ଡାଉନ୍ଲୋଡରେ ChatGptକୁ ଟପିଲା IndianOil One ଆପ୍ ! ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ କଣ
ଆପ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ସାଇଟ୍ SensorTowerର ଲାଟେଷ୍ଟ ଡାଟା ଅନୁସାରେ ଗତ 30 ଦିନରେ ଏହି ଆପ୍ 4 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଥର ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇଛି ।
Published : March 16, 2026 at 7:11 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ, ଲୋକମାନେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଇଣ୍ଡିଆନଅଏଲ୍ ୱାନର ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର-ବୁକିଂ ଆପ୍ ଭାରତରେ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଡାଉନ୍ଲୋର୍ଡ ଚାର୍ଟର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଭାରତରେ LPG ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ:
ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ଆପ୍ ଉଭୟ ଫ୍ରି ଆପ୍ ରାଙ୍କିଂରେ OpenAIର ChatGPTକୁ ପଛରେ ପକାଇ ନମ୍ବର ୱାନ ଆପ୍ ହୋଇଛି । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି Strait of Hormuz ବ୍ଲକ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ କନ୍ଜ୍ୟୁମର୍ ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଏହି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତର ଅନେକ ସହରରେ ଏଲପିଜି ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ମେନୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସାରା ଦେଶରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର କଳାବଜାରୀ ଏବଂ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ମାମଲା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଏଭଳି ସଙ୍କଟରେ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କିୁକୁର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଲେଟ୍ରିକ୍ ବିକଳ୍ପ ସନ୍ଧାନରେ ଆମାଜନ ଏବଂ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଭଳି ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି ।
LPG ଗ୍ୟାସର ବ୍ୟବହାର:
LPG ଏବଂ PNG ଉଭୟ ରୋଷେଇ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଭାରତରେ 334 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପରିବାରରେ LPG ସଂଯୋଗ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ PNG ସଂଯୋଗ ଥିବା ପରିବାରର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 15 କୋଟି । LPGର ଫ୍ୟୁଲ୍(Fuel) ପୋର୍ଟେବଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ, PNG ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଘରକୁ ଘରକୁ କନେକ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ।
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏପ୍ରିଲ-ଫେବୃଆରୀ ଅବଧିରେ ପରିବାରରେ ହାରାହାରି ଏଲପିଜି ବୁକିଂ 55.7 ଲକ୍ଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 35 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 75.7 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
IndianOil One କ'ଣ?
ଇଣ୍ଡିଆନଅଏଲ ୱାନ ଏକ ମାଗଣା ଡାଉନଲୋଡ ଆପ୍ ଯାହା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ, ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି ଟ୍ରାକ୍ କରିବା, ଏକ ନୂତନ ଏଲପିଜି କ ପାଇବା, ଡିଷ୍ଟ୍ରବ୍ୟୁଟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଏହାର ଡାଇନାମିକ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଫିଚର୍ସ ନିକଟସ୍ଥ ପେଟ୍ରୋଲ ଷ୍ଟେସନ କିମ୍ବା ଏଲପିଜି ଡିଷ୍ଟ୍ରବ୍ୟୁଟର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।
ଆପ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ସାଇଟ୍ SensorTowerର ଲାଟେଷ୍ଟ ଡାଟା ଅନୁସାରେ ଗତ 30 ଦିନରେ ଏହି ଆପ୍ ଚାରି କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଥର ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇଛି । ଏହି ସଂଖ୍ୟା IOCL ଦ୍ୱାରା ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପ୍, ଯେପରିକି IndianOil PNG, ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ Google Playରେ 1ୟ00,000ରୁ ଅଧିକ ଥର ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇସାରିଛି ।
ସୂଚନା ଥାଉକି ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ପ୍ୟାନିକ୍ ବୁକିଂ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପଞ୍ଜାବରେ ବୁକିଂରେ ବୃଦ୍ଧି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 30 ରୁ 40 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଥିଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ସିଷ୍ଟମ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ନୂତନ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ।