ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଠାରୁ 20 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା! ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖୋଲିଲା ଦେଶର ପ୍ରଥମ E85 ଏଥାନଲ୍ ବଙ୍କ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ବିଶେଷତା ଓ ଲିଟର ପିଛା ଦାମ୍
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ନୂଆ E85 ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା 82.12 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ସାଧାରଣ E20 ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାରେ 20 ଚଙ୍କା ଶସ୍ତା ଅଟେ।
Published : June 6, 2026 at 2:09 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଦେଶର ପ୍ରଥମ E85 ଏଥାନଲ୍ ବଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଫିସିଆଲି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ଦିଲ୍ଲୀର ପୁସା ରୋଡ୍ (Pusa Road) ସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ (IndianOil) ଆଉଟ୍ଲେଟ୍ରେ ଏହି ରାଜଧାନୀର ପ୍ରଥମ E85 ଇନ୍ଧନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଫିସିଆଲି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବିଶେଷ ପମ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଦେଶରେ ଅଧିକ ଏଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବସାୟିକ ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ତୁଳନାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିବ ।
E85 ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ 20 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା:
From the fields of India to the roads of India, E85 represents a powerful vision of sustainable growth. With higher ethanol blending, lower emissions, and greater support for farmers, E85 is set to fuel cleaner journeys while strengthening India's energy security and… pic.twitter.com/3O54iKaK09— Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) June 5, 2026
ମାରୁତି ସୁଜୁକି ତାର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ କାର୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଦାବି କରିଥିଲେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ନୂଆ E85 ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା 82.12 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ସାଧାରଣ E20 ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାରେ ସିଧାସଳଖ 20 ଚଙ୍କା ଶସ୍ତା ଅଟେ । ଗ୍ରାହକମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପରେ ଗାଡ଼ି ଚେକ୍ କରିବା ସମୟରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଭୋଗନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି E85 ଡିସପେନ୍ସିଂ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲେବଲିଂ (Special Labeling) ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସହଜରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ।
ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ E85 ଇନ୍ଧନ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ସମସ୍ତ ପମ୍ପରେ ମିଳୁଥିବା ସାଧାରଣ E20 ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟରେ 20 ପ୍ରତିଶତ ଏଥାନଲ୍ ଏବଂ 80 ପ୍ରତିଶତ ପେଟ୍ରୋଲର ମିଶ୍ରଣ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଭାବେ ଏହି ନୂଆ E85 ଇନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ 85 ପ୍ରତିଶତ ଏଥାନଲ୍ ଏବଂ ମାତ୍ର 15 ପ୍ରତିଶତ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ରହିଥାଏ । ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଏଥାନଲ୍ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ଶୁଦ୍ଧ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କମିଯିବ ଏବଂ ଭାରତ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ଅଶୋଧିତ ତେଲ ବୋଝକୁ ସଫଳତାର ସହ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ । ଏହି ଏଥାନଲ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଦେଶର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ଆଖୁ, ମକା ଏବଂ ଚାଉଳ (Rice)ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ।
କେବଳ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ଚାଲିବ ଏହି ଇନ୍ଧନ:
Shri Hardeep Singh Puri, Hon’ble Minister of Petroleum and Natural Gas, launched E85 Fuel for compatible Flex Fuel Vehicles at an IndianOil retail outlet in New Delhi, marking a significant milestone in India's biofuel journey.— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) June 5, 2026
The event was attended by Dr. Neeraj Mittal,… pic.twitter.com/yT4xC7lQyz
ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍ ଯେ, ଏହି E85 ଇନ୍ଧନ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଗାଡ଼ି ବା କାର୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ । ଏହାକୁ କେବଳ ସେହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା E85-କାମ୍ପ୍ଲିଆଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବା ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ମେକାନିଜିମ୍ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଏଭଳି ଗାଡ଼ିର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି ।
Hero MotoCorp: ହିରୋ କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ ତାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ Splendor+ ଏବଂ HF Deluxe ବାଇକ୍ର ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ସଂସ୍କରଣ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ଇଞ୍ଜିନ ଓ ମେକାନିଜିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 39 ଟି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକ E85 ଇନ୍ଧନରେ ଅତି ସହଜରେ ଚାଲିପାରିବେ।
Maruti Suzuki: ମାରୁତି କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ତାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ 100% ଇଥାନଲ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ Wagon R Flex-Fuel କାର୍ର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍-ସ୍ପେକ୍ ମଡେଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିସାରିଛି, ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେବଳ ଓଲା (Ola) ଏବଂ ଉବର (Uber) ଭଳି କ୍ୟାବ୍ ଅପରେଟର୍ସ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
2027 ସୁଦ୍ଧା ସାରା ଭାରତରେ 5,000 E85 ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଇନ୍ଧନ ଯୋଜନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଅଟେ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ-NCR ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ-ପୁଣେ-ନାଗପୁର କରିଡର ମଧ୍ୟରେ 50 ରୁ 100ଟି E85 ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଏବଂ ଚଳିତ 2026 ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 500ରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଗୁଗଲ୍ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି । ଏହା ପରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆସନ୍ତା 2027 ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସାରା ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ 5,000 ରୁ ଅଧିକ E85 ଇନ୍ଧନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
- କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ପୁରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଖୋଲିବ 100ଟି E100 ଇଥାନଲ୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଷ୍ଟେସନ
- ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ କାର୍ ଉନ୍ମୋଚନ କଲା Maruti Suzuki, ଲଞ୍ଚ ହେଲା E85 ଇନ୍ଧନ ଚାଳିତ Wagon R, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ଓ ବିଶେଷତା
- ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 100cc ସେଗମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ Splendor+ ଏବଂ HF Deluxe ବାଇକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍ ଓ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ
- ଜୁନ 17ରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ପ୍ରମିୟମ୍ କାର୍ 2026 Mini Countryman C, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଦାମ୍