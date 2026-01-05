ଦେଶରେ ଖୋଲିଲା ପ୍ରଥମ AI କ୍ଲିନିକ୍; ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା
ଏଆଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ରୋଗୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ସହ ଚିକିତ୍ସା ସମୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : January 5, 2026 at 12:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ । ଦେଶରେ ଖୋଲିଲା ପ୍ରଥମ ଏଆଇ କ୍ଲିନିକ୍ । ଭାରତ ସରକାର ଚିକିତ୍ସା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡା ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (GIMS)ରେ ଏହି କ୍ଲିନିକ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଆଇର ବ୍ୟବହାର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଚିକିତ୍ସା ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ କେବଳ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ।
ଦେଶରେ ଖୋଲିଲା ପ୍ରଥମ AI କ୍ଲିନିକ୍
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଅତିରିକ୍ତ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଏହି AI କ୍ଲିନିକକୁ ଶନିବାର ଭର୍ଚୁଆଲରେ ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କ୍ଲିନିକ୍ GIMS ସେଣ୍ଟର ଫର ମେଡିକାଲ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ AI-ଆଧାରିତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା । ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି AI-ଆଧାରିତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ବିଶ୍ବ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରିବେଶରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ।
ଏହି ଅବସରରେ GIMS ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡ. ରାକେଶ କୁମାର ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ସେ ଏହାକୁ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଏହି ନବସୃଜନ ସିଧାସଳଖ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ।
ଏହି ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଔଷଧ ବିଭାଗ (ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ)ର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ଏବଂ AI-ଚାଳିତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜାତୀୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ । ଏହି ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଦେଶ ଓ ଦେଶ ବାହାରୁ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର, ଗବେଷକ, ନୀତି ନିର୍ମାତା ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ ସାମିଲ ଥିଲେ ।
AI କ୍ଲିନିକ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଇଆଇଟି କାନପୁର, ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସ, ଆଇଆଇଟି ଲକ୍ଷ୍ନୌର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ଏଆଇ କ୍ଲିନିକ୍ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିବ । ଏହା ମେଡିକାଲ ଇମେଜିଂ, କ୍ଲିନିକାଲ ଡିସିସନ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବ । ଆସନ୍ତାକାଲି (ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖ)ଠାରୁ ରୋଗୀସେବା ଏହି ଏଆଇ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ କ୍ଲିନିସିଆନ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।