ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍, ଅଫିସ୍ ୟୁଜର; ସତର୍କ କରାଇଲେ ସରକାର
ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଓ ଅଫିସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ । ଚୋରି ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ । ସତର୍କ କରାଇଲେ ସରକାର । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 15, 2025 at 2:39 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନଭେମ୍ବର 2025 ଗୁରୁତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । କାରଣ ଆପଲ୍ ପରେ ଏବେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି ୱିଣ୍ଡୋଜ୍, ଆଜ୍ୟୁର ଏବଂ ଅଫିସ୍ରେ ଏକ ଗୁରୁତର ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଳ (CERT-In) । ସତର୍କ ନ ରହିଲେ ୟୁଜରଙ୍କ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇପାରେ ବୋଲି କହିଛି । ଯଦି ଆପଣ Windows PC, Excel କିମ୍ବା Azureରେ ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
CERT-In ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ CVE-2025-62215 ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଏକ କୋଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଏହି ବଗ୍ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ କର୍ଣ୍ଣେଲକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମର ସେହି ଅଂଶ ଯାହା ମେମୋରୀଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଅନୁମତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ । ଯଦି ସାଇବର ଠକମାନେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଡିଭାଇସରୁ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରି ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଉଠାଇପାରିବେ। ଏପରିକି ହ୍ୟାକରମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଟୋ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କର୍ପୋରେଟ୍ ଡାଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଚୋରି କରିପାରିବେ ।
ହ୍ୟାକରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ କିଏ ?
ଏହି ଚେତାବନୀ କେବଳ ନିୟମିତ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ବଢାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ:
- Windows 10, Windows 11, Windows Server
- Microsoft Office ଆପ୍ସ (Word, Excel, PowerPoint)
- Azure କ୍ଲାଉଡ୍ ସର୍ଭିସେସ୍
- SQL ସର୍ଭର
- ସିଷ୍ଟମ ସେଣ୍ଟର ଟୁଲ୍ସ
- ଡେଭଲପର୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯେପରିକି Visual Studio
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଛାତ୍ର, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ, ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଯେଉଁମାନେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଆଡଭାଇଜରୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ବିପଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରାନସମୱେର ଆକ୍ରମଣ, ତଥ୍ୟ ଚୋରି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ କ୍ଷତିକାରକ କୋଡ୍ ପ୍ରବେଶ କରି ଦୂରରୁ ହ୍ୟାକରମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆଦି ସାମିଲ ।
ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଦ୍ବିତୀୟ ବଡ଼ ଆଲର୍ଟ
CERT-In ନିକଟରେ iOS ଏବଂ iPadOS ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଥିଲା । ସେହି ଚେତାବନୀ ଡିଭାଇସ୍ କ୍ରାସ୍, ଡାଟା ଆକ୍ସେସ୍ ଏବଂ ରିମୋଟ୍ ଟେକଓଭରର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା । ଆପଲ୍ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଉଭୟ ନିଜ ୟୁଜରଙ୍କୁ ସାଇବର ବିପଦଠୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଲାଗି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜରୁରୀ ପ୍ୟାଚ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ପାର୍ବଣ ଓ ଆର୍ଥିକ ତ୍ରୈମାସିକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ।
ସାଇବର ଆକ୍ରମଣରୁ କିପରି ବର୍ତ୍ତିବେ ?
ଏଭଳି ସାଇବର ଆକ୍ରମଣରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ଲାଗି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । CERT-In ବିଳମ୍ବ ନ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି:
1. ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ମାନୁଆଲି ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ
ସେଟିଂସ୍ > ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଅପଡେଟ୍ > ଅପଡେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ନଭେମ୍ବର 2025 କ୍ରମାଗତ ପ୍ୟାଚ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର PC ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ।
2. Microsoft Office ଆପ୍ସ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ
ୱାର୍ଡ କିମ୍ବା ଏକ୍ସେଲ ଖୋଲନ୍ତୁ > ଫାଇଲ୍ > ଆକାଉଣ୍ଟ୍ > ଅପଡେଟ୍ ବିକଳ୍ପ > ଏବେ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ।
3. ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ
ଡିଭାଇସ୍ ରିବୁଟ୍ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପ୍ୟାଚ୍ ସକ୍ରିୟ ହେବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ୟୁଜର ପ୍ରାୟତଃ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ଲାଗି ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ।
ୟୁଜର ସର୍ବଦା ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ..
ବେଳେବେଳ ଆମେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ କିମ୍ବା ମିଟିଂ ମଧ୍ୟରେ 'Update Available' ନୋଟିଫିକେସନ ଦେଖିଲେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରି 'Remind me tomorrow' ଅପସନକୁ ଚୟନ କରିଥାନ୍ତି । ସୁରକ୍ଷା ପ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ହେଉଛି ଅନଲାଇନ ବିପଦର ଶିକାର ହେବାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ।
ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏବଂ ଭାରତରେ Apple ଏବଂ Microsoft ଉଭୟ ଲଗାତାର ସତର୍କତା ଜାରି କରୁଥିବାରୁ, ଅପଡେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବାର ଏହା ସମୟ । ଯଦି ଆପଣ ଘରେ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ Windows PC ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନୂତନ ପ୍ୟାଚ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରୁଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।