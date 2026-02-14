India AI Summit 2026: ଟେକ୍ ଜିଆଣ୍ଟ ପିଚାଇ, ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ ଏବଂ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ହେବେ ସାମିଲ
India AI Summit ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପରେ ଏମାସ 16 ରୁ 20 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଥିରେ ମିଶନ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ।
India AI Summit 2026 ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି AI ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ । ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଫେବୃଆରୀ 16ରୁ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଥିରେ AI ନୀତି, ଗବେଷଣା, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଭାଗିତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟେକ୍ ନେତା ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ବଡ଼ ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଆକାର ଦେବାରେ ଭାରତର ଭୂମିକାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବ ।
ଜାଣନ୍ତୁ ଭାଗ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନାମ :
ବିଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ CEO ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେଉଥୀବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । Googleର ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ, OpenAIର ସାମ୍ ଅଲଟମ୍ୟାନ ଏବଂ NVIDIAର ଜେମସନ୍ ହୁଆଙ୍ଗ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଟେକ୍ ପର୍ସୋନାଲିଟି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ପରେ AI କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ଚେହେରା ଯେମିତିକି Google DeepMindର ସିଇଓ ଡ଼େମିସ୍ ହାସାବିସ୍, Anthropicର ସିଇଓ ଡ଼ାରଲୋ ଆମେଡ଼େଇ, Mistralର ସିଇଓ ଅରଥୁର ମେନସ୍ଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଜାହିର୍ କରିବେ ।
ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ Microsoft ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଓ ବ୍ରାଡ଼ ସ୍ମିଥ୍, Adobeର ସିଇଓ ଶାନ୍ତନୁ ନାରାୟଣ, Accenture ସିଇଓ ଜିଲି ସୁଇଟ୍, Qualcommର ସିଇଓ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ଆମନ୍ ଓ Palo Alto Networksର ସିଇଓ ନିକେଶ ଅରୋରା । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୂର୍ବତନ ମେଟାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ AMI ଲ୍ୟାବ୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ୟାନ୍ ଲେକୁନ୍ ଏବଂ AIର ଗଡଫାଦର ଭାବରେ ବିବେଚିତ ୟୋଶୁଆ ବେଙ୍ଗିଓ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ ।
ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ, ଟାଟା ସନ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନଟରାଜନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନ୍, ଇନଫୋସିସ ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନନ୍ଦନ ନିଲେକାନି, ଭାରତୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁନୀଲ ଭାରତୀ ମିତ୍ତଲ, ଟିସିଏସର ସିଇଓ କେ. କୃତିବାସନ୍, ଇନଫୋସିସ ସିଇଓ ସଲିଲ୍ ପାରେଖ ଏବଂ ଏଚସିଏଲର ଟେକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୋଶନି ନାଦର ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଭାରତୀୟ ନେତା ମଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ ।
AI ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, AI ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ AI ସମ୍ପର୍କିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନାକୁ "IndiaAI ମିଶନ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଥମିକତା ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ଫଳାଫଳ" ରେ ପରିଣତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏହି ଆଲୋଚନା ବ୍ୟତୀତ AI ବ୍ୟବହାର ଯେମିତିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶାସନ ନୀତି, ଲୋକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି AIକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇ ପାରିବ, ତା ସହିତ ମାନବ ପୁଞ୍ଜି, ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ, AI ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକୀକରଣ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରାଯିବ ।
