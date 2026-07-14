ଗଡ଼ିବ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରୁଟ୍ରେ କେତେ ରହିବ ସ୍ପିଡ୍
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଆସନ୍ତା 17 ଜୁଲାଇରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ।
Published : July 14, 2026 at 2:41 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଦେଶରେ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ଏବଂ ସବୁଜ ପରିବହନ ଦିଗରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆସନ୍ତା 17 ଜୁଲାଇ 2026ରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଚାଳିତ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ହରିୟାଣାର ଜୀନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍କୁ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ । ଭାରତରେ ରେଳ ଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ବନ-ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ଟ୍ରେନ୍ର ରୁଟ୍ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ କ୍ଷମତା ବିବରଣୀ:
ଏହି ନୂଆ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ହରିୟାଣାର ଜୀନ୍ଦ ଏବଂ ସୋନିପତ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ପଟୁ ପ୍ରାୟ 89 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ଏହି ଗାଡ଼ି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଭିତରେ ଦୈନିକ 2ଟି ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନକରେ ମୋଟ 356 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ ମୋଟ 682ଟି ସିଟ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଠିଆ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଏହା ଏକାସଙ୍ଗେ ପ୍ରାୟ 2,600 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ ।
ଏହି ଟ୍ରେନ୍ର ଅପ୍ ଏବଂ ଡାଉନ୍ ନମ୍ବର 74010/74009 ରଖାଯାଇଛି । ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏହା ଜୀନ୍ଦ ସିଟି, ପାଣ୍ଡୁ ପିଣ୍ଡାରା, ଲଲିତ ଖେଡା, ଭାମ୍ବେବା, ଇଶାପୁର ଖେଡି, ବୁଟାନା, ଖଣ୍ଡରାଇ, ଗୋହାନା, ରବଡା, ଲାଠ ମୋହନ ହରିୟାଣା ଏବଂ ବରବାସନୀ ସହିତ ମୋଟ 12ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ରହିବ । ଉତ୍ତର ରେଳବାଇର ଦିଲ୍ଲୀ ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଏହି ରୁଟ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଦୈନିକ ଅଫିସ୍ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ।
କେମିତି କାମ କରେ ଏହି ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି?
ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଘଣ୍ଚା ପ୍ରତି 1,200 କିଲୋୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ସେଲ୍ ପ୍ରୋପଲସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ କାମ କରିଥାଏ । ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ସେଲ୍ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ୍ର ମୋଟର ଚାଲିଥାଏ । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରେ ନାହିଁ, କେବଳ ପାଣିର ବାଷ୍ପ (Water vapor) ବାହାରିଥାଏ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ 100% କାର୍ବନ-ମୁକ୍ତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କୁହାଯାଉଛି । ଯେଉଁ ରେଳ ଲାଇନଗୁଡ଼ିକରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ହୋଇନାହିଁ, ସେଠାରେ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ବଦଳରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ ।
ଟ୍ରେନ୍ର ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ତାଲିକା:
ଟ୍ରେନ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ବା ଟ୍ରାଏଲ୍ ସମୟରେ ଏହା 120 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାର ସର୍ବାଧିକ ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀ ସେବା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ର ଦକ୍ଷତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହାକୁ 75 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ସ୍ପିଡ୍ରେ ଚଲାଯିବ । ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ମୋଟ 111.83 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି । ଏହି ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ପୁରୁଣା ଡିଜେଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ୟୁନିଟ୍କୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବଦଳାଇବା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ତିଆରି କରିବା, ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ରିଫ୍ୟୁଲିଂ କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଲଗାଇବା କାମ ସାମିଲ ରହିଛି ।
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ:
ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବହୁତ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସୁରକ୍ଷାର କଡା କଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଆଡଭାନ୍ସ ଲିକ୍ ଡିଟେକ୍ଟର, ଫାୟାର ଡିଟେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଫ୍ଟି ସେନ୍ସର ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଜେ ସକ୍ରିୟ କରିଦେଇଥାଏ । ଏହି ସଫଳତା ସହ ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ସେହି କିଛି ବଛାବଛି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜର୍ମାନୀ 2022 ମସିହାରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାପାନ, ଚୀନ୍, ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଟାଲୀ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ଭଳି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ।