Instagram DMରେ ନୂଆ 'Muse' AI ଏଜେଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ିଲା Meta, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ମିଳିବ ଫାଇଦା
Meta ପକ୍ଷରୁ Instagram DMରେ ନୂଆ AI ଏଜେଣ୍ଟ 'Muse' ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁଜର୍ସ ଚାଟ୍ରେ ହିଁ ପୋଷ୍ଟ, ଜାଗା କିମ୍ବା ପ୍ରଡକ୍ଟର ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ।
Published : November 25, 2026 at 1:44 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Meta ମଙ୍ଗଳବାର ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ Instagram ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ DM ଅର୍ଥାତ୍ ମେସେଜ୍ ସେକ୍ସନରେ ହିଁ Metaର AI ଏଜେଣ୍ଟ ‘Muse’ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୁବିଧା ମିଳିବ । ୟୁଜର୍ସ ନିଜର Instagram DMରେ ହିଁ Muse ସହିତ କଥା ହୋଇପାରିବେ । କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ, ଜାଗା କିମ୍ବା ପ୍ରଡକ୍ଟ ପସନ୍ଦ ଆସେ ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ Museକୁ ପଚରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ DMରେ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଛାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ Muse ତାର ସମରୀ ବା ସାରାଂଶ ମଧ୍ୟ କହିଦେବ ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ Instagram ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ Muse ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ Instagram ଆପରୁ ବାହାରକୁ ଆସି Muse ଆପ୍ ଅଲଗା ଭାବେ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ଏବେ ଆଉ ସେପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏବେ Instagram ଭିତରେ ହିଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଫିଚର୍ ମିଳିବ । Meta ସମେତ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ AI କମ୍ପାନୀ ନିଜର AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଡିଜିଟାଲ୍ ଲାଇଫର ଅଂଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।
ପୋଷ୍ଟ ଶେୟାର କରି କରାଇପାରିବେ ଅନେକ କାମ:
Muse can now organize Instagram saves into collections or travel itineraries, find saved reels and turn recipes into grocery lists. Use it in DMs to learn more about a post or catch up on what you missed. Muse won’t make changes or take action without your OK. https://t.co/jOvJ0asR4m— Instagram (@instagram) November 24, 2026
ୟୁଜର୍ସ Muse ଜରିଆରେ Instagramର କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ପଠାଇ ତା’ ଉପରେ କାମ କରାଇପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି କଫି ସପ୍ର ପୋଷ୍ଟ ପଠାଇ ତାକୁ କୌଣସି ଖାସ୍ ଜାଗାର ଟ୍ରିପ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଯୋଡ଼ାଇପାରିବେ । ସେହିପରି ଆପଣ ନିଜର କୌଣସି ପସନ୍ଦର ଜୋତାର ବିଜ୍ଞାପନ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ପଠାଇ ବେଷ୍ଟ ଡିଲ୍ ଖୋଜିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ । Muse ସହିତ Instagramରେ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଖ୍ୟ Muse ଆପରେ ସାଇଡ୍ ଚାଟ୍ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ।
କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସୁବିଧା ଗତ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି । ଏହାକୁ ଆମେରିକା, କାନାଡା, ମେକ୍ସିକୋ, ଜାପାନ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁରର ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ iOS ଏବଂ Android ଉଭୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ Museକୁ ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଖୁବଶୀଘ୍ର Meta ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ Instagram DM ଫିଚର୍ ସହିତ Museକୁ ଲଞ୍ଚ୍ କରିପାରେ ।
ସେଭ୍ କରାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବ ସହଜ:
Meta ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛି ଯେ ସେଭ୍ କରାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ରିଲ୍ସ ସହିତ ଏବେ ଅଧିକ କାମ କରାଯାଇପାରିବ । ଆପଣ Muse କୁକହିପାରିବେ ଯେ ସେଭ୍ ହୋଇଥିବା କଣ୍ଟେଟ୍କୁ Collections ନାମକ କଷ୍ଟମ୍ ଫୋଲ୍ଡରରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଉ । କୌଣସି ରେସିପି ଥିବା ଭିଡିଓକୁ ଗ୍ରୋସରୀ ଲିଷ୍ଟରେ ବଦଳାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ପସନ୍ଦର ଟ୍ରାଭେଲ୍ କ୍ରିଏଟର୍ସଙ୍କ କଣ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରାର ପ୍ଲାନ୍ ବନାଯାଇପାରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେଭ୍ କରାଯାଇଥିବା ଫ୍ୟାଶନ୍ ରିଲ୍ସ ଆଧାରରେ Muse ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଟଫିଟ୍ ଆଇଡିଆ ମଧ୍ୟ ପଠାଇପାରିବ ।
Muse is now on Instagram 👋 Send it a DM to turn your saves into real plans, like that trip you keep meaning to take ✈️ https://t.co/jPXnoYxcNm— Muse (@Muse) November 24, 2026
ଏହି ଫିଚର୍ ଆସିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜର୍ସ Instagramରେ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ସେଭ୍ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ Muse ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଇବାର ପ୍ରମ୍ପଟ୍ ଦେଖାଯିବ । Meta ଅନୁଯାୟୀ ବିନା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀରେ କିଛି ବି ଶେୟାର, ପବ୍ଲିଶ୍ କିମ୍ବା ପଠାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ୟୁଜର୍ସ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ Museକୁ ତଥ୍ୟ ଭୁଲିଯିବାକୁ କିମ୍ବା କାମ ଫେରାଇ ନେବାକୁ କହିପାରିବେ ।