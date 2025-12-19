ETV Bharat / technology

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆଉ ମନଇଚ୍ଛା ଲଗାଇପାରିବେନି ହ୍ୟାସଟାଗ୍‌; ସୀମା 5କୁ ହ୍ରାସ

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ୟୁଜରମାନେ ରିଲ୍ସ କିମ୍ବା କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ କଲାବେଳେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ହ୍ୟାସଟାଗ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର ସୀମା 5କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ।

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆଉ ମନଇଚ୍ଛା ଲଗାଇପାରିବେନି ହ୍ୟାସଟାଗ୍‌; ସୀମା 5କୁ ହ୍ରାସ (Image Credit: AP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 19, 2025 at 4:00 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏହାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଏକ ସୀମା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ରିଲ୍ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇପାରିବା ଭଳି ହ୍ୟାସଟାଗ୍ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛି । ଅର୍ଥାତ ପୂର୍ବ ପରି ୟୁଜରମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ହ୍ୟାସଟାଗ୍‌ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏବେ ଏହି ସୀମାକୁ 5କୁ ଅଣାଯାଇଛି । ଏବେ କେବଳ 5ଟି ହ୍ୟାସଟାଗ୍‌ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ଲଗାଯାଇପାରିବ ।

ମେଟା-ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜାଏଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କମ ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ହ୍ୟାସଟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ବାରା କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କହିଛି । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏହାର କ୍ରିଏଟର୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହ୍ୟାସଟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ବାରା କେବଳ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉନ୍ନତ ହୁଏ ନାହିଁ ବରଂ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହୁଏ ।

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆସିଲା '#' ଲିମିଟ୍‌

2011 ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ହ୍ୟାସଟାଗ୍ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଫିଚର ହୋଇଆସିଛି ଯାହା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆବିଷ୍କାରରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ । ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଷୟ-ଆଧାରିତ ସନ୍ଧାନକାରୀ, ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ତାଲିକା ଏବଂ ଆଲଗୋରିଦମ-ଚାଳିତ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଥର ଦେଖାଯିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ । ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ 30ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ୟାସଟାଗ୍ ଯୋଡିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ନୁହେଁ।

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କହିଛି, "ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଅନେକ ସାଧାରଣ ହ୍ୟାସଟାଗ୍ ବଦଳରେ କମ୍ (5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ଅଧିକ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ହ୍ୟାସଟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉଭୟକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇପାରିବ ।"

ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଚାହୁଁଛି ଯେ କ୍ରିଏଟରମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ହ୍ୟାସଟାଗ୍ ସହିତ ଅଧିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ପବ୍ଲିଶ୍‌ କରୁଥିବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହିତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏକ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ କରି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କହିଛି ଯେ ବ୍ୟୁଟି କ୍ରିଏଟରମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଚାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଆଗ୍ରହୀ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହ୍ୟାସଟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ସାଧାରଣତଃ କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବ୍ୟବହୃତ #reels କିମ୍ବା #explore ଭଳି ଜେନେରିକ୍ ହ୍ୟାସଟାଗ୍, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ ଫିଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖାଯିବାକୁ "ପ୍ରକୃତରେ ସାହାଯ୍ୟ" କରନ୍ତି ନାହିଁ । ବିପରୀତରେ, ଏଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ । ଏଣୁ କମ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଥିବା ଭଳି ହ୍ୟାସଟାଗ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ହ୍ୟାସଟାଗ୍‌ ସୀମା ଆସିବା ନେଇ ଏକ ପୂର୍ବର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ରିଲ୍ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟରେ 3ଟି ହ୍ୟାସଟାଗ୍ ସୀମା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି । ଏକ ହ୍ୟାସଟାଗ୍ ଯୋଡ଼ିବା ସମୟରେ ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ3ଟି ହ୍ୟାସଟାଗ୍ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ।

