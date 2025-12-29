ETV Bharat / technology

ନୂଆବର୍ଷରୁ ମହଙ୍ଗା ହେବ କାର; ତାଲିକାରେ Nissan ଓ Honda ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଡେଲ୍‌

ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାବେଳେ ଅନେକ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କମ୍ପାନୀର କାର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ମହଙ୍ଗା ହେବ...

CAR PRICE HIKE 2026
ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଫଟୋ (Image Credit: BMW)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 29, 2025 at 12:38 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ଅଟୋ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନୂଆବର୍ଷ 2026 ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ୍‌ରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ GST 2.0 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ତୁଳନାରେ ଆଗାମୀ ବୃଦ୍ଧି ସାମାନ୍ୟ, ଯାହା ସମଗ୍ର ଶିଳ୍ପରେ କାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା । ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ପ୍ରମୁଖ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ବଳତା ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ ବୋଲି ଏକାଧିକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ।

ତେବେ ଆମେ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବୁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । କେଉଁ କାର କେତେ ମହଙ୍ଗା ହେବ ଆସନ୍ତୁ ନିମ୍ନରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା:

MG Motor India

JSW MG Motor ମଧ୍ୟ 2 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା 1 ଜାନୁଆରୀ, 2026ରୁ ଲାଗୁ ହେବ । କମ୍ପାନୀ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଛି ଯେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଇନପୁଟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚାପ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି । 2 ପ୍ରତିଶତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କମ୍ପାନୀର ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

BYD India

ଏହି ଚୀନ ଅଟୋମେକର ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ 1, 2026ରୁ ଏହାର କାରଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । BYD Sealion 7 ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯଦିଓ ଡିସେମ୍ବର 31, 2025 ପୂର୍ବରୁ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଯାନ (EV) ବୁକ୍ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇବେ, ଯାହାକି 48.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ ।

Mercedes Benz

ଜର୍ମାନ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ, ଏହାର ସମଗ୍ର ଲାଇନଅପ୍ ପାଇଁ 2 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଉଚ୍ଚ ଇନପୁଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ୟୁରୋ-ଟଙ୍କା ବିନିମୟ ହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଭାବରେ ହୋଇଛି । ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ହ୍ରାସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ତ୍ରୈମାସିକ ଆଧାରରେ ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଆଗାମୀ 2 ପ୍ରତିଶତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ GLS ଏବଂ E-କ୍ଲାସର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2.64 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 2.68 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 1.57 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 1.83 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବ GST 2.0 ହ୍ରାସଠାରୁ ବହୁତ କମ, ଯାହା GLS ମୂଲ୍ୟ 9.4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 9.6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ E-କ୍ଲାସର ମୂଲ୍ୟ 4.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 5.25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଥିଲା ।

BMW

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ BMW ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ 3 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ 1, 2026ଠାରୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ । କମ୍ପାନୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ବଳତା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର କା ରଣ। ଏହି ବୃଦ୍ଧି କମ୍ପଲିଟି ନକ୍ ଡାଉନ୍ (CKD) ଏବଂ କମ୍ପଲିଟି ବିଲ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ (CBU) ମଡେଲ ଉଭୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ।

Honda Cars India

ହୋଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉତ୍ପାଦ ମୂଲ୍ୟକୁ ଜାନୁଆରୀ 1, 2026ରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଜାପାନିଜ କାର ନିର୍ମାତା କହିଛି ଯେ ଇନପୁଟ୍‌ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ଏହି ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ହେଲେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ ।

Nissan Motor India

ଜାପାନୀ କାର ନିର୍ମାତା ନିସାନ୍ 1 ଜାନୁଆରୀ, 2026ରୁ 3 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ଘୋଷଣା ନିସାନ୍ ଗ୍ରାଭିଟ୍ କମ୍ପାକ୍ଟ MPV ଲଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି, ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଶୋ’ରୁମରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ Nissan Magnitର ମୂଲ୍ୟ GST 2.0 ଲାଗୁ ହେବା ଯୋଗୁଁ ₹52,000ରୁ ₹1 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ମ୍ୟାଗନାଇଟ୍‌ ବର୍ତ୍ତମାନ 5.62 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 10.76 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ, ଏହି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 17,000ରୁ 32,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମୂଲ୍ୟ 5.79 ​​ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 11.08 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।

