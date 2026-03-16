ETV Bharat / technology

ଡାଉନ୍‌ଲୋଡରେ ChatGptକୁ ଟପିଲା IndianOil One ଆପ୍‌ ! ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ କଣ

IndianOil's LPG Booking App
ଇଣ୍ଡିଆନଅଏଲର ଏଲପିଜି ବୁକିଂ ଆପ୍ (Image Credit: Google Play Store)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 16, 2026 at 7:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ, ଲୋକମାନେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଇଣ୍ଡିଆନଅଏଲ୍ ୱାନର ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର-ବୁକିଂ ଆପ୍ ଭାରତରେ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଡାଉନ୍‌ଲୋର୍ଡ ଚାର୍ଟର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ଭାରତରେ LPG ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ:

ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ଆପ୍ ଉଭୟ ଫ୍ରି ଆପ୍ ରାଙ୍କିଂରେ OpenAIର ChatGPTକୁ ପଛରେ ପକାଇ ନମ୍ବର ୱାନ ଆପ୍ ହୋଇଛି । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି Strait of Hormuz ବ୍ଲକ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ କନ୍‌ଜ୍ୟୁମର୍‌ ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।

ଏହି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତର ଅନେକ ସହରରେ ଏଲପିଜି ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ​​ଏବଂ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ମେନୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସାରା ଦେଶରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର କଳାବଜାରୀ ଏବଂ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ମାମଲା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଏଭଳି ସଙ୍କଟରେ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କିୁକୁର୍‌ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଲେଟ୍ରିକ୍‌ ବିକଳ୍ପ ସନ୍ଧାନରେ ଆମାଜନ ଏବଂ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଭଳି ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି ।

LPG ଗ୍ୟାସର ବ୍ୟବହାର:

LPG ଏବଂ PNG ଉଭୟ ରୋଷେଇ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଭାରତରେ 334 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପରିବାରରେ LPG ସଂଯୋଗ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ PNG ସଂଯୋଗ ଥିବା ପରିବାରର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 15 କୋଟି । LPGର ଫ୍ୟୁଲ୍‌(Fuel) ପୋର୍ଟେବଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ, PNG ପାଇପ୍‌ଲାଇନ୍‌ ଜରିଆରେ ଘରକୁ ଘରକୁ କନେକ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ।

ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏପ୍ରିଲ-ଫେବୃଆରୀ ଅବଧିରେ ପରିବାରରେ ହାରାହାରି ଏଲପିଜି ବୁକିଂ 55.7 ଲକ୍ଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 35 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 75.7 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

IndianOil One କ'ଣ?
ଇଣ୍ଡିଆନଅଏଲ ୱାନ ଏକ ମାଗଣା ଡାଉନଲୋଡ ଆପ୍ ଯାହା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ, ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି ଟ୍ରାକ୍ କରିବା, ଏକ ନୂତନ ଏଲପିଜି କ ପାଇବା, ଡିଷ୍ଟ୍ରବ୍ୟୁଟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଏହାର ଡାଇନାମିକ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଫିଚର୍ସ ନିକଟସ୍ଥ ପେଟ୍ରୋଲ ଷ୍ଟେସନ କିମ୍ବା ଏଲପିଜି ଡିଷ୍ଟ୍ରବ୍ୟୁଟର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ଆପ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ସାଇଟ୍ SensorTowerର ଲାଟେଷ୍ଟ ଡାଟା ଅନୁସାରେ ଗତ 30 ଦିନରେ ଏହି ଆପ୍ ଚାରି କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଥର ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇଛି । ଏହି ସଂଖ୍ୟା IOCL ଦ୍ୱାରା ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପ୍, ଯେପରିକି IndianOil PNG, ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ Google Playରେ 1ୟ00,000ରୁ ଅଧିକ ଥର ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇସାରିଛି ।

ସୂଚନା ଥାଉକି ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ପ୍ୟାନିକ୍ ବୁକିଂ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପଞ୍ଜାବରେ ବୁକିଂରେ ବୃଦ୍ଧି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 30 ରୁ 40 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଥିଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ସିଷ୍ଟମ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ନୂତନ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ।

TAGGED:

INDIANOIL ONE APP
STRAIT OF HORMUZ
ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ଆପ୍
LPG ଏବଂ PNG
INDIANOIL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.