ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Infinix Hot 70 Pro 5G ପଛ ଭାଗରେ ମିଳିବ AMC ଲାଇଟିଂ, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ
ଇନଫିନିକ୍ସ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ତାର ନୂଆ 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Infinix Hot 70 Pro ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କ୍ୟୁବ୍ ଓ 50MP କ୍ୟାମେରା ମିଳୁଛି ।
Published : September 4, 2026 at 9:06 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବଜାରରେ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଇନଫିନିକ୍ସ (Infinix) ଏକ ନୂଆ ଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଫୋନର ନାମ Infinix Hot 70 Pro 5G । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ପଛ ଭାଗରେ ଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ଆକ୍ଟିଭ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କ୍ୟୁବ' (AMC), ଯାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଲାଇଟିଂ ଇଫେକ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଗେମିଂ ତଥା ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ପାଇଁ ମିଡିଆଟେକ୍ର ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ 6000mAhର ଶକ୍ତଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଇନ୍ଫିନକ୍ସର ଏହି ନୂଆ ମୋବାଇଲ୍ର ଫିଚର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
Infinix Hot 70 Pro 5Gର ମୂଲ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା:
ଭାରତରେ Infinix Hot 70 Pro 5Gର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ 6GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଥିବା ବେସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 22,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଏଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି । ଏହି ମଡେଲ ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ RAM ଥିବା 8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ । ଗ୍ରାହକମାନେ ଇ-କମର୍ସ ସାଇଟ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ (Flipkart) ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ଥିବା ଅଫଲାଇନ୍ ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନ୍ ଉପରେ ପୂରା 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ସୁଧ ବା ନୋ-କଷ୍ଟ EMIର ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫୋନ୍ ସିଲ୍କ ଗ୍ଲୋ ପର୍ପଲ୍, ଡାଇଭ୍ ବ୍ଲୁ, ଥର୍ମୋ ଅରେଞ୍ଜ୍ ଏବଂ ମିରାଜ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଭଳି ଚାରୋଟି ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗର ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଆସିଛି ।
Infinix Hot 70 Pro 5Gର ଡ଼ିସପ୍ଲେ ଓ ପ୍ରୋସେସର:
ଡିସପ୍ଲେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, Infinix Hot 70 Pro 5Gରେ 6.76 ଇଞ୍ଚର ଏକ ବଡ଼ ଫୁଲ୍ HD+ ପଞ୍ଚ-ହୋଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 144Hzର ହାଇ-ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ କାମ କରେ । ଏହାର ସ୍କ୍ରିନ୍-ଟୁ-ବଡି ରେସିଓ 91.86 ପ୍ରତିଶତ, ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ରେଟ୍ 240Hz ଏବଂ HBM ବ୍ରାଇଟନେସ୍ 910 ନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆଇ-କେୟାର୍ ଫିଚର ଏବଂ ଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋସନ ସିକ୍ନେସ୍ ରିଲିଫ୍ (motion sickness relief) ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି ।
Your cart is waiting to #GetHot 🛒🛒— Infinix India (@InfinixIndia) September 4, 2026
Infinix HOT 70 Pro 5G+
Sale starts: 7th September, 12 PM on @flipkart and https://t.co/PsjCc64O55#UncoverGetHot #InfinixHot70pro #infinixindia pic.twitter.com/pfL4F6NNjf
କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଫୋନରେ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି 7100 5G ଚିପ୍ସେଟ୍ ସହିତ Mali-G57 GPU ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି । ଇନଫିନିକ୍ସ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଏହି ପ୍ରୋସେସର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗେମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ 90fps ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମୁଥ୍ ଗେମିଂ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ତୀବ୍ର ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ UFS 2.2 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
Infinix Hot 70 Pro 5Gର କ୍ୟାମେରା, AMC ଲାଇଟିଂ ବ୍ୟାଟେରୀ:
ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ Hot 70 Pro 5Gର ପଛ ପଟେ f/1.8 ଆପାର୍ଚ୍ଚର ସହିତ 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ମିଳୁଛି । ସେହିପରି ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ ଆଗରେ 8 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । କ୍ୟାମେରାରେ 2X ଲସ୍ଲେସ୍ ଜୁମ୍, AI ଲାଇଭ୍ ଫଟୋ, AI ଇରେଜର୍, AI ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡର୍ ଏବଂ ୱାନ୍-ଟ୍ୟାପ୍ ଭ୍ଲଗ୍ ମୋଡ୍ ଭଳି ଆଧୁନିକ ଟୁଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହି ଫୋନର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିଚର ହେଉଛି ଏହାର ପଛ ଭାଗରେ ଲାଗିଥିବା ଆକ୍ଟିଭ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କ୍ୟୁବ୍ (AMC) । ଏହା ଇନକମିଂ କଲ୍, ନୂଆ ମେସେଜ୍, ଚାର୍ଜିଂ, ଲୋ-ବ୍ୟାଟେରୀ, କ୍ୟାମେରା, ଭିଡିଓ, କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲର୍ଟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖାଇଥାଏ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଫୋନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ ହେବା ସମୟରେ, ଗୀତ ବାଜିବା ବେଳେ ଏବଂ ଗେମିଂ ସମୟରେ ଏହା ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ ଇଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ।
ପାୱାର ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ 6,000mAhର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି, ଯାହା 45W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ 10W ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ମାତ୍ର 25 ମିନିଟ୍ରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 63 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ ।