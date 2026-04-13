ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Infinix Note 60 Pro, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ ଓ ଦାମ୍
Published : April 13, 2026 at 6:15 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଜଣାଶୁଣା ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଇନଫିନିକ୍ସ (Infinix) ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ୍ Infinix Note 60 ପ୍ରୋକୁ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଫୋନ୍ଟି ତାର ପ୍ରିମିୟମ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏହି ଫୋନ୍?
ଇନଫିନିକ୍ସ Note 60 ପ୍ରୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ଆକ୍ଟିଭ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଡିସପ୍ଲେ (Active Matrix Display), ଯାହା ଫୋନର ପଛ ଭାଗରେ (Back Panel) ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡିସପ୍ଲେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଆନିମେସନ୍ ଏବଂ କଲ୍ ଆଲର୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ଏବଂ SpO2 ସେନ୍ସର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଦାମ୍ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା:
ଭାରତରେ ଇନଫିନିକ୍ସ Note 60 Pro ଦୁଇଟି ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ:
୧. 8ଜିବି ରାମ୍ + 128ଜିବି ଷ୍ଟୋରେଜ୍: 31,999 ଟଙ୍କା
୨. 8ଜିବି ରାମ୍ + 256ଜିବି ଷ୍ଟୋରେଜ୍: 34,999 ଟଙ୍କା
ଆସନ୍ତା 20 ଏପ୍ରିଲ୍ 2026ରୁ ଏହି ଫୋନ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ଇନଫିନିକ୍ସର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାକୁ ସୋଲାର ଅରେଞ୍ଜ, ଡିପ୍ ଓସେନ୍ ବ୍ଲୁ ଏବଂ ମୋଚା ବ୍ରାଉନ୍ ରଙ୍ଗରେ କିଣିପାରିବେ ।
ଦମଦାର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
- ଡିସପ୍ଲେ: ଏଥିରେ 6.78 ଇଞ୍ଚର 1.5K ଆମୋଲେଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି, ଯାହା 144Hz ରିଫ୍ରେସ ରେଟ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରେ ।
- ପ୍ରୋସେସର: ଉନ୍ନତ ଗେମିଂ ଏବଂ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ପାଇଁ ଏଥିରେ କ୍ୱାଲାକମ୍ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 7s Gen 4 ଚିପସେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ।
- କ୍ୟାମେରା: ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ପଛରେ 50MPର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା (OIS ସହ) ଏବଂ 8MP ର ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ ରହିଛି । ସେଲଫି ପାଇଁ 13MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମିଳିବ ।
- ବ୍ୟାଟେରୀ: ଏଥିରେ 6500mAhର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି, ଯାହା 90W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ 30W ୱାୟରଲେସ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ ।
ଇନଫିନିକ୍ସ Note 60 ପ୍ରୋ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନୂଆ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 7s Gen 4 ପ୍ରୋସେସର ଥିବାରୁ, ଏହା 14ଟି 5G ବ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସାରା ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଘର ଭିତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଫିସ୍ରେ, ଭଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ ୱାଇ-ଫାଇ 6ର ସୁବିଧା ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ବ୍ୟ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.4 ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ୱାୟାରଲେସ୍ ଇୟରଫୋନ୍ କିମ୍ବା ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରିବ । ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଥିରେ 360-degree NFC ର ସୁବିଧା ଅଛି ଏବଂ IR ବ୍ଲାଷ୍ଟର ଥିବାରୁ ଆପଣ ଏହି ଫୋନ୍କୁ ଟିଭି କିମ୍ବା ଏସି (AC) ର ରିମୋଟ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର୍:
କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଲଞ୍ଚ ଅଫର୍ ଭାବେ ପ୍ରି-ବୁକିଂ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 3,999 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ମ୍ୟାଗପାୱାର ସିପ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ କେତେକ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ 3,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ।
ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫୋନ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଇନଫିନିକ୍ସ Note 60 Pro ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ ।