ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Infinix Note Edge 5G ଫୋନ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍
ଦମଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ମିଳିବ 45Wର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ । ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ସବୁ ଫିଚର୍ସ ?
Published : February 18, 2026 at 5:28 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Infinix Note Edge 5G ଫୋନ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହିତ ଭଲ ଫିଚର୍ସ ଦେବାକୁ ପଛାଇ ନାହିଁ କମ୍ପାନୀ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ପ୍ରୋସେସର ପାଇଁ MediaTek Dimensity 7100ର ଚିପସେଟ୍ ସହିତ 1.5k LTPS 3Dର କର୍ଭ ଆମୋଲେଡ଼ ଡ଼ିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି । ଭାରତର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ବର୍ଗଙ୍କୁ ନଜରରେ ରଖି କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଏକ ମିଡ଼୍ ରେଞ୍ଜର ପ୍ରାଇସ ଭିତରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ନିମ୍ନରେ ଏହି ଫୋନର ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
When the power within you is stronger than the doubts outside, you don’t flinch 👊— Infinix India (@InfinixIndia) February 18, 2026
@ybj_19
Introducing the #InfinixNOTEEdge5G with All-Round Power ⚡️
✅ Pre-Book: https://t.co/8ZxWrqPaCN
🗓️ Sale starts 25th Feb#AllRoundPower #WorldTakeNote #ICCMensT20WorldCup #ICCWorldCup pic.twitter.com/GZtvh5TxyZ
Infinix Note Edge 5G: ଦାମ, ସେଲ୍ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
ଇନଫିନିକ୍ସର ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ତିନୋଟି ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ । 6GB + 128GB, 8GB + 128GB ଓ 8GB + 256GB ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 21,999 ଟଙ୍କା, 23,999 ଟଙ୍କା ଓ 25,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ଟି ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 25 ଠାରୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଓ ଇନଫିନିକ୍ସର ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ବିକ୍ରି ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହା ସହିତ ଅଫର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଇନଫିନିକ୍ସ SBI ଏବଂ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କଧାରୀ ମାନଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କାର ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଫୋନ କଣୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାନ ଟାଇମ ସ୍କିନ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
Infinix Note Edge 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ, ଫିଚର୍ସ ଓ କ୍ୟାମେରା
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 6.78-ଇଞ୍ଚର 1.5 LTPS 3D କର୍ଭ ଆମୋଲେଡ଼ ଡ଼ିସପ୍ଲେ, 120Hz ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ୍, ଟଚ଼ ସାମ୍ପଲିଙ୍ଗ ରେଟ 240Hz ରହିଥିବା ବେଳେ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ 4500 ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଏହି ଫୋନ୍ ର୍କନିଙ୍ଗ ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ 7i ପ୍ରୋଟେକସନ ସହିତ ଆସୁଛି । ପ୍ରୋସେସର କଥା କହିବାକୁଗଲେ MediaTek Dimensity 7100ର ଚିପସେଟ୍ ଯାହା Mali-G610 GPU ସହିତ ଆସୁଛି ଏବଂ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପାଇିଁ 8GBର LPDDR5X ଓ 256GB UFS 2.2 ଅନବୋଡ଼ ଷ୍ଟୋରେଜ ଦିଆଯାଇଛି । ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ପାଇଁ, ଏଥିରେ ଏକ ଡୁଆଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି । ଯାହାର ମେନ୍ କ୍ୟାମେରା 50MP, ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ୟାମେରା 13MP ଅଟେ ଓ ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା 13MP ଅଟେ
କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇିଁ ଡ଼ୁଆଲ ସିମ୍ ସୋପର୍ଟ 5G ନେଟୱାର୍କସ, ୱାଇଫାଇ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.4, GPS, NFC, OTG support, Fm ରେଡିଓ ଓ USB Type-C ସପୋର୍ଟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନ IP65 ratingର ସହିତ ଆସୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଫୋନକୁ ଧୂଳି ଓ ପାଣିରୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ । 6500mAhର ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ 45Wର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ 10Wର ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି ।