ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ 7nm ପ୍ରୋସେସର ଆଣିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ !

ଦେଶର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉପରେ ନିର୍ଭରତା, ଏହାର ଡ଼ିଜାଇନ୍, ଉଚ୍ଚ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ଡ଼େନ୍ସିଟି, ସଠିକ ଗଣନା କରିବାର କ୍ଷମତା ନିମନ୍ତେ 7 ନାନୋମିଟରର ପ୍ରୋସେସର ଚିପ୍ ବଡ଼ ସଫଳତା ଦେବ ।

The 7nm processor has been developed by Indian Institute of Technology (IIT) Madras under its SHAKTI programme.
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 23, 2025 at 2:29 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଧୁନିକ ଚିପ୍ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଭାରତ । ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଆଦିକୁ ସହଜରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ 7 ନାନୋମିଟରର ପ୍ରୋସେସର ବିକାଶ କରିବା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି । ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଫ୍ୟାବ୍ରିକେସନ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏପରି ଚିପ୍‌ର ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସରକାର ବୁଧବାର କହିଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଦେଶର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉପରେ ନିର୍ଭରତା, ଏହାର ଡ଼ିଜାଇନ୍, ଉଚ୍ଚ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ଡ଼େନ୍ସିଟି(higher transistor density), ସଠିକ ଗଣନା କରିବାର କ୍ଷମତା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଚିପ୍ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଦେବ ।

SHAKTI Programme:

ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ(SHAKTI Programme) ଅଧିନରେ IIT ମାଡ୍ରାସ୍ ଏକ ପ୍ରୋସେସର ବିକାଶ କରିଛି, ଯାହା ମୁକ୍ତ-ଉତ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେଟ୍ ସ୍ଥାପତ୍ୟ(open-source instruction set architecture) ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ । 7nm ପ୍ରୋସେସର୍ ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରୋସେସରକୁ ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଭରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଯଥା- ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଗାଯୋଗ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ରଣନୈତିକପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।

ବିକସିତ ଦେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଭାରତ:

ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି 7nm ପ୍ରୋସେସର୍ ଡ଼ିଜାଇନ୍ ଭାରତର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିବା ବିଶ୍ବର କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବ । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଡିଜାଇନରେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ତାଇୱାନ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଭଳି ବିକସିତ ଦେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସ୍ଥାନିତ ହେବ ।

76,000 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ:

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭାରତର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଉଛି । ଏହା ଅଧିନରେ 76,000 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 10ଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ପ୍ଲାନ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ 6ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି 1.6 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇସାରିଛି । ଏହି ସବୁ ଡ଼ିଜାଇନ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଫ୍ୟାବ୍ରିକେସନ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଆଦିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏହା ସହିତ ବିକସିତ ହେଉଥିବା 5G, AI, ସୁପରକମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ । ଏବଂ ବିଦେଶରେ ନିର୍ମିତ ଚିପ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରୋସେର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଦେଶ 7nm ପ୍ରୋସେସର୍ ବିକାଶ ପାଇଁ ହେବ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର:

ଏହି 7nm ପ୍ରୋସେସର୍ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେଷ୍ଟିଂ, ଡ଼ିଜାଇନ୍ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଭଳି ସୁବିଧା ବିଶିଷ୍ଟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ଏହା ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁଶଳୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ । ଏହା ସହିତ ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଶିଳ୍ପ ଆଦିର ମିଶ୍ରଣ ଫଳରେ ବିଶ୍ବ ସ୍ତରରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।

