ବିଦେଶୀ ଚିପ୍କୁ ବାଏ-ବାଏ! IIT ଦିଲ୍ଲୀ ବନାଇଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ମାଇକ୍ରୋ GPU
ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀର ରିସର୍ଚ୍ଚର୍ସ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ମାଇକ୍ରୋ ଜିପିୟୁ ଚିପ୍ ଡେଭେଲପ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଶସ୍ତା ଡିଜିଟାଲ୍ ସାଧନ ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ବିଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା କମାଇବ ।
Published : September 25, 2026 at 9:06 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟିମ୍ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଗର୍ବର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀର ରିସର୍ଚ୍ଚର୍ସ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ମାଇକ୍ରୋ ଜିପିୟୁ (Micro GPU) ତିଆରି କରିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବଡ଼ ଆବିଷ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାର୍କେଟରେ ବିଦେଶ ଉପରେ ଭାରତର ନିର୍ଭରତା ବହୁତ କମିଯିବ । ସାଧାରଣତଃ ଜିପିୟୁ ବା ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ଚିପ୍, ଯାହା କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମେସିନ୍ରେ ଭିଜୁଆଲ୍ସ, ପିକ୍ଚର୍ସ ଏବଂ ଭିଡିଓ ପ୍ରୋସେସ୍ କରି ଦେଖାଇବା କାମ କରିଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଏବଂ ମେସିନ୍ ଲର୍ନିଂ ଭଳି ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଏହାର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି । ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହାର୍ଡୱେର୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଏମ୍ଟେକ୍ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଓ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍:
#IITDelhi Researchers Develop First Indigenously Designed Micro-Graphics Processing Unit (GPU)— IIT Delhi (@iitdelhi) September 24, 2026
The #microGPU architecture developed by IIT Delhi researchers will enable indigenous graphics and display-processing systems for embedded applications.
The project, led by… pic.twitter.com/WlEiOwJ7U6
ଏହି ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ଦୁଇ ଜଣ ଏମ୍ଟେକ୍ (M.Tech) ଛାତ୍ର ମିଶି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ନମ୍ମି ଆକାଶ ଏବଂ ଏମ୍. ରବି ତେଜା । ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରତିଭାବାନ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଫେସର ଜୟଦେବା ଏବଂ ପ୍ରଫେସର କୌଶିକ ସାହା ଗାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏକ ଛୋଟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ତିଆରି କରିବା, ଯାହା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ FPGA ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଚାଲିପାରିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଏକ ଅସଲି ଆସିକ (ASIC) ଚିପ୍ରେ ବଦଳାଯାଇପାରିବ । ଏହି ଟିମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଡିଜାଇନ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବା ଆର୍ଟିଏଲ୍ (RTL)ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ପାର୍ଟନ-7 ଏଫ୍ପିଜିଏ (Spartan-7 FPGA) ବୋର୍ଡ ଉପରେ ସଫଳତାର ସହ ରନ୍ କରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ରେଣ୍ଡରିଂର ଲାଇଭ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।
ମାଇକ୍ରୋ ଜିପିୟୁର ବ୍ୟବହାର ଓ ମେନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ:
ଏହି ସ୍ୱଦେଶୀ ମାଇକ୍ରୋ ଜିପିୟୁକୁ ବହୁତ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ଡିଜିଟାଲ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ମିଳିପାରିବ । ଏହାକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କିମ୍ବା ଛୋଟ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଏହାର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଲାଭ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:
- ଇ-ରିକ୍ସା (E-Rickshaw)ର ଡ୍ୟାଶ୍ବୋର୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସହଜ ନେଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ।
- ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଡଙ୍ଗାରେ ନେଭିଗେସନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ପାଇଁ ।
- ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବଜେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲୀ ଇ-ବୁକ୍ ରୀଡର୍ରେ ।
- ବିଭିନ୍ନ କାରଖାନା କିମ୍ବା ଉଦ୍ୟୋଗରେ ମେସିନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ।
- ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶସ୍ତା ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଡିଭାଇସେସ୍ ପାଇଁ ।
ଭବିଷ୍ୟତର ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଏବେ କମର୍ସିଆଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ:
ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟିମ୍ ଏହି ସଫଳତା ପରେ ଆଗକୁ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଚିପ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କେଲେବଲ୍ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ପାୱାରଫୁଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଟିମ୍ 8 ରୁ 16 କୋର୍ ଥିବା ଏକ ଭେକ୍ଟର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପ୍ରୋସେସର୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଏକ ଉନ୍ନତ ମାନର କମ୍ପାଇଲର୍ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଟୁଲକିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ 65 ନାନୋମିଟର (nm) ASIC ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଅସଲି କମର୍ସିଆଲ୍ ଚିପ୍ ତିଆରି କରିବାର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଫେସର କୌଶିକ ସାହାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଛାତ୍ରମାନେ ହାର୍ଡୱେର୍ ଡିଜାଇନ୍, କମ୍ପାଇଲର୍ ଏବଂ ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ଏହି ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ଏବେ ଟିମ୍ ଏହାକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଫଣ୍ଡିଂ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବ ।