, 2026 at 3:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ମେଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମସ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଭାରତରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଦୃଶ୍ୟମାନତା କମାଇବା ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ସୁଧାର ଅଣାଯାଇଛି । ଅବାଞ୍ଛିତ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଫିଲ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ଭାରତ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ୟୁଜର୍ସ ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି । ଗତ 10 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭ୍ରାମକ ତଥ୍ୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ମେଟାକୁ ଏହାର ଆଲଗୋରିଦମ୍ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା । ଯଦିଓ ମେଟା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସରକାରୀ ପରାମର୍ଶ ସହ ଯୋଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଧା ହୋଇଯାଇଛି ।
ରିଲ୍ସ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଓ ଫିଡରେ ନୂଆ ଏଆଇ ଫିଲ୍ଟର:
ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଡିଫଲ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନିୟମ ରିଲ୍ସ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଏବଂ ଫିଡ୍ରେ ଅଜଣା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆସୁଥିବା ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଛି । ଏବେ ୟୁଜର୍ସ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନୂଆ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସୀମିତ କରିଦେବ । କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟି ମାନଦଣ୍ଡ ଅଲଗା ଅଟେ । କମ୍ୟୁନିଟି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିବା ପୋଷ୍ଟକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବା ନିମ୍ନମାନର ପୋଷ୍ଟକୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଏ ନାହିଁ ।
ୟୁଜର୍ସ ଓ କିଶୋରଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ସୁବିଧା:
ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଫିଲ୍ଟର ବ୍ୟତୀତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ସୁବିଧା ଦେଇଛି । ସେନସିଟିଭ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଜର୍ସ ସର୍ଚ୍ଚ, ରିଲ୍ସ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପୋଷ୍ଟ କମାଇପାରିବେ । ଏହାଛଡ଼ା ଅଜଣା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ରାଜନୈତିକ ପୋଷ୍ଟ କମାଇବା, ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରିବା, ହିଡେନ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କମେଣ୍ଟ ଓ ମେସେଜରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ବା ଇମୋଜି ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ବ୍ଲକିଂ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଗତ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଟିନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଶୋରମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ 13-ପ୍ଲସ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ସେଟିଂରେ ରଖାଯାଉଛି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ମତାମତ ଆଧାରରେ ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଅଣାଯିବ ବୋଲି ମେଟା କହିଛି ।