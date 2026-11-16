AI ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଘୋଷଣାନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲା ଭାରତ
ଚୀନ୍ ସହ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଘୋଷଣାନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି ।
Published : November 16, 2026 at 5:19 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚୀନ୍ ସହ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ସପ୍ଲାଏ ଚେନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତ 'ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅନ୍ ଦ ସିକ୍ୟୋର୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଡ୍ୟୁରିଂ ପ୍ରସପରିଟି' ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି । ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ଉପ-ସଚିବ ଜାକବ୍ ହେଲବର୍ଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, କତାର ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ଏହି ଘୋଷଣାନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି । ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଟାଇମ୍ସର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଜର୍ମାନୀ, ସ୍ୱିଡେନ୍, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ସାମିଲ ହେବାର ଆଶା ରହିଛି । ଏହି ଘୋଷଣାନାମା ଆମେରିକା ସମେତ ଜାପାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍ ଭଳି ସହଯୋଗୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ଏଆଇ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ସପ୍ଲାଏ ଚେନକୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ ।
ପ୍ୟାକ୍ସ ସିଲିକା (Pax Silica) ପଦକ୍ଷେପ ଓ ସହଯୋଗୀ ଦେଶ:
ଏହି ଚୁକ୍ତି ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ 'ପ୍ୟାକ୍ସ ସିଲିକା' (Pax Silica) ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି, ଯାହା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ । ଚୀନର ଅର୍ଥନୈତିକ ଚାପ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସହଯୋଗୀ ଦେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ମଜବୁତ କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ । ଜାକବ୍ ହେଲବର୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚିପ୍ ଡିଜାଇନ୍, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପରିବହନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ତେଣୁ ସହଭାଗୀ ଦେଶମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ । ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ୟାକ୍ସ ସିଲିକା ଘୋଷଣାନାମାରେ 2026 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଚିଲି, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସମେତ ମୋଟ 24ଟି ଦେଶ ସାମିଲ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ।
କ୍ୱାଡ୍ (Quad) ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା:
ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଜର୍ଜିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ G20 ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଭାରତ, ଆମେରିକା, ଜାପାନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି କ୍ୱାଡ୍ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏଆଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ 85 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର, ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ, ଜାପାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୋଶିମିତ୍ସୁ ମୋଟେଗି ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପେନି ୱଙ୍ଗ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ଓ ଆସିଆନ୍ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ପୁନଃବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆମେରିକା 10 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କରିଛି । ସେନଜେନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏପେକ୍ (APEC) ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।