ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ସ ଜାଗା ନେବ 'NavIC': IN-SPACe ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜଣାଇଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍
IN-SPACe ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଆପଲ୍ ସମେତ ଅନେକ ବଡ଼ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ନେଭିକ ଚିପ୍ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ।
Published : August 19, 2026 at 6:45 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମୋହାଲି ସ୍ଥିତ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ 'ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କନକ୍ଲେଭ୍' ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ସେକ୍ଟରର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ନେଇ କେତେକ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ସଂବର୍ଦ୍ଧନ ଏବଂ ପ୍ରାଧିକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ IN-SPACeର ପ୍ରମୋସନ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ବିନୋଦ କୁମାର ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯିଏ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ ସ୍ପେସ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ସହଯୋଗରେ ଏହି ଦୁଇ ଦିନିଆ କନକ୍ଲେଭ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଶର ସ୍ପେସ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଏକାଡେମିକ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ଶିଳ୍ପପତି ଏବଂ ଯୁବ ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ଏକ ସାଧାରଣ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ସ୍ପେସ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି କନକ୍ଲେଭ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଛୋଟ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଏବଂ ନୂଆ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିପ୍ ଟେକ୍ ଏବଂ ସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ଆଗ୍ରହକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।
କିଏ ଅଟନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବିନୋଦ କୁମାର?
ଡକ୍ଟର ବିନୋଦ କୁମାର ଭାରତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ସେକ୍ଟରର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପେସ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ IN-SPACeରେ ପ୍ରମୋସନ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ଭାରତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ (ISRO)ରେ ସିନିୟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ରହି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ IN-SPACe କୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଇସ୍ରୋର ୟୁ.ଆର. ରାଓ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ GEO କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡାଇନାମିକ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ ଡିଭିଜନର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଡେପୁଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେରୁ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ PhD କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ତଥା ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ର ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନାଯାଏ । ସେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ରିକାଲ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏଗ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ଡକ୍ଟର ବିନୋଦ କୁମାର ଦେଶର ସ୍ପେସ୍ ସେକ୍ଟରରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଏବଂ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଭାରତର ସ୍ପେସ୍ ଇକୋନୋମିକୁ ମଜବୁତ୍ କରିବାରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାରର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବିବରଣୀ
ପ୍ରଶ୍ନ: ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏହି ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି?
ଉତ୍ତର: ଡକ୍ଟର ବିନୋଦ କୁମାର ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବର୍ଷ 2020ରେ ସ୍ପେସ୍ ରିଫର୍ମସ ଲାଗୁ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ପେସ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ସରକାରଙ୍କ ସୀମାରୁ ବାହାର କରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲି ଦିଆଗଲା, ଯେପରି ଦେଶର ଯୁବକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ । ଏହି କାରଣରୁ ଆଜି ଭାରତରେ 450ରୁ ଅଧିକ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଖୋଲିସାରିଛି । IN-SPACeର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହିଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା । ଆଜି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପିଲାମାନେ ନିଜ ହାତରେ ଛୋଟ ସାଟେଲାଇଟ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିମେଟ୍ରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି । ସରକାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିପ୍ ଟେକ୍ର ଦ୍ୱାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆମେରିକାର GPS ତୁଳନାରେ ଭାରତର 'NavIC' କେଉଁଠି ଅଛି?
ଉତ୍ତର: ଡକ୍ଟର କୁମାର ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ନେଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ 'NavIC' ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ଥାପିତ ଅଛି । ସେ ନିଜର PhD ରିସର୍ଚ୍ଚର ସୂଚନା ଦେଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର NavICର ସଠିକତା ଆମେରିକାର ଜିପିଏସ୍ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିକଟରେ ସିଷ୍ଟମର ଘଣ୍ଟାଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ତ୍ରୁଟି ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନେଭିକର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ପରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ 100 ପ୍ରତିଶତ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ । ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଭାରତ କାହା ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରେନାହିଁ, ବରଂ ସହଯୋଗ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆମ ଫୋନ୍ରେ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ସର ସ୍ଥାନ 'NavIC' କେବେ ନେବ?
ଉତ୍ତର: ଡକ୍ଟର କୁମାର ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଦେଶର ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ ଅପରେଟର୍ସଙ୍କୁ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ 'NavIC' ଚିପ୍ ଲଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥିବାରୁ ହାର୍ଡୱେର୍ ବଦଳାଇବାରେ ସାମାନ୍ୟ ସମୟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ଏବେ ଆପଲ୍ ଭଳି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନେଭିକ ଚିପ୍ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । ଯେମିତି ଯେମିତି ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ମୋବାଇଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ସର ସ୍ଥାନ ନେଇନେବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଜୀବନ କିମ୍ବା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଣ ଫାଇଦା ହେବ?
ଉତ୍ତର: ଡକ୍ଟର ବିନୋଦ କୁମାର ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ପେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଅନେକ ଲାଭ ରହିଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆଜି ସମୟରେ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହାୟତାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୃଷି (Precision farming) ଉପରେ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଇସ୍ରୋର ଅବସ୍ଥା BSNL ଭଳି ତ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ?
ଉତ୍ତର: ଡକ୍ଟର ବିନୋଦ କୁମାର ଏଭଳି ଆଶଙ୍କାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖାରଜ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇସ୍ରୋକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ କମ୍ କରି ତାହାକୁ ବଡ଼ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ମୁକ୍ତ କରିବା । ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ରକେଟ୍ ଏବଂ ସାଟେଲାଇଟ୍ ତିଆରି ଭଳି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ କାମ ଏକାକୀ ଇସ୍ରୋକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି କାମ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରୋ ପାଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଏବଂ ଗଗନଯାନ ଭଳି ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରପ୍ଲାନେଟାରୀ ମିଶନ୍ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ମିଳିବ ।
ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ IN-SPACe ଅଧୀନରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଇସ୍ରୋର ଲାବୋରେଟୋରୀ ଏବଂ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରି ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା କୌଣସି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶକୁ ସ୍ପେସ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିଡର୍ କରିବାର ଏକ ସାଝା ଏବଂ ସଫଳ ଯୋଜନା ଅଟେ । IN-SPACe ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପେସ୍ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିଙ୍ଗଲ-ୱିଣ୍ଡୋ ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି ଅଟେ, ଯାର ସ୍ଥାପନ ବର୍ଷ 2020ର ସ୍ପେସ୍ ରିଫର୍ମସ ଅଧୀନରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଇସ୍ରୋ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ, ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ ଏକାଡେମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ସହଭାଗିତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା । IN-SPACe ଗୈର-ସରକାରୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଇସ୍ରୋର ୱର୍ଲଡ୍-କ୍ଲାସ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସୁବିଧାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଇସ୍ରୋର ଏକ ସହଯୋଗୀ ମଡେଲ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯେପରି ଭାରତକୁ ସ୍ପେସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ଲିଡର୍ କରାଯାଇପାରିବ ।