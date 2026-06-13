ଗୁଗଲ୍ ଆଣିଲା Information Agent ଫିଚର୍ସ, ଗୋଟିଏ ସେଟିଂ ଅନ୍ କଲେ ମିଳିବ ସବୁ ସୂଚନା, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ଅନ୍
କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଏଆଇ ମୋଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚମତ୍କାର Information Agents ସେବା ଅଫିସିଆଲି ଲାଇଭ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଦଳରେ ନିଜେ ୱେବସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ।
Published : June 13, 2026 at 5:31 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ନିଜ ପସନ୍ଦର କୌଣସି ଟପିକ୍, ନୂଆ ଖବର କିମ୍ବା ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବେ ଏକ ବହୁତ କଷ୍ଟକର କାମ ମନେହେଉଛି । ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗୁଗଲ୍କୁ ଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକ୍ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ଗୁଗଲ୍ (Google) ଏହି ପୁରୁଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ତାର ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଏଆଇ ମୋଡ୍ (AI Mode) ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚମତ୍କାର Information Agents ସେବା ଅଫିସିଆଲି ଲାଇଭ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଦଳରେ ନିଜେ ୱେବସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ।ଗୁଗଲ୍ର ଏହି ନୂତନ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ୍ କିଭଳି କାମ କରେ ଏବଂ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରଳ ରିପୋର୍ଟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା ।
Information Agent କିପରି କାମ କରେ?
Information agents in Search are now available in all AI Mode languages & markets for Google AI Ultra subscribers.— Robby Stein (@rmstein) June 12, 2026
Just ask AI Mode to keep you updated on any topic, and your agent will work around the clock on your behalf to send detailed updates and links to the web the moment… https://t.co/9AQyOLuZoV
ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅତି ସହଜ ଅଟେ । ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଗୁଗଲ୍ ଏଆଇ ମୋଡ୍କୁ ଯାଇ କହିବାକୁ ହେବ ଯେ, "ମତେ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଅପଡେଟ୍ ରଖ" । ବସ୍ ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟଟି ଦିନରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ସେହି ଟପିକ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ । ଏହି ଏଜେଣ୍ଟଟି ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟୁଜ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍, ବ୍ଲଗ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ଗୁଗଲ୍ର ରିଅଲ-ଟାଇମ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ, ସପିଂ ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସ ଡାଟାକୁ ସ୍କାନ୍ କରିବ ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ୱେବ୍ପେଜ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ସହିତ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇବ । ଗୁଗଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭିପି ରବି ଷ୍ଟେନ୍ (Robby Stein) ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ X (Twitter) ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବୃହତ ଆଇଟି ସେବାର ଅଫିସିଆଲ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
କେଉଁମାନେ ହେବେ ଉପକୃତ?
ଗୁଗଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରୋଡ୍ମାପ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍କୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସେବା କେବଳ Google AI Ultra ପ୍ଲାନ୍ର ସବ୍ସ୍କ୍ରାଇବର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲି ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଏଆଇ ମୋଡ୍ର ସମସ୍ତ ଭାଷାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ AI Pro ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଦ୍ୟତମ ରୋଲ୍ଆଉଟ୍ରେ Pro କିମ୍ବା ଫ୍ରି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପକ୍କା ତାରିଖ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଏହି ସିଜନ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଯିବ ବୋଲି ରବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆମେରିକାରେ ଏଆଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବୁକିଂ କରିବାର 'Agentic Booking' ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଗୁଗଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: