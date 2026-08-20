ମହାକାଶ ଜଗତରେ ଭାରତର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ଲଦାଖର ହାନଲେ’ଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ 'NLOT'
ଭାରତ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଲଦାଖର ହାନଲେ’ଠାରେ 13.7-ମିଟରର ଏକ ଜାତୀୟ ବୃହତ ଅପ୍ଟିକାଲ୍-ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଲାଇଛି । , , ,
Published : August 20, 2026 at 3:33 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ଲଦାଖର ହାନଲେ’ଠାରେ 13.7-ମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାର୍ଜ ଅପ୍ଟିକାଲ୍-ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ (NLOT) ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର 4-ମିଟର ଶ୍ରେଣୀର ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ତୁଳନାରେ ଏହାର ଲାଇଟ୍-କଲେକ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଏରିଆ ବା ଆଲୋକ ସଂଗ୍ରହ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ 15 ଗୁଣ ଅଧିକ ରହିଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମରମାନେ ମହାକାଶର ଅତି ଦୂରରେ ଥିବା କ୍ଷୀଣ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତୃତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ । ଏହି NLOT ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର 3 ରୁ 4-ମିଟର ଶ୍ରେଣୀର ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ୍-ଜେନେରେସନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଲାର୍ଜ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ (ELTs) ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦୂର କରିବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ଭିତରେ ହିଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ରାପିଡ୍ ଫଲୋ-ଅପ୍ ଅବଜରଭେସନ୍ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ଭାରତ 1980 ଦଶକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ 2.3-ମିଟର ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍, ବାଇନୁ ବାପୁ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ (VBT) ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତ ଚାରୋଟି 2-ମିଟର ଶ୍ରେଣୀର ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଏବଂ ଦେବସ୍ଥଳଠାରେ ଏକ 3.6-ମିଟର ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଛି । ତେବେ ଦେଶରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ VBT ଠାରୁ ବଡ଼ କୌଣସି ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କାରଣ ବଡ଼ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା କେତେକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥର୍ଟି ମିଟର ଟେଲିସ୍କୋପ୍ (TMT) କନସୋର୍ଟିୟମ୍ର ଏକ ଅଂଶୀଦାର ରହିଛି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ନେକ୍ସଟ୍-ଜେନେରେସନ୍ ELTs ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ । TMTରେ ଭାରତର ସହଭାଗିତା ଏହି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଅଟେ, ଯାହା ପ୍ରସ୍ତାବିତ 13.7-ମିଟର NLOT ବିକାଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ।
ଲାର୍ଜ-ଟେଲିସ୍କୋପ୍ କ୍ଷମତାର ବିକାଶ:
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫିଜିକ୍ସ (IIA)ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣୀ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଅପ୍ଟିକାଲ୍-ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ହେଉଛି 3.6-ମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ । ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ 10 ରୁ 12-ମିଟର ଶ୍ରେଣୀର ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ଏବଂ ତା’ଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଭାରତ କେଉଁଠି ଅଛି? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରୁଛୁ" । ସେ ଆହୁରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବିଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି 30-ମିଟର TMT ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ 10 ପ୍ରତିଶତ ସହଭାଗିତା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଇନ୍-କାଇଣ୍ଡ୍ ଯୋଗଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି । ଏହା ବିଗତ 10 ରୁ 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଏଭଳି କ୍ଷମତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା ।
ଏକ 2-ମିଟର ଶ୍ରେଣୀର ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ତୁଳନାରେ ଏକ 30-ମିଟର ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ପାଇଁ ଏକ ସେଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ମିରର (ମିଳିତ ଦର୍ପଣ) ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । TMT ରେ 49୨ଟି ହେକ୍ସାଗୋନାଲ୍ (ଷଡ଼ଭୁଜ) ସେଗମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହା ଏକକ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଭାବେ ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ| ଭାରତ ଏଥିରେ 1.4-ମିଟର ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାୟ 80 ରୁ 100ଟି ମିରର ସେଗମେଣ୍ଟ ପଲିସିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମସ୍ତ 49୨ଟି ସେଗମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 70ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବଡ଼ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଘରୋଇ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ।
ପ୍ରଫେସର ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ମିରର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍ ବ୍ଲାଙ୍କରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ Curvature ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଯାହା ପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପଲିସିଂ ଏବଂ କୋଟିଂ କରାଯାଏ । ପାରମ୍ପରିକ ପଲିସିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତି ମିରର ପାଇଁ 6 ମାସରୁ ଏକ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ଜରୁରୀ । ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସେଭେନ୍-ଆକ୍ସିସ୍ ମେସିନ୍ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେରିକା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍-ମିରର ପଲିସିଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଯାହା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟକୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହକୁ କମାଇ ଦେଇଥାଏ । ଏହି କ୍ଷମତା ଭାରତରେ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ IIA ତାର ହୋସକୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଏକ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସ୍ଥାପନ କରିଛି । ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଵାଲିଫାଇଡ୍ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ମିରର ସେଗମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ପଲିସିଂ କରାଯାଉଛି । NLOT ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବକ୍ରତା ଭିନ୍ନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମାନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ସେଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ମିରର ବ୍ଲାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମଦାନୀ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ପଲିସିଂ ଏବଂ କୋଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତରେ ହିଁ କରାଯାଇପାରିବ । ଭାରତ ସେଗମେଣ୍ଟ-ସପୋର୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ L&T କମ୍ପାନୀ TMT ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ କ୍ଵାଲିଫାଇଡ୍ ହୋଇଛି । କେତେକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବିକାଶ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାକି ରହିଛି, ଯେପରିକି ପଲିସ୍ ହୋଇଥିବା ମିରରଗୁଡ଼ିକୁ ବିନା କୌଣସି କ୍ଷତିରେ ହେକ୍ସାଗୋନାଲ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ କାଟିବା ଏବଂ ତାର ଫାଇନାଲ୍ ଫିଗରିଂ କରିବା । କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଏବଂ ଅନେକ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଏହି କ୍ଷମତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିସାରିଛନ୍ତି ।
ମହାକାଶ ବିଷୟରେ NLOT ର ବଡ଼ ଖୁଲାସା:
- ପ୍ରଫେସର ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ NLOTର 90ଟି ସେଗମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକ ଆଲୋକ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ଯାହା ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମରମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀଣ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିବାରେ ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ:
- ଏକ୍ସୋପ୍ଲାନେଟ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ବାୟୋସିଗ୍ନେଚର୍: ଦୂର ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସୁଥିବା କ୍ଷୀଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ଆଲୋକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କେମିକାଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ (ଯେପରିକି ଅକ୍ସିଜେନ୍) ଖୋଜିପାରିବେ, ଯାହା ସେଠାରେ ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ।
- ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମହାକାଶ: ଏହି ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ସମୟ ପଛକୁ ଯାଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯେ କେମିତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉପାଦାନ ଏବଂ ମେଟାଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ତାରାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
- ପ୍ରି-ସୋଲାର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି: ଆମର ସୌରମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଥିବା ମୂଳ କେମିକାଲ୍ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ।
- ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି: ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋସମିକ୍ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ ହୋଇ ସେଠାରେ ରହିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ NLOT ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
- ଗାଲାକ୍ଟିକ ବିକାଶ: କେମିତି ଗାଲାକ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ ହେଲେ ଏବଂ ବିଗତ ବିଲିଅନ୍ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କେମିତି ହେଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ହାନଲେ’ କାହିଁକି ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ?
ଲଦାଖର ହାନଲେ’ଠାରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିକାଲ୍ ଅବଜରଭେଟୋରୀ (IAO) ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ପ୍ରାୟ 4,500 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ପେସ୍ ଅବଜରଭେଟୋରୀ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଅଟେ । ଏହା ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ବର୍ଷସାରା ପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ, ଏପରିକି ମନସୁନ୍ ବା ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବହୁତ କମ୍ ରାତିରେ ମେଘ ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ଏହି ସିଜନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କାମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼େନାହିଁ ।
"4,500 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଏକ ବଡ଼ ଭାଗରୁ ଉପରେ ରହୁଛୁ, ଯାହା ସ୍ପେସ୍ ଅବଜରଭେସନ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ହାନଲେ ହେଉଛି ଏକ ହାଇ-ଆଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ମରୁଭୂମି ଯେଉଁଠାରେ ବହୁତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବାୟୁରେ ଆଦ୍ରତା ବା ମୟେଶ୍ଚର ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ । ଅପ୍ଟିକାଲ୍-ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ଅବଜରଭେସନ୍ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଜରୁରୀ କାରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆଦ୍ରତା ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ଆଲୋକକୁ ଶୋଷିନିଏ । ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ପାଇଁ ହାନଲେ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଟେ" ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏଠାକାର ପତଳା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ବହୁତ କମ୍ ୱାଟର ବେପର ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ତାପମାତ୍ରା ଆଲୋକର ବିଚ୍ଛୁରଣ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଶୋଷଣକୁ କମାଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଏବଂ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ଅବଜରଭେସନ୍ ପାଇଁ ହାନଲେ’କୁ ଅନୁକୂଳ କରିଥାଏ । ଆମେ ସେଠାରେ 2000 ମସିହାରୁ, ବିଗତ 25 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ହିମାଳୟନ ଚନ୍ଦ୍ର ଟେଲିସ୍କୋପ୍ (HCT) ପରିଚାଳନା କରୁଛୁ, ଯଦିଓ ସେଠାରେ ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ -30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ସେଠାକାର ସ୍କାଇ କ୍ଵାଲିଟି ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଅଟେ ।
NLOT ପୂର୍ବରୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପରୀକ୍ଷଣ:
NLOT ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ନିର୍ମାଣ, ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଫେସର ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ କହିଛନ୍ତି, "ଏକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ କଠିନ ସ୍ଥାନରେ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ପରିଚାଳନା କରିବା ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ । କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଚଲାଇବା ଏବଂ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ରହିଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ସେଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ମିରର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ିବା" । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ TMT ପାଇଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଆମେ ଏକକ ମିରର ଭାବେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିନାହୁଁ ।
ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ସାତଟି ସେଗମେଣ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ 3.7-ମିଟର ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଏକ 'ପାଥଫାଇଣ୍ଡର୍' (Pathfinder) ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ସେଗମେଣ୍ଟକୁ ଏକକ ମିରର ଭାବେ କାମ କରାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଫେଜିଙ୍ଗ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବିକାଶ ଓ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ । ଏହି ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ NLOT ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ । ଏହି ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ NLOT ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମୁଖ ବୈଷୟିକ ବିପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
NLOT କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ସେ ନେଇ ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, "ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ । ଏହା ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଆମେ NLOT ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସମୀକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ" । ଏହି 13.7-ମିଟର ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧି (10 ବର୍ଷ) ସମୟ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହାର କମିଶନିଂ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିରର ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆଲାଇନ୍ ଓ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ହାନଲେ’ର ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ।
HCT ରୁ ମିଳିଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ରିମୋଟ୍ ଅପରେସନ୍ ବା ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚାଳନାର ଗୁରୁତ୍ୱ, କାରଣ ହାନଲେ’ର ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସେଠାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର । "ଆମେ ଏହାକୁ ରିମୋଟ୍ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ହାନଲେ ଯାତ୍ରା ନକରି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ହୋସକୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ହିଁ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି । NLOT ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରିମୋଟ୍ ଅପରେଟେଡ୍ ହେବ, ଏବଂ ସେଠାରେ କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନେ ହିଁ ମୁତୟନ ରହିବେ" ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଅତି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରୀସ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଭଳି ସାଧାରଣ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ -30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପରୀକ୍ଷିତ ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଲାର୍ଜ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତି:
ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖି ପ୍ରଫେସର ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ 3.7-ମିଟର ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟେଲାର କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫର୍ମେସନ୍, ମଲିକ୍ୟୁଲାର କ୍ଲାଉଡ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୁବ ତାରା, ଇନ୍ଫାରେଡ୍ ସୋର୍ସ ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଗାଲାକ୍ଟିକ ନ୍ୟୁକ୍ଲି ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ NLOT ପାଇଁ ସାଇନ୍ସ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କରାଯିବ, କାରଣ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ କେବଳ ଫୋଟନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ସ ଜାଗା ନେବ 'NavIC': IN-SPACe ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜଣାଇଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍
ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ, 13.7-ମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ NLOT ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବୃହତ ଅପ୍ଟିକାଲ୍-ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବ, ଯାହା ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନର 3.6-ମିଟର କ୍ଷମତା ତୁଳନାରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ । ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ବ୍ୟତୀତ, NLOT ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ବଡ଼ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।