ISROକୁ ବଡ ଝଟକା ! ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଖରାପ ହେବା ପରେ ଅଫଲାଇନ୍ ହେଲା ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ GPS NAvIC
ISRO ଜୁଲାଇ 2013 ଠାରୁ NavIC ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ମୋଟ 11ଟି ଉପଗ୍ରହ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2,250 କୋଟି ଟଙ୍କା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଛଅଟି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଖରାପ ହୋଇସାରିଛି ।
Published : March 14, 2026 at 5:41 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ନାଭିଗେସନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ନାଭିଗେସନ୍ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟେଲେସନ୍ (NavIC ), ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । ଏହି ସିଷ୍ଟମର ଚାରୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ନାଭିକ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଖରାଫ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଉପଗ୍ରହଟି 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 2016ରେ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସାଧାରଣ ଜନତା, ରେଳ ଏବଂ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଭଳି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ନାଭିଗେସନ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହି ଉପଗ୍ରହର ମୁଖ୍ୟ କାମ । NavIC ସିଷ୍ଟମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ ଚାରୋଟି ଉପଗ୍ରହ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଖବରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ।
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ନାଭିଗେସନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (IRNSS)ର ଏକ ସାଟେଲାଇଟ୍, IRNSS 1-F, ମାର୍ଚ୍ଚ 10, 2016 ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ପରମାଣୁ ଘଡି(Atomic Clock) ଖରାପ ହୋଇଯିବାରୁ ଏହା କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା । ଉପଗ୍ରହଟି ଏହାର ତିନୋଟି ପରମାଣୁ ଘଡି ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ।
ISROର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ଭାରତୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ନାଭିଗେସନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଖରାପ ହେବା ପରେ ISROର ୱେବସାଇଟରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଛି । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 13 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026ରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଅନବୋର୍ଡ ପରମାଣୁ ଘଡି କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି । ତେଣୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ । ସାଟେଲାଇଟ୍ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୱା୍ନ-ୱେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଜାରି ରଖିବ । ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016ରେ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିବା IRNSS-1F ସାଟେଲାଇଟ୍ 10 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026ରେ ଏହାର 10 ବର୍ଷର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମିଶନ ଜୀବନ ସମାପ୍ତ କରିଛି ।
କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଉପଗ୍ରହ ସଂଖ୍ୟା:
ISRO ଜୁଲାଇ 2013 ଠାରୁ NavIC ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ମୋଟ 11ଟି ଉପଗ୍ରହ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2,250 କୋଟି ଟଙ୍କା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଛଅଟି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଖରାପ ହୋଇସାରିଛି । କିଛି ସାଟେଲାଇଟର ପରମାଣୁ ଘଡିରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ କିଛି କକ୍ଷପଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛି ।
ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା ?
ଗତ ବର୍ଷ ସଂସଦରେ ଏକ ଉତ୍ତରରେ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କହିଥିଲେ ଯେ ନାଭିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିବା 11ଟି ସାଟେଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ 4ଟି ସାଟେଲାଇଟ୍ ପୋଜିସନ୍, ନାଭିଗେସନ୍ ଏବଂ ଟାଇମିଙ୍ଗ (PNT) ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି 4ଟି ସାଟେଲାଇଟର ବ୍ୟବହାର ଏକତରଫା ଭାବେ ମେସଜ୍ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ଗୋଟିଏ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଏହାର ସେବା ଜୀବନ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଉପଗ୍ରହ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ପହଞ୍ଚିପାରି ନଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁଣି ଜବାବ ରଖି କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାୟ 8,700 ଟ୍ରେନ୍ ପୂର୍ବରୁ ନାଭିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି 12,000 ଟ୍ରେନ୍କୁ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ରେ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଚାରୋଟି ସାଟେଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏର ବିଫଳତା ଭାରତରେ ନାଭିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ସେବାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ନାଭିକ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ NVS-03, NVS-04, ଏବଂ NVS-05 ପାଇଁ ମୂଳ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଯୋଜନାରୁ ବିଚ୍ୟୁତି ପରେ, ISRO ଏବେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ିର ନାଭିକ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ତାରିଖ ଯୋଜନା କରୁଛି ।
