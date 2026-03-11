ETV Bharat / technology

ChatGpt, Gemini ଭଳି AIକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ଭାରତୀୟ AI ମଡେଲ Sarvam, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି

ସର୍ବମ 105B AIME 2025 ରେ 96.7 ଏବଂ LiveCodeBench v6 ରେ 71.7 ସ୍କୋର କରିଛି । ଯାହା ସର୍ବମକୁ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମଡେଲ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି ।

The 30B and 105B Sarvam AI models support all 22 official Indian languages
Etv Bharatସର୍ବମ 30B ଏବଂ 105B AI ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ 22ଟି ସରକାରୀ ଭାରତୀୟ ଭାଷାକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । (Image Credit: Sarvam AI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 11, 2026 at 12:07 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ସର୍ବମ (Sarvam) । ସର୍ବମ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଏଆଇ ମଡେଲ । ଏହି କମ୍ପାନୀ ଦୁଇଟି ଏଆଇ ମଡେଲ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ସେଗୁଡିକ ନାମ Sarvam 30B ଏବଂ Sarvam 105B । ଏହି ଦୁଇଟି ମଡେଲ Open Source ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାଗଣାରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଓ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୂଆ ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ । ଉଭୟ ମଡେଲ୍ ଗତ ମାସରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଇଣ୍ଡିଆ AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ 2026ରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ Google CEO ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇଙ୍କ ପରି ଟେକ୍ ଦିଗ୍ଗଜମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ।

Gemini 3, GPT-5.4, Claude AI, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ AI ମଡେଲ୍ ପରି ଏକ ବିଦେଶୀ ବଡ଼ ଭାଷା ମଡେଲ୍ (LLM) କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସର୍ବମ ସେମାନଙ୍କର AI ମଡେଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭରୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । କମ୍ପାନୀ ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ AI ମଡେଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଠାରୁ ତାଲିମ ଏବଂ ନିୟୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି କରିଥିଲା । ପ୍ରକାଶ ଥାଉଯେ ସର୍ବମ 30B ଏବଂ ସର୍ବମ 105B ବିଶାଳ ଡାଟାସେଟ୍ ଉପରେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ, ଯାହା IndiaAI ମିଶନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ସଂକଳିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଉଭୟ ସର୍ବମ ଏଆଇ ମଡେଲ ସମସ୍ତ 22ଟି ସରକାରୀ ଭାରତୀୟ ଭାଷାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଭଏସ୍ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରିଲିୟନ ଟୋକନ୍ ଭାରତୀୟ-ଭାଷା ଡାଟା ଉପରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ Hinglish ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଅର୍ଥାତ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ମିଶ୍ରଣ, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଦୈନନ୍ଦିନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ମେସେଜିଂରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

Comparison of Sarvam 105B with Larger Models
ସର୍ବମ 105B ର ବୃହତ ମଡେଲ ସହିତ ତୁଳନା (Image Credit: Sarvam AI)

ସର୍ବମ 30B ଏବଂ ସର୍ବମ 105Bର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:

ସର୍ବମ 30B କୁ ଜେମିନି 3.1 ଫ୍ଲାସ୍-ଲାଇଟ୍, GPT-5 ମିନି, ଡିପସିକ୍ R1/V3 , ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରି ଗତି ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହା ରିୟଲ ଟାଇମ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରେ ଏବଂ ସର୍ବମର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଏଜେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହା ସମ୍ବାଦକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛି । ଏକ ସମୟରେ 32,000 ଟୋକନ୍ ପଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାଧନ କରିପାରେ, ଯାହା ପାଖାପାଖି ଏକ ଛୋଟ ଉପନ୍ୟାସର ଲମ୍ବ ସହିତ ସମାନ ।

ଏହା ଛଡା ସର୍ବମ 105Bକୁ ଜଟିଳ ଏବଂ ମଲ୍ଟି ଟାକ୍ସିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଏକ ଭାରୀ ଲିଫ୍ଟର AI ମଡେଲ୍, ଯାହା Gemini 3.1 Pro , GPT-5.4 , Claude 4.5 Sonnet, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହିତ ସମାନ । ଏହା 128,000 ଟୋକନର ଏକ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ୍ ୱିଣ୍ଡୋକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ ଏବଂ ସର୍ବମ ର ପ୍ରମୁଖ AI ସହାୟକ Indus କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ।

ChatGptକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା Sarvam:

ସର୍ବମ କହିଛିଯେ ତାର ପରଫମାନ୍ସ ବୋଲ୍ଡ ଏବଂ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଫଳାଫଳ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ । ସର୍ବମ 105B AIME 2025 ରେ 96.7 ଏବଂ LiveCodeBench v6 ରେ 71.7 ସ୍କୋର କରିଛି । ଯାହା ସର୍ବମକୁ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମଡେଲ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି । ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧୀନରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟ AI ମଡେଲ ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ରାଉଜ୍ କରିବା କିମ୍ବା ସଫ୍ଟୱେର୍ ଟୁଲ୍ସ କଲ୍ କରିବା ଭଳି ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ । ଏହା Tau2 ରେ 68.3 ସ୍କୋର କରିଛି ଯାହା OpenAIର GPT କୁ 65.8 ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।

ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ମଡେଲଟି JEE ମେନ୍ସ 2026 ରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସରେ 75 ରୁ 70 ସ୍କୋର କରିଛି ଏବଂ ଦୁଇଟି ପ୍ରୟାସରେ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ 75 ସ୍କୋର କରିଛି । ସର୍ବମ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ 105B ମଡେଲଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷା ବୈଷୟିକ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଗୁଗୁଲର Gemini 2.5 Flash ଏବଂ DeepSeek R1, ଯାହା 600 ବିଲିୟନ ପାରାମିଟର ଚାଇନିଜ୍ AI ମଡେଲ ଅଟେ, ତାହାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।

Sarvam AI solving JEE Mains sample question paper in Tutor Mod
ଟ୍ୟୁଟର୍ ମୋଡ୍‌ରେ JEE ମେନ୍‌ସ ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ବମ AI (Image Credit: Sarvam AI)

ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ମଡେଲଟି JEE ମେନ୍ସ 2026 ରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସରେ 75 ରୁ 70 ସ୍କୋର କରିଛି ଏବଂ ଦୁଇଟି ପ୍ରୟାସରେ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ 75 ସ୍କୋର କରିଛି । ସର୍ବମ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ 105B ମଡେଲଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷା ବୈଷୟିକ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଗୁଗୁଲର Gemini 2.5 Flash ଏବଂ DeepSeek R1, ଯାହା 600 ବିଲିୟନ ପାରାମିଟର ଚାଇନିଜ୍ AI ମଡେଲ ଅଟେ, ତାହାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।

