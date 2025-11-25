ETV Bharat / technology

ଶେଫାଳି ବର୍ମା କିଣିଲେ ନୂଆ MG Cyberster ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କାର; ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ କେତେ

ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଶେଫାଳି ବର୍ମା ନୂଆ MG Cyberster ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କାର କିଣିଛନ୍ତି । ଏହାର ଦାମ କେତେ ଓ କଣ ଏଥିରେ ଖାସ ଜାଣନ୍ତୁ...

Shafali Verma buys MG Cyberster
ଶେଫାଳି ବର୍ମା କିଣିଲେ ନୂଆ MG Cyberster ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କାର (IANS Photo/MG Motor)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 25, 2025 at 4:49 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 2025 ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ବକପ୍ ବିଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଶେଫାଳି ବର୍ମା ନିକଟରେ ଏକ ନୂତନ MG ସାଇବରଷ୍ଟର ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କାର କିଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । MG ସାଇବରଷ୍ଟର ହେଉଛି ଏକ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍, ଡବଲ ଡୋର୍‌ ରୋଡଷ୍ଟର, ଯାହାକି MGର ବର୍ତ୍ତମାନର ଲାଇନଅପ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଶେଫାଳି ବର୍ମା ହେଉଛନ୍ତି 3ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫର୍ମାଟରେ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ଯୁବ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ।

MG Cyberster
MG Cyberster (Image Credit: MG Motor)

MG Cyberster: ଡିଜାଇନ

ଡିଜାଇନ ଅନୁସାରେ, MG ସାଇବରଷ୍ଟରରେ ଏକ ଦମଦାର, ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ରହିଛି । ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିର୍ମିତ, ଏହି କାରଟି 2690 ମିମି ଚକ ବେସ୍ ଏବଂ 20-ଇଞ୍ଚ ଷ୍ଟାଗର୍ଡ ଆଲଏ ଚକ ପ୍ରଦାନ କରେ । ପଛ ଭାଗରେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଲୋପିଂ ବୁଟ୍ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ମସୃଣ ସୋଲ୍ଡର ଲାଇନ ଏବଂ ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଆକୃତି ଏୟାରୋଡାଇନାମିକ୍ସକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ।

MG Cyberster: କଲର ଅପସନ

ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, MG ସାଇବରଷ୍ଟର ଭାରତରେ 4ଟି ବାହ୍ୟ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି: କଳା ଛାତ ସହିତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୟେଲୋ, କଳା ଛାତ ସହିତ ଫ୍ଲେୟାର ରେଡ୍, ଲାଲ ଛାତ ସହିତ ଆଣ୍ଡେସ୍ ଗ୍ରେ, ଏବଂ ଲାଲ ଛାତ ସହିତ ମଡର୍ଣ୍ଣ ବେଜ୍ ।

MG Cyberster: ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା

କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କାରରେ 77 kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆକ୍ସଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ମହଲାରେ ଲଗାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଡୁଆଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଯାହାର ମିଳିତ ପାୱାର ଆଉଟପୁଟ୍ 503 bhp ଏବଂ 725 Nm ଟର୍କ ରହିଛି । MG ମୋଟର ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି କାର ମାତ୍ର 3.2 ସେକେଣ୍ଡରେ 0ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଗତି କରିପାରିବ । ଏହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ MG ଉତ୍ପାଦନ ମଡେଲ କୁହାଯାଇଛି । ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜରେ ସର୍ବାଧିକ 580 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସର ପ୍ରଦାନ କରେ ।

MG Cyberster
MG Cyberster (Image Credit: MG Motor)

ବିଶ୍ବ ସ୍ତରରେ, MG ମୋଟର ଏକ ପଛ-ଚକିଆ-ଡ୍ରାଇଭ୍ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଛୋଟ 64 kWh ବ୍ୟାଟେରୀ 295 bhp ଶକ୍ତି ଏବଂ 519 କିଲୋମିଟର ପରିସର ପ୍ରଦାନ କରେ । ସୁରକ୍ଷା ଫିଚରଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ତର 2 ADAS, ଏକ ଡ୍ରାଇଭର ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ, ଏକାଧିକ ଏୟାରବ୍ୟାଗ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସ୍ଥିରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ରୋଲଓଭରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଶରୀର ଗଠନ ସାମିଲ ।

MG Cyberster: ଫିଚର୍ସ

  • ଦୁଇଟି 7-ଇଞ୍ଚ ଡିଜିଟାଲ ସ୍କ୍ରିନ
  • ଏଖ 10.25-ଇଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ
  • ଡୁଆଲ-ଜୋନ ପାଣିପାଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
  • ଏକ PM 2.5 ଫିଲ୍ଟର
  • ବୋସ୍‌ ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମ
  • ସ୍ପୋର୍ଟି ଷ୍ଟାଇଲ ସିଟ୍‌

MG ସାଇବରଷ୍ଟରର ଦାମ କେତେ ?

ଏହି ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ କାର୍‌କୁ ଅନଲାଇନରେ କିମ୍ବା ଦେଶ ବ୍ୟାପୀ 'MG ସିଲେକ୍ଟ' କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁକ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ ପୋର୍ଟେବଲ୍ 3.3 kW ଚାର୍ଜର, ଏକ 7.4 kW ୱାଲ୍ ବକ୍ସ ଚାର୍ଜର ଏବଂ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ସେବା ଭଳି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହା ସହିତ MG ମୋଟର ଏହାର ପ୍ରଥମ ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ଜୀବନକାଳ ୱାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ଯାନରେ ତିନି ବର୍ଷ / ଅସୀମିତ କିଲୋମିଟର ୱାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରେ । MG ସାଇବରଷ୍ଟରର ମୂଲ୍ୟ ₹74.99 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ)।

