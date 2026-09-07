ETV Bharat / technology

Pixxel ର ଐତିହାସିକ ସଫଳତା: ଜୁଟାଇଲା 100 ମିଲିୟନ ଡଲାର ଫଣ୍ଡିଂ, NASA ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କରୁଛି କାମ!

ଭାରତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ Pixxel ରେକର୍ଡ 100 ମିଲିୟନ ଡଲାର ଫଣ୍ଡିଂ ହାସଲ କରି ଦେଶର ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସିରିଜ୍-ସି ରାଉଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ।

Pixxel's historic success has raised $100 million in funding.
Pixxel ର ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ଜୁଟାଇଲା 100 ମିଲିୟନ ଡଲାର ଫଣ୍ଡିଂ । (Image Credit: Pixxel space)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 7, 2026 at 5:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ପ୍ରାଇଭେଟ୍‌ ସ୍ପେସ୍‌ ସେକ୍ଟରରେ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଭିତ୍ତିକ ସ୍ପେସ୍‌ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଷ୍ଚାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ପିକ୍ସେଲ (Pixxel) ନିଜର Series C ଫଣ୍ଡିଂ ରାଉଣ୍ଡରେ 100 ମିିଲିୟନ୍ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ 840 କୋଟି) ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛି । ଭାରତର କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପେସ୍‌ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଏକାସଙ୍ଗେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାଣ୍ଠି ଅଟେ, ଯାହା ପରେ କମ୍ପାନୀର ମୋଟ ଫଣ୍ଡିଂ 195 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ମେଗା ରାଉଣ୍ଡର ନେତୃତ୍ୱ ସିଙ୍ଗାପୁରର ସରକାରୀ ନିବେଶକ Temasek ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଭେଞ୍ଚର କ୍ୟାପିଟାଲ୍‌ ଫର୍ମ Seraphim ମିଳିତ ଭାବେ କରିଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପୁରୁଣା ନିବେଶକ Radical Ventures, growX Ventures ଏବଂ ନୂଆ ନିବେଶକ ଭାବେ 360 ONE Asset ଓ IMM Investment ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗଲ୍‌ (Google) ମଧ୍ୟ ପିକ୍ସଲର ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅଟେ ।

ଭାରତରେ ଖୋଲିବ ପିକ୍ସଲର ପ୍ରମୁଖ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି:

ଏହି ନୂଆ ପାଣ୍ଠି ସହୟତାରେ ପକ୍ସଲେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ 'ଗିଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି' ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଆଧୁନିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ କମ୍ପାନୀର ବାର୍ଷିକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷମତା 25ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ସିଧାସଳଖ 100ରେ ପହଁଞ୍ଚିବ । କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମେରିକାର ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲେସ୍‌ରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀର ଲାବୋରେଟୋରୀ କ୍ଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଢାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ବାର୍ଷିକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ 10 ରୁ 15କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହି ବିସ୍ତାର ଯୋଜନାରେ କମ୍ପାନୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢିର 'Honeybee' ଇମେଜିଂ ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି, ଯାହା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଶୈଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦାଳାଇ ଦେବ ।

ଫାୟାରଫ୍ଲାଇରୁ Honeybeeର ସାଟେଲସାଇଟ୍‌ର ଯାତ୍ରା:

ପିକ୍ସଲେ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର 6ଟି 'ଫାୟାରଫ୍ଲାଇ' ସାଟେଲାଇଟ୍‌କୁ ଲୋ ଆର୍ଥ ଅର୍ବିଚିରେ ସଫଳତାର ସହ ସ୍ଥାପିତ କରିସାରିଛି । ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍‌ଗୁଡିକ 5 ମିଟର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ସହିତ 135ଟି ସ୍ପକ୍ଟ୍ରାଲ୍‌ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ୟାପ୍ଚର କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସୁଥିବା ନେକ୍ସଟ୍-ଜେନେରେସନ୍ 'Honeybee' ସାଟେଲାଇଟ୍ ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍‌ ହେବ । ପ୍ରାୟ 200 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ନୂଆ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଟୱେର ଇନଫ୍ରାରେଡ୍‌ ୱେଭ୍‌ଲେନ୍ଥରେ ଛବି ନେଇପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 250ଟି ସ୍ପକ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କଭର କରିବ । କମ୍ପାନୀ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଆଉ 6ଟି ଫାୟାରଫ୍ଲାଇ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ Honeybee ମଡେଲ ଉପରେ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ପ୍ରଥମ Honeybee ସାଟେଲାଇଟ୍ 2027ର ପ୍ରଥମ ତିନି ମାସରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ 2028 ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ 5ଟି ସାଟେଲାଇଟ୍ ମହାକାଶକୁ ଉଡାଣ ଭରିବେ ।

NASA ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ ଆର୍ଥ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ:

ପିକ୍ସେଲ ସଫଳତା କେବଳ ଫଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ବରଂ କମ୍ପାନୀ ଆମେରିକାର ସର୍ବବୃହତ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ନାସାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି । କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଆମେରିକୀୟ ସରକାର ଚୁକ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ NASAର Commercial SmallSat Data Acquistion Program ଏବଂ National Reconnaissance Officeର ଚୁକ୍ତି ସାମିଲ ଅଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କମର୍ସିଆଲ ହାଇପରସ୍ପେକ୍ଟା୍ରଲ ଡାଟାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଉଛି ।

Pixxel's historic success has raised $100 million in funding.
Pixxel ର ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ଜୁଟାଇଲା 100 ମିଲିୟନ ଡଲାର ଫଣ୍ଡିଂ । (Image Credit: Pixxel space)

ପିକ୍ସେଲର ସିଇଓ ଏବଂ କୋ ଫାଉଣ୍ଡର Awais Ahmed କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଏବେ 'ଅରୋରା' (Aurora) ନାମକ ଏକ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍‌ ଅର୍ଥ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସଫ୍ଟୱେର ପ୍ଲାର୍ଫର୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଯାହା ମାଇନିଂ, ଏଗ୍ରିକଲ୍ଚର ଏବଂ ଓଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ ସେକ୍ଟରର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଇମେଜିଂ ବଦଳରେ ସୁପର-ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ହାଇପରସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ISRO ହେବନି Privatise: କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି କମ୍ପାନୀର ଆଗାମୀ ମିଶନ!

TAGGED:

PIXXEL SERIES C FUNDING
INDIAN SPACE TECH STARTUP NEWS
PIXXEL HONEYBEE SATELLITE NASA
ପିକ୍ସେଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍
PIXXEL SPACE STARTUP FUNDING ROUND

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.