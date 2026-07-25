ଭାରତରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ଜ୍ୟାକ୍ ଡୋର୍ସିଙ୍କ 'Bitchat' ଆପ୍! ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଗିଟହବକୁ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସରକାର
ଭାରତ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ପୂର୍ବତନ ଟ୍ୱିଟର ସିଇଓ ଜ୍ୟାକ୍ ଡୋର୍ସିଙ୍କ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ Bitchatକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ହଟାଇବାକୁ GitHubକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : July 25, 2026 at 8:32 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ (I4C) ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଭାରତ ସରକାର ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ୍ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଗିଟହବ୍ (GitHub)କୁ ବିଟଚାଟ୍ (Bitchat) ନାମକ ଏକ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଆଧାରିତ ମେସେଜିଂ ଆପ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଆପ୍ଟି ଟ୍ୱିଟରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ସିଇଓ ଜ୍ୟାକ୍ ଡୋର୍ସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
ଜ୍ୟାକ୍ ଡୋର୍ସିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ସରକାରୀ ନୋଟିସ୍:
the government of india does not like technologies like bitchat and wants it taken down pic.twitter.com/gjzMg1NGCi— jack (@jack) July 24, 2026
ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ୟାକ୍ ଡୋର୍ସି ନିଜେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ (X)ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଗତ ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ନୋଟିସ୍ର ଏକ କପି ସେୟାର୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଟଚାଟ୍ ଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଇଟି ଆକ୍ଟ 2000ର ଧାରା 79(3)(b) ଏବଂ 2021ର ଆଇଟି ନିୟମ ଅଧୀନରେ ଗିଟହବ୍କୁ ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଟଚାଟ୍ର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଭର୍ସନ୍ ସମେତ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ରିପୋଜିଟୋରୀ ହଟାଇବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ବିଟଚାଟ୍ ଆପ୍ କିପରି କାମ କରେ ଏବଂ ଏହାର ବିପଦ:
ବିଟଚାଟ୍ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ପିୟର୍-ଟୁ-ପିୟର୍ ଏବଂ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ଡ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଅଟେ । ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ । ଏହା ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ମେସ୍ ନେଟୱାର୍କ ଜରିଆରେ ଗୋଟିଏ ଡିଭାଇସ୍ରୁ ଅନ୍ୟ ଡିଭାଇସ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ମେସେଜ୍ ପଠାଇପାରେ। ଏଥିରେ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସର୍ଭର୍ ନଥାଏ କିମ୍ବା ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟତା ବଜାୟ ରଖେ । ଏହି କାରଣରୁ ପୋଲିସ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଠିକଣା ଜାଣିବା ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡେ, ଯାହାକି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।
ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଉଲ୍ଲଂଘନ:
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତରମନ୍ତର ଠାରେ କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଏହି ଆପ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସରକାର ସେଠାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଆଧାରିତ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ର ସାହାରା ନେଇଥିଲେ । I4Cର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏଭଳି ଆପ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଅପରାଧୀ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଦଙ୍ଗା ଏବଂ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହି ଆପ୍ ଆଇଟି ଆକ୍ଟର ଧାରା 43, 84B ଏବଂ 84C ସହିତ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ଧାରା 61, 196 ଏବଂ 197କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ବୋଲି ନୋଟିସ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଦାବି:
ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ରାଇଟସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ (IFF) ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛି । ଏହି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପ୍ ଭିତରେ ଥିବା କୌଣସି ଅବୈଧ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଅଟକାଇବା ଅଟେ । ଏହା ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ମନୋଭାବ ବୋଲି ସଂଗଠନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଗିଟହବ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଏବଂ ଆଇଟି ନିୟମ ଅଧୀନରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ନୋଟିସ୍କୁ କାରଣ ସହିତ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।