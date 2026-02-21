Google Chrome ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତୁ କି ? ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ
ଡେସ୍କଟପ୍ କିମ୍ବା ଲାପଟପରେ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇମରଜେନ୍ସି ରେସପନ୍ସ ଟିମ୍ (CERT-In) ।
Published : February 21, 2026 at 6:03 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ Google Chromeର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା । ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇମରଜେନ୍ସି ରେସପନ୍ସ ଟିମ୍(CERT-In) Google Chrome ଡେସ୍କଟପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଜାରି କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ଭାରତୀୟ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 20,2026ରେ CIVN-2026-0096ପରାମର୍ଶ ଅଧୀନରେ ଏକ ସତର୍କତା ପ୍ରକାଶିତ କରିଛି । ସଂସ୍ଥାର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଭୁଲ ୱେବପେଜ୍ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ । CERT-In କହିଛି ଯେ ହ୍ୟାକରମାନେ ଏକ ମାଲସିୟସ୍ କୋଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରନ୍ତି, ଯଦି ବ୍ରାଉଜର ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ମେସିନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିନେବେ ।
Time to work smarter with our new features designed to help you make the most of your time & energy!— Chrome (@googlechrome) February 19, 2026
Leave yourself notes with PDF Annotations. 🖊️
Open pages side-by-side in one tab with split view. 🖥️🖥️
Stay organized by saving PDFs directly to Google Drive right from Chrome.… pic.twitter.com/gLB7Pwdy8I
କେଉଁମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ?
ଯଦି ଆପଣମାନେ Windows ଓ MacOS ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ Chromeର 145.0.7632.109/110 ଏହି ଭର୍ସନ ଏବଂ Linux ସିଷ୍ଟମର 144.0.7559.109 ଏହି ଭର୍ସନ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି କି ? ଯଦି ଅଛି ତେବେ ଏହା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଏହାକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନଅନ୍ତୁ । ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା କେବଳ ଟେକ୍ ବୃତ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ଯଦି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ Chrome ବ୍ୟବହାର କରି ଡେସ୍କଟପ୍ କିମ୍ବା ଲାପଟପରେ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । ଏଥିରେ ଛାତ୍ର, ଅଫିସ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ, ଫ୍ରିଲାନ୍ସର ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ପାଇଁ Chrome ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ।
କେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମୁଖୀନ କରାଇପାରନ୍ତି ?
ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କ୍ରୋମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି । CERT-In Google ର V8 JavaScript ଇଞ୍ଜିନରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ସହିତ PDF ଏବଂ ମିଡିଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକରେ ହିପ୍ ବଫର ଓଭରଫ୍ଲୋ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ Chrome ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଏକ କ୍ଷତିକାରକ ପେଜ ଲୋଡ୍ ହୋଇଯାଏ । ସେତେବେଳେ ହ୍ୟାକରମାନେ ଏହି ପେଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନଧିକୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚଳାଇବା ସହିତ ସିଷ୍ଟମ୍ ମେମୋରୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବେ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରାସ୍ ଟ୍ରିଗର କରିପାରିବେ ।
ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ୍ ଏହାର Chromeରେ ଏକ ଅପଡ଼େଟ ଜାରି କରିଛି । ଏବଂ CERT-In ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାନେ Chromeର ଭର୍ସନ ଦେଖି ଅପଡ଼େଟ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Gemini 3.1 Pro, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ବ୍ୟବହାର ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: 'ପାକ୍ସ ସିଲିକା' ସ୍ୱାକ୍ଷରନାମା ଚୁକ୍ତିରେ ଯୋଗଦେଲା ଭାରତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଟେକ୍ସଟ୍ ଓ ଫଟୋରୁ ହୋଇପାରିବ ମ୍ୟୁଜିକ୍, Gemini ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା Lyria 3 AI