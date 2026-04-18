ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାରରେ ହ୍ରାସ: Vivo ଶୀର୍ଷରେ, Nothingର ବିକ୍ରିରେ 47% ବୃଦ୍ଧି

ବଜାରରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ପାନୀ ‘ଭିଭୋ’ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି, 21% ବଜାରର Market Share ସହ ଭିଭୋ ଭାରତର ନମ୍ବର-1 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି।

ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱମୂଳକ ଛବି (Image Credit: Vivo)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 18, 2026 at 8:56 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାର ପାଇଁ 2026 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତିନିମାସ କିଛି ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହଜନକ ରହିନାହିଁ । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାରରେ 3% ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବଜାରର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ତେବେ ଏହି ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ବଜାର ହ୍ରାସର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପାର୍ଟସ, ବିଶେଷ କରି ମେମୋରୀ ଚିପ୍‌ର ଦାମ ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଫୋନ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ହାରାହାରି ଭାବେ ପ୍ରତି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ପିଛା ପ୍ରାୟ 1500 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକମାନେ ନୂଆ ଫୋନ୍ କିଣିବା ଅପେକ୍ଷା ପୁରୁଣା ଫୋନ୍‌କୁ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମଣୁଛନ୍ତି ।

ଭିଭୋର ରହିଛି ଏକଚାଟିଆ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ:
ବଜାରରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ପାନୀ ‘ଭିଭୋ’ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି । ପ୍ରାୟ 21% ବଜାରର Market Share ସହ ଭିଭୋ ଭାରତର ନମ୍ବର-1 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । କମ୍ପାନୀର ମିଡ୍-ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋରଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଲବ୍ଧତା ଏହି ସଫଳତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସାମସଙ୍ଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଆପଲ୍ ନିଜର 9% ବଜାର Market Share ସହ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି ।

ଚମକିଲା ‘ନଥିଙ୍ଗ’ (Nothing):
ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫଳାଫଳ ଦେଇଛି ଲଣ୍ଡନ ଭିତ୍ତିକ କମ୍ପାନୀ ‘ନଥିଙ୍ଗ’ । ମାତ୍ର କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ବଜାରକୁ ଆସିଥିବା ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡ୍‌ର ବିକ୍ରିରେ 47% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଏହାର ନିଆରା ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ନିକଟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା Nothing Phone (4a) ସିରିଜ୍ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି । ତେବେ କେବଳ ନଥିଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଗୁଗଲ୍ ପିକ୍ସେଲ (Google Pixel) ମଧ୍ୟ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବଜାରରେ 39% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି ।


ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ବା AI ଫିଚର୍ ଏବଂ ଭଲ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଅଫର୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ବଜାରରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବଜାର ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ 5G ଫୋନ୍‌ର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

9,020ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ବଜାରକୁ ଆସୁଛି Vivoର ଏହି ଫୋନ

200MP କ୍ୟାମେରା ସହ ଆସୁଛି OPPO Find X9 Ultra

ଅନ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସ୍କ୍ରୋଲିଂରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି: ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ ଆଣିଲା Shorts Feed Limit ଫିଚର, ଏବେ କରନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍

