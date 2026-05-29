ଜୁନ୍ 3ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ 100% ଇଥାନଲ୍ ଚାଳିତ Hero ବାଇକ୍
ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 3, 2026 ତାରିଖରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ 100 ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ୍ (E100)ରେ ଚାଲୁଥିବା ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ।
Published : May 29, 2026 at 3:34 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପ (Hero MotoCorp) ଦେଶର ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 3, 2026 ତାରିଖରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ 100 ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ୍ (E100)ରେ ଚାଲୁଥିବା ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଏହି ମେଗା ଲଞ୍ଚିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡକରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ କେବଳ E20 ସ୍ତରର ଇନ୍ଧନ ଗାଡ଼ି ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ବେଳେ ହିରୋର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରୀନ୍ ମୋବିଲିଟି ଯୋଜନାକୁ ଏକ ନୂଆ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
E100 ଇନ୍ଧନ କଣ ?
E100 ଇନ୍ଧନକୁ ସାଧାରଣତଃ ଶୁଦ୍ଧ ଇଥାନଲ୍ କୁହାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ 93% ରୁ 93.5% ଇଥାନଲ୍, 5% ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ 1.5% ରୁ 2% କୋ-ସଲଭେଣ୍ଟ୍ ର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ । ଭାରତରେ ଏହି ଇନ୍ଧନକୁ 2024 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ (IndianOil) ପକ୍ଷରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର 183ଟି ପମ୍ପରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପ ତାର ନୂଆ ବାଇକ୍ର ନାମ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା କମ୍ପାନୀର ଲୋକପ୍ରିୟ Splendor କିମ୍ବା HF Deluxe ମଡେଲ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ । କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ମୋବିଲିଟି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏକ୍ସପୋ 2025ରେ HF Deluxeର ଏକ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିସାରିଛି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବ୍ୟବସାୟିକ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଯାହା ହେଉଛି Suzuki Gixxer 250 ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ (FFV) ଏବଂ ଏହା E85 ଇନ୍ଧନ (85% ଇଥାନଲ୍ ଓ 15% ପେଟ୍ରୋଲ୍) ସପୋର୍ଟ କରେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହୋଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ Honda CB300F ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ବାଇକ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ଚାରିଚକିଆ ବା କାର୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମାରୁତି ସୁଜୁକି (Maruti Suzuki) ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 5 ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ତାର ପ୍ରଥମ E100 ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ କାର୍ (WagonRର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣ) ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ।
ଭାରତର ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ ନୀତିର ବିକାଶ କ୍ରମ :
ଭାରତ ସରକାର ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ 2003 ମସିହାରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଡ୍ମାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ରହିଛି:
2003 (E5 ପ୍ରାରମ୍ଭ): ଭାରତର କିଛି ଚୟନ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 5% ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ୍ (E5) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ।
2022 (E10 ସଫଳତା): ବହୁ ବର୍ଷର ନୀତିଗତ ପ୍ରୟାସ ପରେ ଭାରତ ସାରା ଦେଶରେ ହାରାହାରି 10% ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ (E10) ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ।
2025-26 (E20 ରୋଲ୍ଆଉଟ୍): ଭାରତ ତାର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 2030 ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ 2026 ଅପ୍ରେଲ୍ରୁ ସାରା ଦେଶରେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି ।
2026 ମେ (ନୂଆ ମାନଦଣ୍ଡ): ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ (BIS) ପକ୍ଷରୁ ନିକଟରେ E22, E25, E27 ଏବଂ E30 ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ନୂଆ ସରକାରୀ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
